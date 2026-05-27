Кому в Твери отключат горячую воду со 2 по 23 июня 2026 года

В Твери со 2 июня начинается очередной этап отключения горячей воды в связи с сезонными гидравлическими испытаниями и плановыми ремонтами на теплосетях. Публикуем адреса жилых домов Твери, где не будет горячего водоснабжения три недели - со 2 по 23 июня 2026 года (отключить должны в 10:00 установленного дня, включить - в 9:00).

ПОЧЕМУ ВОДУ В ТВЕРИ ОТКЛЮЧАТ НА ТРИ НЕДЕЛИ

Новая отвечающая за теплоснабжение в городе организация - ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» - объяснила увеличение периода отключений горячей воды до трех недель тем, что это необходимо для особо детальной проверки теплосетей, а также в связи со значительным объемом ремонта.

КОМУ В ТВЕРИ ОТКЛЮЧАТ ВОДУ СО 2 ПО 23 ИЮНЯ

Заволжский район

Афанасия Никитина наб., 72, 74, 80, 82/2, 90/2;

Благоева ул., 4 (общежитие), 4 к. 2, 4 к. 3, 76, 76 к. 1;

Голландская ул., 14, 21;

Горького ул., 59, 61, 63/4, 71, 79/2, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2;

Грибоедова ул., 34/68 к. 1;

Карпинского ул., 9, 18, 22/22, 28;

Кольцевая ул., 80, 82, 82 к. 1;

Мусоргского ул., 17, 19/25, 21/26, 23, 25;

Павлова ул., 10, 12;

Хрустальная ул., 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 5, 4, 4 к. 1, 54;

Шмидта б-р, 17/14, 23, 24.

Центральный район

Академика Каргина ул., 12;

Андрея Дементьева ул., 4, 6, 16, 19, 19/63, 21, 22, 26;

Вольного Новгорода ул., 2;

Желябова ул., 3, 29/25, 34, 36, 42, 44, 46, 48 (50), 57;

Жигарева ул., 5, 7, 19, 21, 31, 33;

Ивана Седых пер., 4, 6;

Лидии Базановой ул., 5, 18, 20;

Новоторжская ул., 1 (гостиница), 2, 3, 4, 5, 7, 10, 10а, 10Б, 12а, 12б, 13 (отель), 14, 15, 16, 16 к. 1, 16 к. 2, 19, 3;

Пушкинская ул., 2, 2а, 2б, 6а;

Радищева б-р, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 33, 37, 38/26, 42, 44, 45, 50, 52;

Свободный пер., 1, 1в, 1г, 3 к. 1, 3 к.2, 7, 20, 22, 30, 30/2, 43/18;

Симеоновская ул., 1, 5, 7, 9, 14, 30, 33, 33а, 35, 39, 52/12, 54, 60, 63, 68, 70;

Славы пл., 1, 2;

Смоленский пер., 3, 5;

Советская ул., 5 к. 4, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 20 к. 2 (ЖЭУ-6), 20/22, 22, 24, 40;

Степана Разина наб., 2;

Студенческий пер., 5, 10/15, 21, 23, 25, 30, 30а;

Тверская пл., 2, 2б, 6, 8, 9;

Тверской пр-т, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15;

Театральный пр-д, 3а, 3б;

Трехсвятская ул., 12, 12, 15, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 33/25, 35.

КОГДА НАЧНЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ТВЕРИ

С 8 по 21 июня будет отключена котельная на Сахаровском шоссе. В связи с этим горячей воды не будет в домах 5,6,7, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 20, 22, 24, 24а и 26 по Сахаровскому шоссе, а также в детском садике № 160.

С 15 по 28 июня встанет на ремонт котельная ДРСУ-2. Горяченькой в этот период в одноименном поселке не будет в домах 5, 6, 7, 8, 8 к. 1, 9, 10, 11, 15, 15а, 15 стр.1 и в доме № 6 по Кривичской улице.

Следующий крупный этап отключений планируется с 16 июня по 7 июля. О домах, которые попадут в зону отключения, «КП»-Тверь» напишет позже - следите за нашими публикациями.