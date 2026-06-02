Как "спрятать" газопровод, кто должен демонтировать плиту, что делать, если потек котел

У меня новая газовая плита с гарантией три года. Нужно ли мне заключать договор на техническое обслуживание плиты, если она еще на гарантии?

Да. Потребитель обязан заключить договор на ежегодное техническое обслуживание газового оборудования. Это четко прописано в п. 43 Постановления № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и не зависит от наличия или отсутствия гарантии.

Обращаем внимание, что потребитель при этом обязан обеспечить доступ представителей исполнителя к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ.

Делаю ремонт на кухне и хочу закрыть газовую трубу шкафом. Как это сделать, не нарушая требований безопасности?

По правилам, внутриквартирное газовое оборудование, в том числе газопровод, должно быть в свободном доступе. Закрыть трубу шкафом допускается, если при открытой дверце труба полностью видна и к ней есть доступ. Также необходимо сделать отверстия для вентиляции внутри шкафа.

Самое главное - не закрывать газовую трубу наглухо и обеспечить вентиляцию.

По фасаду нашего многоквартирного дома идет газопровод. Краска на нем облупилась, и в некоторых местах отошло крепление. Куда обращаться?

В вашу управляющую компанию. Именно она несет ответственность за состояние общедомового имущества, к которому относятся наружные и внутридомовые газовые сети. Если же газопровод деформирован, необходимо обратиться в аварийную службу по телефону 104.

Пролилась вода на плиту, залило конфорку. Как ее высушить и через сколько времени можно пользоваться?

- Если вода залила пламя, немедленно перекройте подачу газа на плите и к плите.

- Если плита с электрическим розжигом - выньте вилку из розетки.

- Соберите воду и дайте плите просохнуть 2-3 часа, иногда дольше. Если после просушки конфорка не зажигается или вода попала внутрь плиты и вы ее разбирали, необходимо вызвать специалиста газовой службы.

Почему у меня на одной конфорке пламя наполовину оранжевое?

Это может быть из-за нехватки кислорода для сгорания газа. При пользовании газом необходимо обеспечить приток свежего воздуха. Также зачастую желтовато-оранжевый цвет говорит о том, что засорилась горелка. Нужно проводить ее чистку и настройку. В любом случае необходимо вызвать мастера газовой службы.

Потек котел. В чем причина и что делать?

Причин может быть несколько: повреждение соединений, износ уплотнителей, повреждение теплообменника, коррозия, проблемы с расширительным баком, неисправность предохранительного клапана, повышенное давление в системе. Ремонт и диагностику должен проводить только профессионал с соответствующим опытом и инструментами.

Ваша задача - перекрыть подачу газа, отключить котел от сети и вызвать специалиста газовой службы. Если пахнет газом, незамедлительно вызывайте аварийную службу по телефону 104.

Купили новую кухонную мебель. Может ли сборщик мебели установить газовую варочную панель? Или для этого надо вызывать газовую службу? Могу я сам демонтировать старую плиту?

Сборщик мебели может вырезать место под варочную панель. А подключением и отключением газового оборудования в соответствии с правилами и инструкцией по безопасному использованию газа в быту должен заниматься только специалист газовой службы, с которой у собственника заключен договор на обслуживание.