На набережной Твери огромный герб города изобразили с помощью цветов

Главное внимание - набережным Твери. Фото: пресс-служба администрации Твери

Тверь готовится к летнему сезону. Город уже давно проснулся после зимней спячки, но яркий и красивый вид начинает обретать только сейчас.

ТРИ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК УБИРАЛИ ГОРОД

Два месяца жители Твери убирали город. Благодаря массовым субботникам проведена уборка на 130 объектах. Собрано и вывезено на полигон порядка 1 000 кубометров мусора.

23 мая прошел завершающий накануне летнего сезона субботник. В благоустройстве города в этот день приняли участие свыше 170 человек, вывезено порядка 47 куб. м. мусора. В Центральном районе привели в порядок зеленую зону вдоль улицы Коминтерна, набережную и берега реки Тьмаки вблизи Свободного переулка. В Пролетарском районе волонтеры поработали в сквере на улмце Лермонтова и на набережной Волги в створе бульвара Ногина. В Московском районе привели в порядок несколько общественных территорий – береговую линию Волги в пос. Элеватор, зеленую зону вдоль набережной Лазури и территорию между сквером на ул. Можайского и Бурашевским шоссе. В Заволжье приведена в надлежащее состояние зона вокруг ярмарки на Молодежном бульваре, общественное пространство на Староверском переулке в районе ул. Дачной, 74 и у дома № 46 на ул. Хрустальной.

Волонтеры постарались. Фото: пресс-служба администрации Твери

Также в течение двух месяцев в Твери шла уборка на территориях общего пользования, в парках, скверах, вблизи водных объектов. Вывозили мусор, сухую листву и траву. Также в программу двухмесячника по благоустройству входила покраска малых архитектурных форм, валка и обрезка сухих и аварийных зеленых насаждений, раскряжевка поваленных деревьев и вывоз порубочных остатков. А еще волонтеры вывозили в больших количествах покрышки, которыми, как выяснилось, завален город. В определенных местах волонтеры высаживали деревья.

В целом по итогам субботников в мероприятиях по благоустройству города за два месяца приняли участие около 3 000 человек.

Ничто так не радует глаз, как цветочки. Фото: пресс-служба администрации Твери

НА ДОРОГАХ ТВЕРИ ЛЕЖАЛО 57 ТОНН МУСОРА

В течение всей весны сотрудники МБУ «Дороги Твери» регулярно проводили уборку сметы и мусора на проезжей части и тротуарах. За последнюю неделю с улиц Хрустальной, Новикова, Кольцевой, Маршала Буденного, Вологодской, П. Савельевой, Лермонтова, Цветочной, Королева, Бобкова, Машинистов, Фрунзе, Артюхиной, набережной реки Лазури и Бурашевского шоссе вывезено свыше 670 кубометров смета и порядка 57 тонн мусора.

Ручную уборку выполняют дворники муниципального предприятия. Кроме того, к лету обновили более 1 200 квадратных метров дорожной разметки. Специалисты также устраняли повреждения дорожного покрытия с использованием горячего асфальтобетона и установки «Магнум». Общая площадь ремонта составила порядка 820 квадратных метров.

"Дороги Твери" убирают смет с улиц. Фото: пресс-служба администрации Твери

ЦВЕТЫ В ГОРОДЕ

Следующим этапом благоустройства города стало озеленение. Во всех районах Твери проходят сезонные работы по содержанию УСД, парков и скверов, оформлению цветников и покосу травы.

На набережной Степана Разина сотрудники «Зеленстроя» по традиции высаживают цветник в виде герба областной столицы. Для создания композиции используются цинерария, бегония и бархатцы. На прошлой неделе обустроили цветники у Восточного моста, на площади Ленина, «Аллее Славы» в микрорайоне Мамулино, в сквере «Героев Чернобыля». Сейчас работы продолжаются на улице Трёхсвятской и бульваре Цанова.

На городских клумбах отцветают первые весенние цветы – тюльпаны. В ближайшее время их заменят на однолетние цветочные культуры.

ТРАВА ПО ПОЯС

Тверь зарастает зеленью. Поэтому непременным весенне-летним видом благоустройства является покос травы. Он ведётся во всех районах Твери – в первую очередь на видовых точках и в общественных зонах. За минувшую неделю траву скосили на территориях площадью 86 тысяч квадратных метров.

Привели в порядок Тверскую площадь, сквер на Театральной площади, сквер у администрации Заволжского района, зону у Старого Волжского моста, участок от пляжа до Артиллерийского переулка, сквер у городской детской больницы №3. Скосили заросли в зелёной зоне в пойме реки Тьмаки напротив гостиницы «Волга», в сквере у филологического факультета на проспекте Чайковского (у памятника Кириллу и Мефодию).

Облагородили набережную Волги, сквер на пересечении площади Гагарина и улицы Индустриальной, зону у Восточного моста, площадь Ленина, а также сквер в микрорайоне Мигалово на пересечении улиц Громова и Гайдара.

Три тысячи человек за 2 месяца убрали город. Фото: пресс-служба администрации Твери

КСТАТИ

В связи с увеличивающимся объемом работ МБУ «Зеленстрой» приглашает на работу рабочих по выкашиванию газонов на территориях парков и скверов. График работы 5/2 с 08.00 до 17.00. Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, обращаться по адресу предприятия.