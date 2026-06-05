Когда в Тверь придёт июльское тепло

Лето - это маленькая жизнь. Фото: Павел МАКАРОВ.

Нам предстоят прекрасные выходные и просто чудесная рабочая неделя. Лето возвращается в Тверь и область прямо сейчас.

- В субботу и воскресенье 6 и 7 июня в Твери будет +25 и +26 градусов. Очаровательная малооблачная погода. В ночь на воскресенье +13, а на понедельник +17 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, два-три метра в секунду. Давление 754 миллиметра, - поделилась с «КП»-Тверь» прогнозом доктор географических наук, председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, проректор МИИГАиК Наталья Сердитова.

Неплохо, но то ли ещё будет. Рабочая неделя стартует прямо-таки июльской жарой. Днём в понедельник и вторник +28. Ночами 16-17 градусов тепла. Ветер южных направлений, несильный, 3 метра в секунду. Но атмосферное давление немного понизится: в понедельник 752 мм рт. ст., во вторник 749 мм рт. ст.

- Дело в том, что по периферии антициклона, который принёс нам эту отличную погоду, будет скользить атмосферный фронт, - объясняет Наталья Сердитова. - Поэтому в эти дни есть вероятность осадков. Не переживайте, они будут кратковременными и локальными. Скорее всего, затронут Торжок, Нелидово - западную и северо-западную части региона. Вероятность невысока, но могут случиться коротенькие дождики и в Твери.

Дальше жара пойдёт на спад, но и холодов не ждём. В среду 10 июня ожидается +16 градусов днём и +16 ночью. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Давление ещё чуть ниже - 747 миллиметров.

В четверг +23 днём и +16 ночью. Давление без изменений, а вот ветер поменяется на северо-западный. В этот день высока вероятность дождей, но и солнышко нас порадует. Как говорится, погода переменчивая.

- О погоде на последующие дни расскажем попозже. Но можно сказать, что в целом даже не июньская, а вполне себе июльская неделя нам предстоит! - говорит наш эксперт. - Всем радоваться жизни!