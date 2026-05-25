Города будущего: Виталий Королев дал поручения по благоустройству территорий в Тверской области

Весьегонск будущего. Фото: ПТО

Глава Тверской области Виталий Королев на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» поставил задачи по благоустройству общественных территорий. Речь идет об объектах, которые представит Верхневолжье на 11-м Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

– От региона подготовлено самое большое количество заявок за все периоды, разработано восемь проектов. Нужно приложить все усилия, чтобы как можно больше заявок от Верхневолжья победило. Всероссийский конкурс действует минимум до 2030 года, принять в нем участие могут все административные центры наших муниципальных округов. Поэтому при подготовке проектов важно сделать акцент на те муниципалитеты, которые еще не подавали заявки и не побеждали, отметил Виталий Королев.

Министерству энергетики и ЖКХ Тверской области и главам округов Виталий Королев поручил в ежедневный контроль сроков и качества реализации проектов. Следить за порядком на территориях, делать эти пространства центрами досуга для местных жителей.

Всероссийский конкурс начал проводиться с 2018 года. Благодаря этому в 16 городах Тверской области появились современные общественные территории. На заседании были детально рассмотрены проекты 2026 года.

Бологое. Планируется преобразить площадь имени Ленина, отразив в ее облике географическое расположение города между Петербургом и Москвой. Кроме того, будет отражена военная история города.

Бологое. Фото: ПТО

Весьегонск. Представляет проект по благоустройству парка семейного отдыха.

Зубцов. Здесь выдвинут проект обновления площади у Дома культуры с установкой уникальных малых архитектурных форм и арт-объектов.

Калязин. Проект затрагивает благоустройство части пешеходной зоны по улице Коминтерна от Московской до Революционной улицы.

Конаково. На конкурс представлен проект по дальнейшему благоустройству стрелки реки Донховка.

Кувшиново. Планируется обновить часть улицы Октябрьской от Центральной площади до дома №55.

Удомля. В городе хотят создать новые возможности для занятий спортом на территории лыжной базы по улице Зеленая.

Старица. Заявила проект обустройства ландшафтной тропы на склоне Старицкого городища со смотровыми площадками и зонами отдыха.

Старица. Фото: ПТО

Виталий Королев особенно подчеркнул: каждую территорию необходимо благоустраивать так, чтобы ее посещение было доступным в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Территории благоустраиваются и по результатам всероссийского голосования, которое проводится ежегодно. В этом году обустраиваются объекты, выбранные жителями муниципалитетов в 2025-м.

Сейчас жители могут проголосовать за проекты, которые будут реализованы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в следующем году. Всероссийское голосование проходит до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» Принять в нем участие может любой житель Верхневолжья в возрасте старше 14 лет.