Портал в прошлое: В Твери впервые открыта выставка по истории тверской прессы

На открытии выставки. Фото: библиотека имени Горького

Выставка «История тверской печати» в Твери открылась впервые, а тема появилась не случайно. Событие приурочено к 5 мая - Дню советской печати, а инициатор ее проведения - клуб тверских журналистов «Ориентир», который с недавних пор проводит встречи в библиотеке имени Горького.

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ

В современном медиапространстве, которое почти полностью ушло в интернет, бумажные издания уже становятся раритетом. Но мы помним, что в мире без интернета и блогеров (многие из которых ни с того ни с сего связывают себя с этой профессией) прессу ценили и уважали куда больше, чем сейчас. «Что написано пером - не вырубишь топором». И в бумаге не поправишь, как это можно сделать сейчас на сайте. Поэтому автор газетной статьи всегда был вдвойне ответственен за свои слова: они останутся на века. И читатели ему верили тоже вдвойне. А герои газетных публикаций непременно покупали пахнущее типографской краской издание и складывали на хранение в домашние архивы, рассказывая: вот, мол, теперь будет что показать внукам. Подшивки старых газет - это в самом деле настоящая летопись. Узнать из газетных статей можно то, что больше не прочитаешь ни в каких источниках.

Подшивка "Тверского курьера". Фото: Юлия КРУТОВА

В открытии выставки и приуроченной к ней конференции, главным организатором которых стала Ольга Леодорова, дочь известного тверского журналиста Евгения Шимина, завсектором информационных технологий «Горьковки», приняли участие журналисты, историки, сотрудники областной и муниципальных библиотек. Они были не только зрителями, но и участниками: делились своим исследованиями и интересными историями.

ИСТОРИЯ С АНТРЕСОЛЕЙ

На переднем плане экспозиции, которая располагается на втором этаже библиотеки, - рабочий стол журналиста начала этого века. На ней - личные вещи из арсенала журналистов Твери, которые теперь хранятся в коробках на антресолях. Свои коробки растрясли и некоторые сотрудники «КП»-Тверь».

Пишущая машинка (по тем временам современная, электрическая), фотоаппарат, визитница, диктофон, линейка-строкомер (с помощью специальных делений этой линейкой определяли количество строк в газете - необходимый для работы показатель). Старая лампа, которой 40 лет. Как призналась хозяйка лампы, журналист Светлана Рузлева, руководитель клуба «Ориентир», эта лампа «видела» все, что было написано за 40 лет.

Стол жкрналиста. Фото: Юлия КРУТОВА

Вообще журналисту для работы нужно немного: блокнот, ручка, мобильный телефон с диктофоном и фотоаппаратом в одном флаконе, а также компьютер, сменивший в самые первые годы 21 века пишущую машинку. Но, надо сказать, ею пользовались далеко не все. В советские времена при редакциях крупных газет существовали машинописные бюро (например, такое было в «Калининской правде»), куда не владеющие техникой машинописи акулы пера приносили свои статьи в рукописном виде. Машинистки были людьми уважаемыми: они умели разбирать чужие каракули, нацарапанные в порыве вдохновения, и даже поправляли ошибки.

С ВИНТОВКОЙ И БЛОКНОТОМ

В одной из витрин выставки представлена военная тема. Среди журналистов было много ветеранов. Одни выходили на поле боя с винтовкой, другие - с «лейкой» и блокнотом («лейка» - первый переносной малоформатный фотоаппарат, который пришел на смену большим ящикам на высоких «ногах». Он был популярен до 60-х годов. Представлен в экспозиции. - Прим. ред.). На выставке названы имена лишь некоторых из ветеранов. Один из них - Семен Флигельман. В Великую Отечественную он воевал. В журналистику пошел только после войны, окончив историко-филологический факультет Калининского института. Работал в редакциях газет «Ленинское Знамя», «Ленинский Путь», «Калининская правда» и, помимо этого, много писал о войне. Остались его многочисленные очерки и рассказы, книги: «Кузьминское - село прифронтовое», «Быль, ставшая легендой», «Наши скоро придут», сборник «Осколки». Его сын - Михаил Флигельман, журналист и издатель, на открытии выставки рассказал об отце, о том, что слышал от него о работе послевоенной редакции «Пролетарская правда», переименованной в 1955 году в «Калининскую правду».

С лейкой и блокнотом... Фото: Юлия КРУТОВА

КАК ГАЗЕТАМ СОХРАНИЛИ ЖИЗНЬ

Газеты военного времени представляют особую ценность. Боевые действия на территории Калининской области велись с первых недель войны. Выпуск главной газеты области - «Пролетарской правды» - на время перенесли в Кашин, подальше от фронта. Газеты печатались на чем попало, на низкосортной бумаге, которую удалось найти. Именно поэтому все они сохранились довольно плохо. Но, по иронии судьбы, именно этот период больше всего интересует современных читателей. Заведующая отделом консервации библиотечных фондов «Горьковки» Елена Шиманская рассказала, как удалось сохранить газеты. Во многом этому поспособствовало участие в федеральной программе «Создание Российского страхового фонда документов библиотек». Это позволило перевести на микрофильм и электронные носители областную газету «Тверская жизнь» с 1917 по начало 1957 года. В том числе были оцифрованы и газеты военного времени. Благодаря участию в программе комплект «ТЖ» значительно пополнился за счёт копий на электронных и пленочных носителях.

- Если в оригинале на бумаге у нас есть только 60 процентов номеров «Пролетарской правды» (название газеты с 1931 по 1955 год) за 1941-1945 годы, то комплект в цифровом формате за тот же период составляет уже 95 процентов, - пояснила Елена Шиманская. - На этом работа по сохранению газет не закончена. В 2021 году после модернизации отдела консервации библиотечных фондов был открыт Центр реставрации, оснащённый современным оборудованием.

Теперь у «Горьковки» появилась техническая возможность восстанавливать газеты своими силами. Сейчас областная библиотека на базе Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина проводит оцифровку газет, отреставрированных центром. Прочитать электронные копии в свободном доступе можно в электронной библиотеке «Горьковки».

Рукописные послания больше не приходят в редакции. Фото: Юлия КРУТОВА

ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ ВОСПОМИНАНИЯ

В экспозиции, разумеется, отмечено не только советское время. Путь тверской печати начался с первых номеров газеты «Тверские губернские ведомости». В этой связи на выставке нашлось место журналисту своего времени М.Е. Салтыкову-Щедрину. Представлены и последние 30 лет тверской прессы. В эти годы в регионе выходило очень много печатной прессы, от которой сейчас уже, к великому сожалению, остались лишь воспоминания. Это не только общественно-политические издания, такие как «Тверская жизнь», «Тверские ведомости», «Вече Твери», «Тверской курьер», «Горожанин», но и специализированные издания. К примеру, газета для людей с ограниченными возможностями здоровья «Так живем» или «свадебный» журнал. В свое время отдельными журналами выходили приложения к основным региональным газетам: «Лекарь» (газета «Вече Твери»), «Домовой» (приложение к «Тверской жизни», выходившее на 50 страницах ежемесячно).

85-летие "ТЖ", 2002 - экспонат выставки. Фото: Юлия КРУТОВА

Кстати, наследие «ТЖ» - самое обширное. Из-за политических интриг газета была закрыта, не дожив двух месяцев до своего 102-летия. Благодаря бывшим сотрудникам сохранились раритетные бумаги и предметы: письма читателей в конвертах (которые теперь уже не приходят в редакции), рукописные приветственные адреса от благодарных партнеров - тверских предприятий к юбилеям издания и другим праздникам, юбилейные номера газеты, наградные кубки, фотографии и многое другое.

Гости назвали выставку своего рода летописью истории тверской прессы, тем более что здесь представлены и районные газеты. Своими исследованиями из истории районок поделились завсектором Информационно-библиографического отдела библиотеки имени А.М. Горького Ольга Бакотина, главный библиограф ЦГБ им. В.Ф. Кашковой из Торжка Галина Сиденко, ведущий библиограф Калязинской ЦБС Светлана Горячева, журналист газеты «Ленинское знамя» Игорь Мангазеев.

Председатель тверского «Медиасоюза» Михаил Быстров представил проект, который не связан с выставкой, но имеет непосредственное отношение к ее теме: создание сборника очерков тверских журналистов о коллегах, в разные годы покинувших этот мир. В сборнике более 70 имен.

Выставка работает уже несколько дней. Как отмечает Ольга Леодорова, на организованные экскурсии приходят в том числе и школьники. Для них все представленное особенно удивительно.

- Вот сегодня на экскурсии, например, один мальчик придумал выставке название: «Портал в прошлое», - отмечает Ольга Евгеньевна и благодарит за участие всех, кто откликнулся на просьбу о помощи в поиске экспонатов.

«Портал в прошлое» будет работать до 30 мая.