Усачи, златки, трипсы: Тверским дачникам рассказали о невидимой опасности

Такую идиллию могут испортить какие-то ничтожные микробы. Фото: Юлия КРУТОВА

Загнили кусты смородины, красные еще в прошлом году, завяла яблоня, а местами на растениях появилась какая-то серая пелена, похожая на паутину, - подобные проблемы рано или поздно случаются почти на каждом дачном участке. Дачники сетуют на природу, на погоду, а надо сетовать на нематоду и срочно звать к себе экспертов-ботаников, которые поставят вашему дачному участку диагноз. Определят, какую инфекцию подцепила ваша растительность и что с этим делать.

Болезни растений - дело тонкое, однако есть люди, которые в этих тонкостях разбираются. Это эксперты государственной службы карантина растений. 5 июня служба отмечает 95 лет существования в России. В этой связи руководство Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям пригласило тверских журналистов на деловой пресс-завтрак.

95-летие служба отметила встречей с прессой. Фото: Юлия КРУТОВА

НАЧИНАЛОСЬ С «ЧУМНЫХ» КОРАБЛЕЙ

Само слово «карантин» происходит от итальянского quarante-giorini («сорок дней»). Именно столько проводят в изоляции и люди, и растения. Заместитель руководителя управления Вера Белоконь напомнила факты из истории, доказывающие, что противоэпидемическая безопасность являлась задачей государственной важности еще в средние века. В XIV веке, во время эпидемий чумы, корабли из восточных стран обязаны были простоять на рейде 40 дней (на карантине). Если никто не заболевал, судну разрешали зайти в порт. Позже этот принцип трансформировали для защиты растений. В России подобие карантинной службы появилось ещё в XIX веке: в 1806 году в Таганроге открыли карантинную заставу, возникли определенные запреты. Официальной датой рождения службы (при Народном комиссариате земледелия СССР) считается 5 июня 1931 года. В Тверской области она работает с 1947 года. «Чумные» корабли ушли в прошлое. Сегодня проводить досмотр помогают высокие технологии: комплекс, интегрированный с цифровыми системами «Аргус-Фито», «Аргус-Лаборатория» и «Аргус-Обеззараживание». С 1 марта прошлого года они объединены в единую среду. Это позволяет оформлять фитосанитарные сертификаты, контролировать лицензии на обеззараживание и отслеживать лабораторные исследования в режиме онлайн.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

При ввозе и вывозе через границу товары проходят первый этап контроля, затем более углубленный - при внутрироссийских перевозках.

- Нам важно не только не «впустить» в Россию вредителей, но и не отправить партнерам своих, - об этом сказала Марина Решетникова - начальник отдела фитосанитарного надзора. - Поэтому строгий контроль и обработку проходит все, что идет на экспорт. Это в больших объемах лес и торф. Их покупают Китай (на его долю приходится 22% всего экспорта леса из двух регионов), Иран, Турция. Из съедобных товаров вывозят картофель, семена, муку.

Россия - государство с большим экспортным потенциалом, и зарекомендовать себя экспортером некачественной продукции просто опасно для экономики страны. Важно не потерять партнеров. За 2025 год в Тверской и Ярославской областях прошли контроль 647 импортных партий общим весом 10,9 тысячи тонн, а также 88,5 тысячи штук горшечных растений, саженцев, семян. Карантинных объектов не выявлено, что говорит о высокой эффективности системы предотгрузочного контроля. На экспорт оформлено 3212 партий: 10,9 тысячи тонн (картофель, семена, мука, растения) и 139,9 тысячи кубометров лесопродукции.

Углубленный осмотр проводится на складах. Фото: Юлия КРУТОВА

По итогам 2025 года установлены новые карантинные фитосанитарные зоны на площади более 2 млн гектаров. Отсюда запрещен вывоз продукции, проводятся истребительные мероприятия.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

В прошлом году система контроля пошла дальше. Служба получила новые полномочия, о чем рассказала руководитель Управления Россельхознадзора Елена Лапина:

- Инспекторы Россельхознадзора получили право выезжать в страны-экспортёры: Китай, Турцию, Иран, Египет - для проверки продукции до её отгрузки в Россию. Предотгрузочный контроль может проходить как очно, так и дистанционно по видеосвязи. Если партия не соответствует требованиям, она не получает разрешения на ввоз.

Кроме того, Приказом Минсельхоза от 15 мая 2025 года введён аудит иностранных лабораторий, то есть российские специалисты проверяют компетентность, оборудование и методы зарубежных испытательных центров, чтобы исключить подделку сертификатов. Обе меры позволяют заранее отсечь опасные партии, экономят время и деньги бизнеса.

САМЫЕ ВРЕДНЫЕ

Мониторинг состояния земель также задача службы. В Тверской и Ярославской областях обследовано 7 млн гектаров земель всех категорий: сельхозугодий, лесов, земель поселений. На них обнаружено 13 видов вредных организмов.

Госинспектор отдела фитосанитарного надзора Дарья Мещерякова рассказала о самых распространенных вредителях:

- В лидерах по количеству - усачи рода Monochamus, поражающие хвойные леса. Невероятно вредна золотистая картофельная нематода, из-за которой, как известно из истории, в разных странах, бывало, наступал голод. Этот микроорганизм уничтожает картофель и помидоры, остается в почве до десяти лет, и бороться с ним можно только активным севооборотом и выращиванием сортов, устойчивых к этой болезни.

Настоящим бичом для ясеней в Тверской области стала ясеневая изумрудная златка, которая «выкосила» у нас 70% деревьев. Эта весьма распространенная гадость уже привела к гибели тысячи ясеней в европейской части России.

Вреднейший паразит - повилика, сорняк без корней и листьев. Нитевидный стебель обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» и питается его соками. Повилика нарушает обмен веществ у растений, задерживает рост, вызывает гибель. Стремительно распространяется, оставляя после себя истощенную землю.

Опасную инфекцию можно завести и у себя в квартире. Например, западный цветочный трипс. По размеру он меньше миллиметра, но способен за месяц уничтожить большие плантации растений. Тем более для него не составит труда убить всю зелень в квартире.

Важно: при покупке комнатного растения обязательно осмотрите нижнюю сторону листьев, пазухи и стебли. Насторожить должны липкий налет, тонкая паутинка, белые ватообразные комочки или черные точки. Новый цветок нужно поместить на 40 карантинных дней отдельно от остальных растений: за это время скрытые вредители проявят себя. Потом растение желательно пересадить из транспортировочного грунта в свежий.

Вот до такого состояния болезнь может довести картошку. Фото: Юлия КРУТОВА

ТАМОЖНЯ НЕ ДАЕТ ДОБРО

Один таможенный секрет, интересующий многих туристов, раскрыла директор Тверского филиала Федерального центра охраны здоровья животных Юлия Жигарева. Почему растения из других стран часто бывает запрещено перевозить через границу? Оказывается, в большинстве случаев это связано с фитосанитарной безопасностью. Сорвав на улице какое-нибудь чужеродное растение в надежде посадить его на своем огороде, вы рискуете привезти вместе с ним экзотическую дрянь. То же самое касается семян. Часто туристы покупают в жаркой стране семена овощей, думая, что они вырастут больше, лучше, вкуснее. Это заблуждение и риск. Семена тоже могут оказаться больными.

РУБИТЬ ПОД КОРЕНЬ

«КП»-Тверь» задала сотрудникам управления самый главный практический вопрос: что делать, если дачный участок оказался в плену болезни?

Обнаружив на своем участке необычного жука, усыхание растений или нитевидные побеги повилики, следует немедленно обратиться в Россельхознадзор. Как выяснилось, некоторые граждане так и делают. Буквально накануне нашей пресс-конференции экспертам звонил дачник из Старицы с рассказом о своей печальной истории. Обратиться в Россельхознадзор можно либо по телефону, либо через Госуслуги. В ведомстве заверили, что на участок непременно выедет инспектор. Возможно, это новый очаг, который нужно срочно локализовать. Далеко не все поддается лечению. Во многих случаях эксперты советуют рубить зараженное растение под корень, чтобы не потерять всю территорию.

Точно так же следует действовать, если вы видите признаки болезни деревьев и кустов за забором у своего соседа по даче, который никак не реагирует на их болезнь. В распоряжении ведомства есть разные системы мониторинга, в том числе и квадрокоптеры, которые позволят увидеть фитосанитарные нарушения и за закрытыми дверями.