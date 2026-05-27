Перспективы обнадеживают

Новый корпус школы № 39, построенный тверской компанией «Меринг инжиниринг» в Махачкале. Фото: Виктор ИВАНОВ

Причин тому немало, и причины эти очень серьёзные. Тем не менее организации, входящие в «Тверское объединение строителей», даже в этих условиях продолжают достаточно успешно решать стоящие перед ними задачи.

Например, только за три первых месяца текущего года 28 организаций - членов этой ассоциации одержали победу в соответствующих конкурсах и заключили 50 договоров на общую сумму почти 6 400 млн рублей.

А по итогам конкурсов в рамках Федерального закона № 44, проводившихся в том же первом квартале 2026 года, организации «Тверского объединения строителей» заключили договоры на работы по 17 объектам, общая стоимость которых превышает 1 млрд 300 млн рублей.

Кроме того, в настоящее время участники этой саморегулируемой организации выполняют ещё 100 договоров, которые были заключены до нынешнего года, на сумму почти 43 500 млн, и работы по большинству из них должны быть исполнены в текущем году.

Как и всегда, в 2026 году тверские строители уделяют особое внимание работе на социально значимых объектах. В настоящее время они выполняют капитальный ремонт 22 общеобразовательных школ, 8 детских садов и 8 колледжей в Бежецке, Бологое, Вышнем Волочке, Твери и Торжке. Общая сумма этих работ превышает 2 млрд 473 млн рублей.

Помимо этого, члены «Тверского объединения строителей» ведут комплексный капитальный ремонт ещё 5 социальных объектов уже с привлечением средств федерального бюджета. Это школы в Твери и Калининском муниципальном округе, а также детские сады в Весьегонске, Твери и Торжке.

Высокий профессионализм и надёжность тверских строителей известны далеко за пределами нашей области. Члены ассоциации «Тверское объединение строителей» ведут работы не только в муниципальных образованиях Верхневолжья, но, фактически, по всей стране. Например, в настоящее время одиннадцать организаций, входящих в эту ассоциацию, работают на территории 19 субъектов Российской Федерации - от Брянска и Вологды, Москвы и Санкт-Петербурга до Республики Дагестан и Сахалина.

Поэтому не будет преувеличением сказать, что в нынешнем году «Тверское объединение строителей» не только успешно стартовало, но и имеет все предпосылки и возможности, чтобы завершить 2026-й с ещё более высокими показателями.