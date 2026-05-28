Персонал Калининской АЭС подтвердил высокий уровень готовности к нештатным ситуациям в ходе плановой тренировки

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

26 мая 2026 г. на Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») прошла плановая противоаварийная тренировка*. Её целью стала проверка готовности персонала к локализации и ликвидации последствий гипотетической нештатной ситуации.

В тренировке приняли участие 120 человек из числа работников и руководителей атомной станции, а также специалистов профильных служб экстренного реагирования, в том числе эксперты группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС)**. Для отработки действий было задействовано 11 единиц специальной техники и пять пожарных расчетов.

В ходе учений была развёрнута мобильная противоаварийная техника для отработки обеспечения независимого электроснабжения систем безопасности и подачи воды. Также специалисты провели учебную радиационную разведку на территории предприятия и в зоне наблюдения. Подразделения пожарно-спасательной части, охраняющей атомную станцию, отработали действия по тушению условного возгорания в соответствии со сценарием учений.

По словам первого заместителя главного инженера по эксплуатации Калининской АЭС Дмитрия Сушкевича, руководившего тренировкой, учения подтвердили готовность персонала к реагированию даже на маловероятные нештатные ситуации.

Справка:

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион «Росатома» принимает активное участие в этой работе.

*Противоаварийные тренировки (ПАТ) проводятся регулярно на всех атомных станциях России с целью повышения безопасности АЭС, отработки правильных действий работников в нештатных ситуациях, действий по защите персонала АЭС, не задействованного в ликвидации ЧС, и населения территории расположения, проверки эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций и готовности противоаварийных формирований атомных станций.

**Группа оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) - это организационная структура, которая координирует работу сил аварийного реагирования атомной станции и других функциональных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивает научно-техническую, консультационную и экстренную помощь в нештатных ситуациях. Задача группы - помочь атомной станции быстро и эффективно реагировать на радиационные аварии, радиационно опасные ситуации, а также на чрезвычайные события техногенного, природного или террористического характера, которые могут повлиять на безопасность предприятия.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % - в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15%. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30% работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.