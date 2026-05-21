В Тверской области решением Виталия Королева студенты получат компенсации за учебу

Студенты найдут, куда потратить сэкономленные деньги. Фото: ПТО

Дочка Марии Строгановой учится на втором курсе Тверского медицинского университета. В год за обучение выходит очень приличная сумма. И вот – неожиданная и приятная новость: благодаря новым мерам поддержки со стороны региона в бюджет семьи вернется половина суммы.

Мама девушки очень рада. «Если в семье есть студент, а тем более два, деньги лишними никогда не бывают. В конце прошлого года подала все необходимые документы, и буквально уже через три дня деньги поступили на счет», – рассказала тверичанка.

ГЛАВА РЕГИОНА РАССКАЗАЛ ПОДРОБНОСТИ

Напомним, что теперь решением Виталия Королева многодетные семьи смогут получить компенсацию за обучение не одного, а двоих детей. Глава региона выступил с инициативой расширить программу, по которой возмещается часть стоимости обучения детей из многодетных семей. Теперь компенсация предусмотрена не за одного, как было раньше, а за двоих студентов.

О введении этого и других новых направлений в демографической политике региона его глава объявил на торжественном мероприятии в честь Международного дня семьи 14 мая. А сегодня в своем канале в МАХ Виталий Королев рассказал подробности нововведения.

«Знаю, что в прошлом году с предложением таких мер поддержки обращались студенты, у которых на получение образования оформлен образовательный кредит. Теперь частичную компенсацию стоимости обучения будем предоставлять на его погашение», – сообщил Виталий Королев. - Но программу мы расширили. Теперь многодетным семьям будет возмещаться часть стоимости за обучение в колледжах или вузах тверского региона не за одного, а за двоих детей. При этом один ребёнок должен обучаться на любой специальности из перечня востребованных в регионе. Решение принято с учётом запросов современной экономики. Уверен, что в каждой отрасли наши дети могут найти для себя что-то интересное и после получения образования будут востребованными на рынке труда специалистами».

Среди этих самых востребованных направлений - ИТ, промышленность, электроэнергетика, строительство, медицина, образование, АПК, туризм и многое другое.

Как пояснил глава региона, многодетные семьи Тверской области при условии обучения одного из детей по востребованной специальности могут вернуть 75% стоимости при учебе в колледже, 50% – в вузе.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ

Глава региона отметил еще один важный момент. Компенсация в отношении двух детей предоставляется с 1 января 2026 года. Таким образом, уже сейчас родители могут вернуть в семейный бюджет часть средств, потраченных на обучение второго ребенка с начала года.

Еще из условий для возврата средств – обучение на очном отделении, проживание на данный момент в Тверской области и в течение 15 лет – в Российской Федерации. Естественно, правило распространяется только на те учебные заведения, что расположены в регионе.

При расчете суммы поддержки исключаются расходы, произведенные за счет средств материнского капитала, предоставленного из федерального или областного бюджетов. Также компенсация не предусмотрена, если ребенок учится по договору о целевом обучении.

Получение данного вида поддержки не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении мер социальной помощи, предусмотренных законодательством.

Да, условий для вступления в программу несколько, но все они вполне логичны, объяснимы, а главное легко выполнимы для большинства. Пользу от демографической новации, введенной Виталием Королевым, подтверждают сами родители.

«Это очень значимая мера. Не ожидала, что такая поддержка может быть. Те деньги, которые возвращают за учебу ребенка, я перечисляю дочке на питание, на проезд», – отметила Кристина Смирнова из поселка Спирово. Ее дочь учится на 1 курсе Тверского колледжа им. А.Н. Коняева.

«НАШ ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

Компенсация студентам – не единственное нововведение. Напомним, 14 мая Виталий Королев сообщил сразу о нескольких новых направлениях в демографии. Помимо компенсации стоимости обучения детей из многодетных семей – о единовременной выплате в размере 200 тыс. рублей студенческим семьям, где родился ребенок. А первоклассники из многодетных семей к следующему учебному году получат комплекты не только школьной, но и спортивной формы.

На прошлой неделе в Тверской области было объявлено о новых мерах поддержки для молодых и многодетных семей. Всего в России (а значит и в Тверской области) действует более 80 мер поддержки для семей с детьми, из них свыше 70 – региональные. Они охватывают финансовые выплаты, льготы, жилищные условия, образование, социальную защиту и другие направления.

Реализация этих направлений отвечает задачам президентского национального проекта «Семья».

«Новые меры поддержки семей - наш вклад в повышение качества жизни граждан. Это приоритетная задача, будем ее выполнять!», - написал Виталий Королев в своем канале.