Виталий Королев дал поручения по летнему трудоустройству подростков в Тверской области

29 мая в 31 муниципалитете Верхневолжья организовали ярмарки вакансий для желающих подработать на каникулах подростков «Мое трудовое лето». Глава региона Виталий Королев посетил центральную ярмарку в колледже имени А.Н. Коняева в Твери и по итогам поставил несколько задач в сфере летнего трудоустройства школьников и студентов.

СУБСИДИИ И ПИТАНИЕ

«Важно, что ребята находят деятельность, которая им интересна, и будут работать летом, зарабатывать деньги для реализации какой-то своей мечты. Это позволит действительно им почувствовать, что труд дает положительный эффект в виде конкретных результатов, – отметил Виталий Королев».

При этом глава региона сообщил о необходимости расширения поддержки как предприятий, принимающих на работу подростков, так и самих ребят. Виталий Королев дал поручение оперативнее выделять положенные за трудоустройство подростков субсидии предприятиям. Пока компенсацию расходов на несовершеннолетних доводят до работодателей в течение двух месяцев.

– Отдельно обсудили, как работают наши меры поддержки. Область оказывает существенную поддержку работодателям, которые берут ребят на работу летом. Выяснилось, что работодатели получают компенсацию расходов в течение двух месяцев. Считаю, что нужно сделать эту работу оперативнее, чтобы область предоставляла работодателям компенсацию после предоставления подтверждающих документов в течение месяца», - прокомментировал руководитель области.

Особое внимание Виталий Королев обратил на организацию комфортных условий работы для ребят и, в частности, на обеспечение питанием. Глава региона поставил отдельную задачу по организации питания работающим подросткам: чтобы его получал каждый трудоустроившийся на лето школьник или студент колледжа.

МНОЖЕСТВО ВАКАНСИЙ

На ярмарках вакансий «Мое трудовое лето» работодатели представили подросткам 2700 вакансий. В коняевском колледже участвовали 22 предприятия и организации. Там были организованы мастер-классы, интерактивное профтестирование, викторины, собеседования.

«Я активно посещал ярмарки вакансий, профпробы. Они дали мне попробовать разные сферы и профессии, чтобы я мог точно определить вектор своего будущего развития», - поделился студент третьего курса Тверского колледжа имени А.Н. Коняева Ярослав Хохлов.

Парень рассказал, что проходит практику на высокотехнологичном тверском предприятии, и что уже ему там светят перспективы трудоустройства.

«Многие наши студенты договариваются с работодателями о трудоустройстве еще на практике», – заметил Ярослав.

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ

Напомним, что в Верхневолжье создаются современные условия обучения в колледжах по федеральному проекту «Профессионалитет» (входит в нацпроект «Молодежь и дети»). К примеру, в Тверском колледже имени А.Н. Коняева обустроили площадку образовательно-производственного кластера по отрасли «Машиностроение» с актуальным для современных производств оборудование. Оно, к слову, заинтересовало Виталия Королева. Глава региона с интересом там пообщался на обучающимся на этих устройствах студентами, а также поговорил с педагогами колледжа.

«Очень современный колледж, - поделился впечатлением Виталий Королев со СМИ. - Оборудование, которое было осмотрено и опробовано, показало, что здесь готовят специалистов высокого уровня. Это и роботизированная сварка и другие новые механизмы, которые позволяют ребятам погрузиться в мир техники в полном объеме. Посетил урок мехатроники. Ребята поделились, что им очень интересно изучать этот предмет. Особенно, когда его преподает бывший выпускник этого же колледжа – это замечательно».

После ярмарки Виталий Королев оставил комментарий про нее в своем канале в мессенеджере МАХ. Отметил, активность и серьезный подход работодателей, а также заинтересованность подростков:

«У ребят горят глаза. Кто-то, заработав первые деньги, купит маме торт. Кто-то – велосипед. А у кого-то есть мечта, он копит на неё. Все мы в жизни через это проходили, правда?»

Глава региона написал также, что областная кадровая политика должна начинаться со школ и колледжей.