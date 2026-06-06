Фото: Алексей ФОКИН.
Очередной акт агрессии предприняли ВСУ ночью 6 июня 2024 года в Тверской области. В регионе была отражена атака вражеских беспилотников. Ликвидированы пять вражеских БПЛА, погиб человек, пострадали здание почты и два жилых дома.
По сообщению главы региона Виталия Королева, над территорией региона была отражена атака пяти вражеских БПЛА. Нападению ночью 6 июня 2026 года подвергся в том числе Ржевский округ. Обломки украинского беспилотника упали на движущийся автомобиль.
В Нелидовском округе обломками беспилотников повреждены здание почты и двухэтажного дома. Виталий Королев дал поручение главе округа немедленно начать восстановительные работы.
В Жарковском тоже пострадал жилой дом - обломки БПЛА упали на площадку около него, в здании выбито несколько окон.
В результате бесчеловечной агрессии ВСУ, в Ржевском округе Тверской области ночью 6 июня 2026 года погиб мужчина. Он ехал за рулём автомобиля, в который попал обломок беспилотника.
"Родственникам погибшего окажем необходимую поддержку", - сообщил руководитель региона Виталий Королев.
В Нелидовском и Жарковском округах люди не пострадали.
В Нелидовском и Жарковском округах, где в результате атаки БПЛА пострадали почта и два жилых дома, глава региона поручил оперативно провести восстановительные работы. На месте работают все спецслужбы.
"Территории осмотрены на предмет безопасности для наших граждан. Все повреждения восстановим в ближайшее время", - сообщает Виталий Королев.