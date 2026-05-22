«Занимаюсь с мужем любовью и чувствую острую боль»: жительница Твери пережила инсульт во время секса

Женщина три года восстанавливалась после инсульта - все это время ее поддерживал муж. Фото: предоставлено Серафимой Ражаповой

32-летняя жительница Твери Серафима Ражапова рассказала «Комсомольской правде», как пережила инсульт прямо во время близости с мужем и восстанавливается уже третий год. Женщина перенесла трепанацию черепа, заново училась сидеть и ходить, а спустя несколько месяцев столкнулась с повторным кровоизлиянием.

«ЭТА БОЛЬ НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМА»

По словам Серафимы, в тот день ничего не предвещало беды.

— Это был абсолютно обыкновенный день, никаких предпосылок не было. Многие сейчас спрашивают по поводу каких-то головных болей до этого, но я не могу этого вспомнить, — рассказала женщина «Комсомольской правде».

Днем Серафима сходила в бассейн, поплавала и немного попарилась, а вечером уединилась в постели с супругом:

— Занимаюсь с мужем любовью и ощущаю очень острую головную боль — это вообще ни с чем не сравнимо. Как будто тысяча ножей вонзается в тебя. Я попросила мужа принести воды и понимаю, что не могу потянуться за кружкой. Не могу поднять руку.

Почти сразу у нее перестали двигаться левая рука и нога.

— Голова у меня осталась в порядке, речь и зрение тоже были нормальными, парализовало только левые конечности. Я сразу сказала вызывать скорую.

«СКАЗАЛИ: «ВРЯД ЛИ ИНСУЛЬТ. МОЛОДАЯ»

Медики приехали примерно через 10–15 минут. Давление оказалось нормальным — 120 на 80.

— Они сказали: «Вряд ли инсульт. Молодая. Но на всякий случай на КТ отвезем», — рассказала Серафима.

В больнице обследование показало обширное кровоизлияние в мозг. Женщину экстренно перевели в областную больницу, где провели срочную операцию.

Позже врачи объяснили, что причиной инсульта стала артерио-венозная мальформация сосудов головного мозга — врожденная патология, при которой сосуды формируются неправильно еще во внутриутробном периоде.

— Никто об этом не знал, МРТ я никогда в жизни не делала. И вот «бахнуло» оно именно в тот момент.

«У МЕНЯ БЫЛИ ИСТЕРИКИ»

После операции женщина несколько суток провела в реанимации, а затем началась долгая реабилитация. Сначала она заново училась сидеть и держать ложку, а позже отправилась в реабилитационный центр в Московской области.

— Туда я приехала на инвалидной коляске, а ушла уже на своих двух через три недели. Я уже умела стоять на ногах и могла сделать четыре-пять шагов.

Все это время рядом был муж. Старших детей супруги отправили к бабушке в Челябинскую область — почти за две тысячи километров от дома.

— Младший был с мужем, он справлялся сам и потом со мной справлялся. Он меня и мыл, и кормил. Это было тяжело не только физически, но и эмоционально. У меня были слезы, истерики, перемены настроения. Выдержать все это рядом со мной — дорогого стоит.

После возвращения домой женщина решила ускорить восстановление и начала активно заниматься самостоятельно: тренировалась на велотренажере и ходила пешком по лестнице до девятого этажа. Но через четыре месяца случилось новое кровоизлияние.

— Оказалось, что не все неправильные сосуды увидели во время первой операции. Часть осталась, и она продолжает давать риски того, что у меня будет еще инсульт, если я буду напрягаться, заниматься силовым спортом, — объяснила Серафима.

Позже женщину направили в Москву, в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, где ей провели радиохирургическую операцию гамма-ножом без вскрытия черепа.

— После этой радиооперации мне еще года три нужно спокойно жить и беречь себя, и только потом, возможно, я уже стану здоровым человеком.

«ЛЮБОВЬ БЕРЕТ ВЕРХ»

Серафима также призналась, что после случившегося врачи рекомендовали ей временно отказаться от интимной жизни.

— Невролог сказала, что полгода точно стоит переждать. Потом мы все равно с мужем были близки, любовь берет верх. Поэтому сейчас все в прежнем ритме жизни.

КОМПЕТЕНТНО

Инсульт может развиться внезапно и часто связан с нарушением кровоснабжения мозга. Как рассказала KP.RU заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС №4 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, невролог Аминат Долова, одним из факторов риска становится малоподвижный образ жизни.

— Сниженная подвижность в течение дня — путь к ожирению, повышенному артериальному давлению и развитию преддиабета и диабета, а эти состояния увеличивают риск инсульта. Тут нам в помощь простые повседневные дела, — объяснила специалист.

Также врач напомнила о важности регулярного контроля давления, профилактических осмотров и обследований сердечно-сосудистой системы.