Пушкинский день: Что в Тверской области готовят ко дню рождения великого поэта

Близится так называемый Пушкинский день, в Тверской области к 227-летию великого поэта Александра Пушкина запланировано немало интересного. Концерт с декламацией стихов от известных артистов, выставки, Пушкинфест и т. д. Знакомим с основными событиями, которые пройдут в начале лета в связи с днем рождения поэта.

КУКЛЫ, МУЗЫКА И СТИХИ В ТОРЖКЕ

Как известно, великий поэт 27 раз бывал в Торжке. В этом прекрасном городе не могли пройти мимо 227-летия Пушкина.

5 июня в парке гостиницы Пожарских Всероссийского историко-этнографического музея в преддверии дня рождения великого поэта пройдет фестиваль музыки и слова «Здесь был Пушкин» (6+).

Днем там проведут игру-викторину для школьников «Что за прелесть эти сказки...».

В 17 часов 30 минут примет публику выставка авторских кукол «Пушкин на все времена».

В 18 часов 30 минут начнется главное событие на фестивальной сцене в парке. Гостей пушкинского праздника ждет творческий эксперимент: известные артисты Ксения Лаврова-Глинка и Иван Стебунов будут декламировать стихи великого поэта под джазовые интерпретации произведений великих русских композиторов Глинки, Чайковского и Свиридова в исполнении Государственного камерного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема.

СТИХИ, МУЗЫКА И ВЫСТАВКА В ТВЕРИ

Пушкинский день отметят, конечно же, и в областной столице. Традиционно произойдет это 6 июня - в день рождения великого поэта. С 12 часов в городском саду у памятника Пушкину запланированы возложение цветов, открытый микрофон (участники могут прочитать вслух любимые строки Александра Сергеевича), творческие мастер-классы для детей (6+).

В областной библиотеке имени Горького 6 июня в Славянском зале в 15 часов публику ждет лекция «Два Пушкина» (12+) из цикла «Неизвестная Тверь». Прозвучит рассказ о почти детективной истории появления и исчезновения в нашем городе памятников поэту. В центре внимания - бюст поэта в Театральном проезде и монументальная композиция «Пушкин в дороге» на волжской набережной в городском саду.

Встречу дополнят обзором книжных новинок, посвященных Пушкину.

Горьковка также приглашает 7 июня в 16 часов в актовый зал на концерт (12+), приуроченный ко дню рождения Пушкина. В исполнении виртуозной скрипачки Валерии Стемасовой прозвучат шедевры классиков, вдохновленных гением поэта: Глинки, Чайковского, Свиридова, Шостаковича. Связующей нитью между эпохами станет музыка нашего современника Евгения Вороновского.

Причем Валерия представит слушателям композиции на современной японской электроскрипке.

Концертную программу дополнит книжно-иллюстративная выставка «Поэзия Пушкина в музыке». Не забудьте читательский билет.

Добавим, что в Тверском городском музейно-выставочном центре до 29 июня открыта выставка «Прогулки с Пушкиным» (0+). Там представлено 80 художников, объединенных пушкинской темой. В них отражена часть географии творческих прогулок и путешествий Александра Сергеевича.

Участники: Анненков Анатолий Сергеевич, Боева Лариса Николаевна, Беседина Татьяна Даниловна, Летникова Светлана Вячеславовна, Руденко Ирина Юрьевна, Семенихина Валентина Александровна.

ПУШКИНФЕСТ В БЕРНОВО

В Старицком округе, на территории Музея А.С. Пушкина в Берново, 7 июня пройдет межрегиональный фестиваль искусств «Пушкинфест - 2026» (0+). Там приготовлено множество интересного с 10 до 16 часов. Посетителей ждет насыщенная программа на 11 творческих площадках.

В Музее А.С. Пушкина пройдут тематические экскурсии, а в одном из залов представят литературно-музыкальный спектакль Тверского театра юного зрителя «Война и мир. Путь Андрея» (12+).

Перед зданием музея появится музыкальный салон «В стиле эпохи» и развернется музыкальный променад «Зеркало эпохи».

На центральной сцене в Берново устроят концерт «Русская деревня», выступление ансамбля русских народных музыкальных инструментов «Тверичи», а также юных победителей конкурса чтецов «Читаем вместе». Там же публику ждет творческая программа «Музыка и поэзия: от Пушкина до народных традиций» от московской арт-группы «Вокалион».

На площадке «Арт-сад» уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург) покажет интерактивный спектакль «Декаданс» - перформанс с элементами инсталляции. Гостям обещана атмосфера Серебряного века с игрой зеркал и фонарей...

На творческой площадке «Русская живопись» развернут выставку картин - лучших дипломных работ выпускников Тверского художественного училища имени А.Г. Венецианова.

Также будут открыты площадки для активного семейного отдыха. На них пройдут показ спектакля Тверского театра кукол «Муха-Цокотуха», интерактивные программы «В волшебной Пушкинской стране» (ДК «Элеватор») и «Играем в то, что сердцу мило» (ДЦ «Мир»), игровая программа «Ладушки - карусель» (ДК «Синтетик»), народные игры, аквагрим и многое другое.

На протяжении всего Пушкинфеста будут работать «Трактирная аллея», «Книжная беседка», «Ярмарка мастеров». Вход, кстати, свободный.