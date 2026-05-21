Школьники из Твери поедут в ВДЦ «Смена» как победители проекта АНО «Евразия» «Классная дружба»

Школьный коллектив вошёл в число лучших участников конкурса и получил главный приз — поездку во Всероссийский детский центр «Смена». В церемонии приняла участие депутат Государственной Думы РФ, председатель Совета некоммерческой организации Алёна Аршинова.

«Я искренне рада, что победителями проекта "Классная дружба" стали ребята из Твери. Это 6-й "Д" класс 12-й гимназии, который дружит с 6-м "А" классом из Бишкека (Кыргызстан). У ребят огромный потенциал, и важно, чтобы они получали возможность развиваться, путешествовать, знакомиться со сверстниками из других стран, расширять кругозор. Именно для этого и существует "Классная дружба" — чтобы дети учились понимать друг друга, дружить и вместе строить будущее», — отметила Алёна Аршинова.

«Классная дружба» — международный проект некоммерческой организации, направленный на развитие межкультурного диалога среди школьников и молодёжи стран континента. В 2025–2026 учебном году в нём приняли участие больше 3800 классов, а победителями стали 1000 школьников. Проект объединяет участников через совместные творческие задания, образовательные инициативы и знакомство с историей, традициями и культурой народов Евразии.

Некоммерческая организация ежегодно организует образовательные и оздоровительные программы для школьников по флагманской программе «Территория детства». Участники международных проектов организации из Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и других стран отдыхают и проходят образовательные программы в ведущих детских центрах, включая ВДЦ «Смена», «Орлёнок», «Артек» и «Наставник».

АНО «Евразия» — автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия организации — объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте.

Некоммерческая организация открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы «Евразии» поддержали больше 120 тысяч единомышленников почти из 40 стран мира.