В Твери попытаются снизить потребление алкоголя ради здоровья

Как известно, в здоровом теле - здоровый дух. Администрация областной столицы утвердила программу «Укрепление общественного здоровья в городе Твери» на 2026-2030 годы. Она разработана в соответствии с задачами федерального проекта «Здоровье для каждого» (входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»). Направлена программа на создание условий для ведения здорового образа жизни в городе и формирования ответственного отношения жителей к своему здоровью. В том числе одна из целей - снижение потребления алкоголя.

В постановлении на сайте горадминистрации поясняется, что укреплять общественное здоровье будут за счет средств бюджета Твери или на условиях софинансирования (с участием средств федерального и областного бюджетов) в рамках реализуемых муниципальных программ города.

БОЛЬШЕ ЗОЖа

Среди главных целей программы - увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, с 9,3% в 2025 году до 12% в 2030-м. По годам заявленные целевые показатели выглядят так:

- в 2026 году - 9,7%;

- в 2027 году - 10,2%;

- в 2028 году - 10,6%;

- в 2029 году - 11,2%;

- в 2030 году - 12%.

При этом долю тверичан (в расчет берутся дети и взрослые до 79 лет), систематически занимающихся физкультурой и спортом, предполагается за пять лет увеличить до 70% от численности населения города. Мы не знаем, как это считали, но в приложении к программе отмечено, что в 2025 году этот показатель составлял 58,3%. Больше половины не пренебрегают тренировками - похвально!

МЕНЬШЕ СПИРТНОГО

Естественно, какая же программа оздоровления без противодействия алкогольным возлияниям. В нашей тверской программе это тоже прописано. Среди целевых задач - сокращение потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) с 9,25 литра чистого (100%) спирта в 2025 году до 8,76 литра чистого (100%) спирта в 2030-м. Вот как это заявлено по годам:

- в 2026 году - 9,15 литра чистого (100%) спирта;

- в 2027 году - 9,06 литра чистого (100%) спирта;

- в 2028 году - 8,96 литра чистого (100%) спирта;

- в 2029 году - 8,86 литра чистого (100%) спирта;

- в 2030 году - 8,76 литра чистого (100%) спирта.

Отметим, что, по представленной министром здравоохранения РФ в апреле информации, в 2025 году в целом по России потребление алкоголя на душу населения составило 8,06 литра чистого спирта-этанола. В приложении к программе администрации Твери указано, как выше уже написано, что в столице Верхневолжья этот показатель за 2025 год составил 9,25. Получается, что пока тверичане пьют больше условного среднего россиянина. Но при этом в перечень лидеров по употреблению спиртного мы, к счастью, не входим. Тут Тверь - крепкий середнячок.

Добавим, к слову, и то, что в утвержденной Президентом РФ Стратегии развития здравоохранения в целом к 2030 году в России заявлена цель снизить среднедушевое потребление алкоголя до 7,8 литра. В тверской программе прописан показатель побольше.

Также в ней заявлена и цель снизить распространенность курения табака в возрасте 15 лет и старше с 19,92% в 2025 году до 17,54% к 2030-му.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

Как же власти города предполагают укреплять здоровье населения? Тут в принципе ничего оригинального. Например, через проведение различных физкультурных и спортивных мероприятий с большим охватом граждан. Также среди планируемых мер - развитие городской спортивной инфраструктуры посредством строительства новых спортобъектов, в том числе различных площадок для массовых занятий физкультурой типа зон с турниками.

В программе значатся и такие меры, как разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на предприятиях и учреждениях Твери, профилактические мероприятия среди молодежи, информкампании против вредных привычек, пропаганда ЗОЖ в соцсетях и т. д.

Также власти продолжат тему ГТО и усилят привлечение граждан к прохождению диспансеризаций и профилактических медосмотров.