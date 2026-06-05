Что известно об атаке БПЛА в Пеновском округе Тверской области 5 июня 2026 года. Фото: Павел МАКАРОВ.

5 июня 2026 года беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на территории Пеновского округа Тверской области. В ходе отражения агрессии обломки вражеского БПЛА попали в дачный дом, где находились люди. Ситуацию лично контролирует глава региона.

Атака БПЛА в Пеновском округе Тверской области 5 июня 2026 года: что произошло

Об атаке украинского беспилотника вечером пятницы 5 июня 2026 года сообщили Минобороны РФ и глава Тверского региона Виталий Королев.

Всего с 14:00 до 20:00 над территорией нашей страны была отражена атака 106 БПЛА. Кроме Тверской области, по данным Минобороны, они были перехвачены в небе над Подмосковьем, Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.

Обломки БПЛА, уничтоженного в Тверской области, повредили дачный дом, в котором находились люди.

Последствия атаки БПЛА в Пеновском округе Тверской области 5 июня 2026 года

В результате падения обломков украинского БПЛА в Пеновской округе загорелся дачный дом. В нём находились трое человек. Все взрослые, детей в доме не было. Об этом сообщил Виталий Королев.

Пожар оперативно потушили силами главка МЧС Тверской области.

«Значительная часть дома пострадала. Место падения обломков беспилотника сейчас обследуется экстренными службами», - сообщает руководитель региона.

Пострадавшие при атаке БПЛА в Пеновском округе Тверской области 5 июня 2026 года

Трое человек, находившихся в доме, доставлены в медучреждение. Лечение контролирует региональный Минздрав.

«Дал указания главе муниципалитета быть на прямой связи с семьей, оказать всю необходимую помощь. Минздраву – контроль в лечении», - написал Виталий Королев в своем канале в «Макс».