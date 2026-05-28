Журналисты познакомились с новым руководителем Управления МЧС по Тверской области

Рабочее совещание. Фото: пресс-служба МЧС

15 мая в Тверской области был представлен исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Тверской области Алексей Уткин. Новый руководитель серьезного ведомства осмотрелся в незнакомом регионе и через 10 дней уже был готов пригласить к себе журналистов. Пресс-конференция прошла в главном офисе Управления МЧС. Несмотря на то что времени для знакомства с новым фронтом работы было совсем мало, Алексей Александрович показал достаточную осведомленность в том, в каком состоянии находится служба МЧС в нашем регионе.

СПРАВКА

Алексей Уткин родом из Пскова, где в 2008 году окончил юридический институт ФСИН России. После чего проходил службу в ГПС МЧС России на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Юрист - это не единственное его образование. В 2020 году прошел профподготовку в РАНХ и ГС при Президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление». В 2023 году окончил Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России. Был назначен на должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Вологодской области, затем в течение года исполнял обязанности начальника. В этом году в рамках ротации руководящих кадров переведен руководителем ведомства в Тверскую область. Имеет звание полковника внутренней службы.

Новый глава Управления приехал в Тверь 10 дней назад. Фото: пресс-служба МЧС

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Первый вопрос к руководителю - о личном опыте. Уткин признался, что после окончания вуза в 2008 году еще не имел представления, чем вообще занимается МЧС:

- По первому образованию профиль был юридический. Но получилось так, что я переквалифицировался и пошел на самую начальную должность - дознаватель в городском отделе. Год работы помог понять, для чего мне МЧС, как связано пожаротушение с уголовно- процессуальной деятельностью, с нормами ФЗ. Это был огромный пласт практической работы с населением, от малышей до пенсионеров, живой работы на местах происшествий. Надо сказать, что 95 процентов работы в органах МЧС связаны с человеческим горем. Причем в отличие от других силовых структур здесь причина не преступность, не злой умысел, а халатность. Либо других людей, либо самого потерпевшего.

Так получилось, что самый первый пожар, на который я выехал в рамках своей работы, произошел в моей родной школе, где учился с первого по восьмой класс (причиной стал невыключенный чайник). Было очень волнительно: и потому, что первый опыт, и потому, что здесь прошло детство. Вообще, самые страшные пожары, на которых приходилось бывать, для меня лично связаны с гибелью детей. Это всегда большой стресс и для пожарных, и для дознавателей, и для психологов, работающих с родителями. В моей практике были случаи с четырьмя погибшими детьми.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Полковник Уткин сообщил, что с 15 мая объехал треть области, большую часть подразделений ведомства в муниципалитетах, познакомился с основным кадровым составом, изучил материально-техническую базу:

- Сейчас основной мой рабочий график - с 5 утра до 2 ночи, остальное время на телефоне.

Познакомился с руководителями региона, членами правительства, руководителями министерств, с которыми придется работать в тесном контакте. Нашли пути взаимодействия по многим вопросам, начинаем реализовывать. Пообщался с главами муниципалитетов, с силовым блоком.

Встретился с руководителями подразделений МЧС, с нашей главной силой - пожарными и спасателями, со всеми лично пообщался. Получил представление о каждом муниципальном образовании с точки зрения пожарной безопасности. Область большая, самая крупная в ЦФО, 39 муниципальных образований - много точек риска, характерных именно для этой территории: лесные пожары, наличие федеральных трасс, атомных объектов энергетики. Всё, чего в разных субъектах РФ по чуть-чуть, в Тверской области собрано в полный комплект. Будем продолжать работать так, чтобы жители чувствовали себя в безопасности.

Прогулялся по центру Твери, прошел по Трехсвятской. Отметил для себя, что в городе большое количество учебных заведений, в том числе и военных, кадетские корпуса. Красивая архитектура, большое количество церквей. Это очень красиво, везде побываю.

КАДРЫ

Вопрос о кадрах - главный в любой отрасли. Что касается МЧС, то Алексей Уткин назвал его «больным» для любого региона:

- В Тверской области не критический, но недокомплект есть. Как и в среднем по стране, примерно 20%. Работа тяжелая, круглосуточная, но могу сказать, что есть истинные патриоты профессии. Во всех населенных пунктах, где побывал, увидел хорошие коллективы, заинтересованных людей. Они готовы вести диалог, предлагать идеи. Оставили положительное впечатление. Есть молодые ребята после армии, но есть и старослужащие. Я думаю, к концу года мы уменьшим процент некомплекта. Будем делать всё, чтобы заинтересовать сотрудников, улучшить условия их работы.

Работа по подбору кадров идет круглосуточно. Сотрудничаем с вузами, военкоматами, правоохранительными органами (коллеги переходят из ведомства в ведомство с учетом образования и специфики). Не сбрасываем со счетов социальный пакет, который включает здравоохранение, образование, различные варианты увеличения денежного довольствия сотрудников. Внимание в первую очередь к тем, кто непосредственно работает с населением в круглосуточном режиме. Ну и конечно, развитие инфраструктуры. Надо строить новые площадки для тренировок. Сейчас в процессе строительство трех новых объектов. Это административные помещения и т. п. Надо жизнь сотрудников сделать более комфортной, чтобы меньше уходило времени на технические вопросы и можно было сосредоточиться на непосредственных задачах.

Идей очень много. Первым делом до конца года должны сделать передислокацию подразделений, где-то грядет изменение штатной структуры (на одних территориях есть смысл ее увеличить, на других - уменьшить).

Пресс-конференция прошла в кабинете полковника. Фото: Юлия КРУТОВА

ТЕХНИКА

Техническое оснащение службы МЧС в регионе представлено очень широко, много приобретений сделано за последние пять лет. Алексей Уткин оценил его как вполне достойное:

- Большой перечень техники инженерного направления: может передвигаться и по воде, и по суше, есть гусеничная, вездеходная техника для разных ситуаций. Много различной пожтехники. Перечисление всех видов техники займет порядка часа. Но отдельно стоит упомянуть авиазвено Жуковского авиацентра МЧС России с его оснащением. В прошлом году силами звена спасено 300 человек - это очень большой показатель. Санавиация достойно занимает свой сегмент, работает круглосуточно. Наличием такого подразделения может похвастать не каждая область.

Подразделения ГИМС только в этом году получили три новых судна: современных, с мощными двигателями и оснащением. Сейчас идет процесс получения пожарно-спасательной техники. Поэтому в техническом плане область не стоит на месте, развивается.

ПРОФИЛАКТИКА: ИЩЕМ ЧТО-ТО НОВОЕ

С техникой у нас всё в порядке, в отличие от человеческой осторожности. Глава МЧС назвал самую распространенную причину всех происшествий - алкогольное опьянение. По статистике, с этим связан каждый второй трагический случай, будь то возгорание или происшествие на воде:

- Принято считать, что единственным способом предотвращения ЧП является профилактика. Никто и никогда не сможет подсчитать, много ли жизней она спасла, но мы с этим постоянно работаем. Число и разнообразие профилактических мер с каждым годом увеличивается. Какие только методы не используются: обучающее кукольное представление для малышей, театрализованное представление для взрослых, индивидуальная работа с пенсионерами.

Надо придумывать новые способы. К примеру, бесплатная раздача листовок изжила себя. Но, думается, стоит начать взаимодействие с РПЦ и другими конфессиями. Граждане в большинстве своем религиозны и порой к слову настоятеля храма прислушиваются больше, чем к словам инспектора.

На острие - вопрос с безопасностью несовершеннолетних. Детской аудитории МЧС старается уделять большее внимание. Используем для этого даже профессиональные праздники (День пожарной охраны, День спасателя и т.д.), придумываем программы, чтобы у ребенка возник интерес к профессии и одновременно понимание безопасности.

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

От несчастного случая не застрахуешься, другое дело - заведомое нарушение закона, которое приводит к трагедии. К примеру, самое распространенное - пал сухой травы, разведение костров не в том месте и не в то время. Люди игнорируют требования.

- Понимание приходит, когда такие граждане получают административный штраф, - утверждает глава МЧС. - Доказано, что эта мера действует наиболее эффективно. Штрафы у нас в стране достаточно высокие, за последнее время увеличение прошло дважды. На юридические лица штрафы по определенным статьям доходят до 800 тысяч. Это дает свои результаты. Но все равно в каждой области происходит за год в среднем полторы-две тысячи пожаров.

Если кто-то думает, что его нарушение никто не заметит, то ошибается. В арсенале МЧС есть скоростные катера, беспилотная авиация, спутниковый мониторинг… У нас много способов выявления нарушений. Да что там далеко ходить: много информации мы берем из ваших (обращается к журналистам) сетей. Ведем регулярный мониторинг, официально регистрируем. Активную позицию в сообщении о нарушениях занимают сами граждане: от них поступает большое количество информации и обращений.

Глава МЧС также рассказал о том, как идет подготовка к летнему сезону, и об особенностях работы ГИМС.