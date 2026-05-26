Калининская АЭС успешно прошла плановую целевую проверку безопасности

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

На Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») прошла плановая целевая производственная проверка состояния безопасности. В ходе визита комиссия оценила состояние промышленной безопасности, эксплуатацию гидротехнических сооружений (ГТС) и производственных объектов станции.

Целевые проверки проводятся раз в 5 лет на всех российских АЭС для оценки соответствия системы управления производственным контролем и промышленной безопасностью предприятия требованиям российского законодательства.

В состав комиссии вошли 13 экспертов — представители центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», трех атомных станций, Технической академии Росатома и АО «ТВЭЛ».

Особое внимание специалисты уделили мониторингу, техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений, а также выполнению требований новой декларации безопасности эксплуатации ГТС. Кроме того, комиссия проверила организацию работ в электроустановках, реализацию мероприятий по итогам предыдущих проверок, уровень подготовки персонала и соблюдение регламентов безопасности.

Программа проверки включала обходы промышленной площадки, наблюдение за производственными процессами, интервьюирование персонала и детальный анализ документации.

По итогам работы эксперты отметили, что выполнение мероприятий по итогам предыдущей проверки в части гидротехнических сооружений «признано успешным». Также комиссия указала на положительную динамику в проведении ремонтных работ на ГТС.

В области промышленной безопасности эксперты отметили высокий уровень модернизации химического цеха.

Отдельно была дана высокая оценка профессионализму персонала, его открытости к диалогу и вовлеченности в работу.

Среди сильных сторон Калининской АЭС эксперты выделили высокую компетентность специалистов отдела технической инспекции и промышленной безопасности, внедрение передовых технических решений, включая шкафы выдачи ключей от электроустановок в электроцехе, а также эффективную организацию выбора и применения средств индивидуальной защиты.

Главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев поблагодарил команду экспертов за проведенную работу и отметил, что все рекомендации, вошедшие в акт, будут проанализированы и взяты в работу. По словам Руслана Алыева, особое внимание будет уделено дальнейшей работе в области промышленной безопасности, включая организацию работы персонала и вопросы мотивации.

«Важно, чтобы сотрудники были вовлечены в решение поставленных задач, а совместная работа специализированных и производственных подразделений помогала находить общие решения и вырабатывать единые подходы», — подчеркнул главный инженер Калининской АЭС.

В течение двух недель после окончания проверки будет сформирован итоговый акт, после чего он будет направлен на атомную станцию для проработки корректирующих мер.

Справка:

Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион «Росатома» принимает активное участие в этой работе.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.