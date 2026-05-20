В Тверской области уникальную церковь XVII века разрушают дожди и вандалы

Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Ширковом погосте - замечательный образец деревянного зодчества. Фото: VK/Хранители Верхневолжья

Деревянная ярусная церковь Рождества Иоанна Предтечи на Ширковом погосте Пеновского округа может исчезнуть с лица земли. Тревогу забили неравнодушные к историческим ценностям люди, рассказав об аварийной ситуации на уникальном памятнике деревянного зодчества XVII века.

Зимой, видимо из-за сильного снегопада, обрушился участок крыши западного ската обходной галереи. А недавно здесь даже побывали вандалы.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СТРАНЕ

Ширков погост растянулся на берегу озера Вселуг. Здесь с XVII века сохранилась ярусная деревянная церковь Иоанна Предтечи высотой 45 метров. Эксперты считают, что в стародавние времена в этих местах проходил торговый путь из Новгорода в Москву и Киев. По преданию, церковь Рождества Иоанна Предтечи была построена на том месте, где полки Александра Невского одержали победу над литовцами в 1245 году. Храм возводили с 1694 по 1697 год. Есть сведения, что строителями были братья Ширковы, уроженцы этих краев.

Благодаря их труду из глубины веков нам достался интересный образец ярусных деревянных храмов «четверик на четверике». Каждый четверик покрыт восьмискатной заостренной кверху кровлей и установлен один на другой. Храм окружен с трех сторон галереей, с запада пристроено крыльцо на столбах. Четверик храма был поставлен на валуны, что не давало дереву гнить.

Сейчас это единственный в стране сохранившийся ярусный храм с четвериками. Кстати, эксперты говорят, что похожий находился неподалеку, в Нило-Столобенской пустыни. Он изображен на иконе Нила Столобенского XVII века, которая хранится в Государственном историческом музее. Часто нашу церковь сравнивают с Кижами. Карельский остров Кижи - одно из известнейших и популярнейших туристических мест республики. Местные говорят: «Если ты не был в Кижах, значит, не был в Карелии».

Памятник культурного наследия необходимо сберечь. Фото: VK/Хранители Верхневолжья

ПРОШЕЛ ОГОНЬ И ВОДУ

Храм у братьев Ширковых получился удивительной красоты, и разные поколения прихожан старались сохранить его любой ценой. В архивах сохранилось прошение начала ХХ века в Императорскую археологическую комиссию о ремонте и поддержании церкви: «В погосте Ширково, что на Волге, в 19 верстах от ее истока, находится относящийся ко вт. п. XVII века замечательный памятник старины - храм во имя Св. Иоанна Крестителя. […] Прихожане и священнослужитель погоста Ширково имеют честь покорнейше просить Археологическую комиссию, не найдет ли она возможности сделать необходимый ремонт и принять в свое ведение означенную церковь, как одну из археологических древностей Тверской губернии».

Все карты спутала Октябрьская революция, поэтому реставрацию даже если и хотели сделать, то не успели. В 1920-1930-е годы храм пустовал и ветшал. Но хорошо, что вообще остался цел, учитывая большевистскую идеологию борьбы с религией.

Чудом уцелел он и во время войны. Почти все дома в округе были сожжены, а вдоль озера Вселуг проходила линия фронта.

По информации сообщества «Тверские своды», храм, разграбленный и долгое время пустовавший, начали реставрировать в 1960-е годы. Он был исследован известным реставратором деревянного зодчества Александром Ополовниковым. Разобрали колокольню 1830-х годов. Во время реставрации рухнула глава храма. Сняли дощатую обшивку 1876 года, что пошло не на пользу деревянному сооружению. Реставрация завершилась в 1977 году.

Кое-как церковь дотянула до 90-х. Знатоки утверждали, что сохранить ее можно, только полностью перебрав исторические деревянные конструкции. Но никто из отвечающих за сохранение на это не решился. Чтобы не развалилась окончательно, церковь стянули стальным каркасом.

В 2018 году из бюджета Тверской области была выделена некая сумма на разработку проекта восстановления уникальной церкви. Проект действительно был составлен, храм обнесли строительными лесами, обрушение остановили, провели противоаварийные работы. Крыша тогда еще была в относительной сохранности. На церкви установили крест, и спустя более чем 100 лет возобновились на некоторое время богослужения. Но работы на каком-то этапе остановились, и сделанное радикальных изменений не принесло.

«ХОТЯ БЫ БРЕВНОМ ПОДПЕРЕТЬ»

Участники сообщества «Хранители Верхневолжья» побывали у «тверских Кижей» в декабре. И увидели удручающую картину.

Под тяжестью снега обрушился левый участок крыши западного ската обходной галереи, то же самое грозит и правому.

Обрушение крыши в западном скате галереи. Фото: VK/Хранители Верхневолжья

«Чем это чревато? Причинением невосполнимого вреда и ущерба уникальному памятнику! В течение всей зимы снег будет собираться в провал крыши внутрь галереи у самых сохранных бревен сруба 17 века. Так постепенно будет заваливать галерею, скапливаться, оттаивать и замерзать, превращаясь в глыбу льда. Крыша ската может полностью провалится к весне, из-за чего упадут стены, потеряв устойчивость. Именно в этой стене расположен центральный вход в храм: подлинная мощная дверная колода с дверными полотнами, коваными жиковинами, подставами и врезным замком, сохранившимся со времени постройки храма», - сообщают участники сообщества «Хранители Верхневолжья».

«Почему до сих пор никто не озаботился тем, чтоб хотя бы подпереть изнутри прогнувшиеся балки крыши для предотвращения обрушения? Куда смотрит орган охраны и пользователь памятника? Ведь есть охранные обязательства, в которых четко прописаны и утверждены требования по сохранению памятника», - возмущались хранители, предлагая свой путь экстренной консервации: подпереть стойками правый прогнувшийся участок крыши, разобрать уже провалившийся, установить опорный каркас на пол галереи и настелить временную крышу.

Председатель сообщества Александра Смирнова в разговоре с «КП»-Тверь» рассказывает, что долгое время по доброй воле поддерживала храм семья реставраторов Кустовых, проживающая здесь неподалеку. Глава семейства Анатолий Кустов как раз входил в группу реставраторов 70-х.

- Вообще, это памятник федерального значения. Официально сейчас по ФЗ-327 за объекты культа отвечает РПЦ, даже если они имеют историческую ценность. В частности, эта территория относится к Ржевскому и Торопецкому приходу, у которого вряд ли найдутся средства на такой дорогостоящий проект. Странно, но, согласно кадастровой карте, храм почему-то оказался на частной земле сельскохозяйственного назначения, а внутри - маленькая территория памятника в виде прямоугольничка. Это как понимать? - говорит Александра. - Но что-то делать нужно. Памятником гордится вся область. В Москве, на Арбате, стоят стенды с его изображением. А что на деле? Многолетняя аварийность.

СТАРИННЫЙ ЗАМОК НЕ ПОДВЕЛ

И вот наступила весна. На смену природным катаклизмам пришли вандалы. Следующий визит хранителей показал, что кто-то пытался выломать входные двери на галерею. Погнуты (но не сломаны) мощные проушины старинного навесного замка. Они выдержали напор взломщиков, но в разжатые двери теперь видны внутренности помещения.

Кто-то пытался сломать замок. Фото: VK/Хранители Верхневолжья

«Памятник-беспризорник. Левый участок крыши западного ската обходной галереи уже обрушен полностью, мокрые сгнившие конструкции валяются на полу, центральный участок на очереди падения. Правый участок «на ладан дышит» - обрушится в ближайшие недели. Все осадки беспрепятственно льют внутрь галереи и на сруб четверика. Сквозь щели в полу галереи видно небо. Критический прогиб крыши слева от крыльца. А если кто-то любопытный с сигаретой по обвалившейся лестнице полезет в распахнутые двери подсмотреть, да и уронит ее, споткнувшись...Тверские Кижи превратятся в карельскую Кондопогу», - пишут очевидцы. (В Кондопоге Республики Карелия деревянная церковь XVIII века была уничтожена пожаром в 2018 году. - Прим. ред.)

Сейчас сообщество «Хранители Верхневолжья», в состав которого входят в том числе и профессиональные эксперты, составляет письма в те инстанции, которые по долгу службы должны быть ответственными за историческое наследие.