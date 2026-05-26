Взгляд на Китай: Что впечатлило в Поднебесной путешественницу из Твери

Путешествия Анны в Китай трансформировались в фотовыставку.

Эту страну поэтично называют Поднебесной, во множестве стран мира кличут China, мы зовем ее Китаем (от названия кочевых племен из Маньчжурии киданей (китаев), в 907 году основавших мощную империю в Северном Китае). В самом же государстве распространено название Джонго («Срединная страна»).

В середине мая в Тверском музее живописи В.М. Сидорова открылась фотовыставка нашей землячки Анны Писаревой, посвященная Китаю. Она называется «Мост в Поднебесную» (6+) и продлится до 6 июня.

Анна не раз бывала в Китае и рассказала о своих впечатлениях об этой стране «КП»-Тверь». Какой же увидела тверичанка эту удивительную азиатскую страну с огромной историей?

Анна Писарева - лингвист, педагог, путешественница и заядлый фотограф.

Предваряя интервью, отмечу, что Анна Писарева - филолог-лингвист, преподаватель английского и китайского языков, а еще путешественница и заядлый фотограф. Она начала открывать для себя Китай еще в 2014 году, посещала его до пандемии, делала там множество фотографий, в том числе с художественным уклоном. В итоге все это и оформилось в фотовыставку.

- Меня привлекает жанр уличной фотографии, поэтому я хотела передать атмосферу и быт Китая на своих фотоснимках, - рассказала Анна. - Мне хотелось показать красоту и менталитет этой страны, динамику ее городов с небоскребами.

Чтобы сделать одно из своих ярких замечательных фото, тверичанка даже пошла на небольшое нарушение: проникла в строящееся здание, хотя это было под запретом, и сделала снимок аж с 86-го этажа…

Анна нашла там и друзей. Например, китайца, которого зовут Ло Син. Его (конечно же, с фотоаппаратом) тоже можно увидеть на одной из работ фотовыставки...

- Он фотограф, очень продвинутый человек, широко мыслящий, - отметила наша землячка.

- Анна, расскажите, а что вам особо бросилось в глаза, впечатлило, может быть, даже шокировало в жизни китайцев, в обстановке их городов, в поведении людей, общении?

- То, что кажется очень иным, интересным, поначалу чужим и сложным к восприятию. Это полный дзен в каждом действии, в каждой мысли, в каждом проявлении себя. Китайцы овладели чёрным поясом в искусстве «не париться по жизни». Взгляните на китайских старичков на улицах. Танцуют на площадях, делают зарядку в парках, акробатику на турниках, путешествуют по всему миру, пьют горячую водичку всегда и везде. Китайцы никогда не будут с вами спорить в открытую, никогда не будут обсуждать что-то эмоциональное и яркое при вас (при любых людях вокруг), они всегда сдержат свои эмоции, а слова оставят при себе. Это ещё один феномен их культуры, который мне показался иным, поначалу чуждым. Ведь наш человек - он какой? Он открытый, прямолинейный, а китаец - стратег и тактик, даже в повседневной жизни. Он выжидает и наблюдает. И действует согласно ситуации, в которой вода камень точит.

- Какие привычки китайцев для русских ну просто диво, по- вашему?

- Китайцы не держат ничего в себе. Буквально. Будучи в Китае, вы и плевки услышите на улице, и громкое чавканье в заведении общепита, и иные звуки, и это для них абсолютная норма! Конфуций завещал «ничего не держать в себе, и любое проявление жизнедеятельности человека есть норма», вот они и следуют этому. Китайцы очень громкие, веселые, задорные, в целом не стесняются проявлять любопытство и радость. Понятие личного пространства для китайского человека и для европейского человека разное. Китайцы не постесняются подойти вплотную, не постесняются заглянуть в ваш телефон, задать личный вопрос, сфотографировать вас в открытую, но без вашего ведома, влезть в кадр с вами. Нам это кажется диким и невоспитанным, а для китайского человека это обычная норма проявления интереса в социализации.

- Можете вспомнить несколько сцен, ситуаций (бытовых или любых) в Китае, которые вам особо запомнились в ваши первые посещения этой страны?

- На самом деле таких примеров бессчётное количество, даже и не вспомнить так сразу, но точно могу сказать, что в какой бы ситуации я ни оказалась, в большинстве своём эти люди не бросали меня на произвол судьбы и всегда старались как-то помочь. Но один раз, наверное, всё-таки произошел инцидент, который я запомнила на всю жизнь: дело было в Шанхае в 2014-м. Моя первая прогулка по главной пешеходной улице города. И там пара студентов приглашала всех желающих отведать чая на чайной церемонии бесплатно. Мы с подругой согласились и пошли за ними. Нас завели в укромную комнату в полуподвале, но там действительно был чайный салон, красивые декорации, некоторое количество других людей. Все китайцы, кроме меня с подругой. Лидер чайной церемонии, со слов других, ни слова не говорил по-английски, изъяснялся только на китайском. Пригласившие нас люди переводили нам рассказ. К моменту окончания церемонии нам ни с того ни с сего выдвинули счёт в весьма большую для студентов сумму, на что мы развели руками, сказав, что у нас и десяти процентов суммы нет с собой на руках. И тут внезапно лидер церемонии на идеальном английском крикнул на нас, резко встав из-за стола во весь свой огроменный рост. Мы очень испугались, стали молча выходить из-за стола, пытаясь покинуть помещение. Нас отпустили без проблем, но вслед лидер церемонии нам всё ещё продолжал что-то кричать. Мы оттуда очень быстро ушли и больше не возвращались на ту улицу. К счастью, такое было всего раз, и, как оказалось позже, это была весьма известная в кругах старожилов схема мошенничества по отношению к молодым туристам. Но то был далёкий 2014-й. Тогда мы для китайцев сами были такой же диковиной, какой они для нас являются сейчас.

- Какие места в Китае вы полюбили, куда посоветовали бы съездить россиянам, тверичанам, которые впервые собираются в Поднебесную и мало что знают о стране?

- Шанхай, Чэнду, Цзючжайгоу, Шэньчжэнь, Гонконг, Циндао. Природа! Старина! Акценты китайского языка! И самая-самая-самая разнообразная кухня этой большой страны!

- Анна, отойдем от Китая. Мне стало известно, что вы поучаствовали в благотворительных выставках во Вьетнаме. Напомните, пожалуйста, как это было?

- После Китая я успела пожить и поработать во Вьетнаме, в городе Хошимине. Там живёт очень разнообразная тусовка экспатов со всего мира. И вместе они объединяются в различные формации для проведения совместных мероприятий, в том числе благотворительного характера, направленных на помощь малоимущим семьям Вьетнама. Мне предложили мои знакомые из Ирландии, Франции, Англии, России и стран СНГ поучаствовать в таких мероприятиях в рамках сбора средств для детей-сирот. 50% с продаж фоторабот шли на благотворительность. Было очень здорово и интересно! Мои работы купили люди, многих из которых я видела впервые в жизни! Было очень важно и приятно внести свой вклад в общее дело.