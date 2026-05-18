Золотая середина и целостность: Еще для двух городов Тверской области созданы концепции благоустройства

В Верхневолжье уже немало общественных территорий в райцентрах преобразились благодаря средствам, выделенным по итогам федерального конкурса Минстроя РФ (его название - Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды). В этом году несколько городов региона попытают в нем счастье. На сегодня, как мы ранее писали, созданы концепции благоустройства для парка Весьегонска (с отсылкой к песне «Прекрасное далеко»), для площади Зубцова (со взглядом из космоса) и для улицы в Кувшиново (с отсылкой к Ожегову, школьной тетрадке и кувшинке). И вот представлены еще две концепции - для Бологое и Калязина. «КП»-Тверь» их изучила.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ГОРОД

В городе Бологое с учетом мнения местных жителей для благоустройства выбрали площадь Ленина, примыкающую к озеру. Концепция преображения территории получила название «Золотая середина». Авторы учли то, что через Бологое проходит железная дорога, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, и что город является важным железнодорожным узлом и расположен примерно в середине меж двух столиц. Тема железной дороги отражена в том числе на его гербе. К слову, Бологое, и выросло из станции, хотя еще в Средневековье существовало такое село...

Разработчики концепции в том числе вдохновлялись и прогремевшей в свое время на весь Советский Союз песней ВИА «Веселые ребята», где есть следующие строки:

«Что за наваждение такое -

Я всё повторяю адрес твой:

Бологое, Бологое, Бологое -

Это между Ленинградом и Москвой».

При разработке концепции были выявлены проблемные точки территории. Прежде всего это то, что она на сегодня используется практически сугубо как пространство для парковок. Предлагается исправить ситуацию, освободив большую часть территории от машин и организовав упорядоченную парковку с одного края.

Концепция проекта предполагает разбивку площади на несколько зон. Одна из них - место памяти, где в будущем может быть установлена стела Российским военно-историческим обществом. Там же планируется установить скамейки.

На площади предлагается отразить маршрут следования по Октябрьской железной дороге, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Для этого в мощении площади будет выделена золотым цветом линия из плиток в виде железнодорожных стрелок - «золотая середина». Образно говоря, площадь будет поделена на две стороны - Москвы и Санкт-Петербурга.

Авторы концепции также предлагают установить там указательные таблички с соответствующими двум сторонам географическими названиями и вмонтировать в мощение плитки парами слова, которые идентичны для каждой столицы: например, «парадная» и «подъезд», «поребрик» - «бордюр», «булка» - «батон», «пышка» - «пончик» и т. д.

Одной из функциональных зон на площади предлагается сделать «Место встреч». По мысли авторов, это такое сердце площади, куда и ведет линия из плиток-стрелок. В этой зоне планируется установить яркий арт-объект - небольшую стелу с подсветкой. Причем на ней будут отображены часы - отсылка к башням с циферблатами на зданиях Московского и Ленинградского вокзалов (практически архитектурных близнецов) в двух столицах.

Еще одна задуманная зона - «Место единения» с большими качелями. Из этого места открывается прекрасный вид на озеро и другой берег города.

На набережной предлагается обустроить спуск к воде, поставить там амфитеатр, где можно будет сидеть рядом с озером. Также установить плавучий фонтан прямо в воде.

По всей территории площади предлагается расставить деревянные скамейки со спинкой и без, урны, фонари.

ВОЛЖСКИЙ ГОРОД

В Калязине жители выбрали благоустройство восточной части одной из центральных улиц города - улицы Коминтерна. Там высокая интенсивность пешеходных и транспортных потоков. В том числе именно по ней так или иначе передвигаются туристы, прибывающие в Калязин по Волге из Москвы, например. Однако сейчас состояние улицы не самое лучшее, мягко говоря, производит смазанное впечатление.

Авторы концепции благоустройства провели исследование улицы и выявили ключевые проблемы: образование луж и грязи, отсутствие ливневок, недостаток твердых покрытий, хаотичная парковка, «визуальный шум» в виде рекламных вывесок и заборов разного типа. Кроме того, с улицы видны ветхие строения во дворах, что также не добавляет приятной атмосферы.

Цель - создать целостное комфортное пространство.

Предусмотрен ряд изменений. Во-первых, организация водоотведения при помощи открытых кюветов. Авторы концепции обнаружили, что ранее на улице были кюветы для стока воды, но, в следствие того, что за ними никто не следил, они были утрачены. В планах - воссоздать кюветы для водоотведения между проезжей частью и тротуарами, а в местах пересечения с тротуаром стока воды предложено устроить водопропускные трубы.

Также предлагается расширение тротуаров и обновление изношенных покрытий в пешеходной зоне. Асфальт на тротуарах предлагается заменить на брусчатку двух цветов - серого и темно-красного (отсылка к характерной для города краснокирпичной архитектуре). Автомобильные проезды при этом планируется сохранить в своих габаритах с возможной заменой асфальтового покрытия.

Еще один шаг - ликвидация хаотичных автостоянок и создание организованных парковочных карманов (в том числе у входа в парк и рядом с детсадом), отделение проезжей части от тротуаров полосой озеленения (газоны, кустарники, деревья, в том числе рябины).

Еще один пункт концепции - перенос воздушных линий электросетей под землю.

Также предлагается введение дизайн-кода - единого выдержанного стиля фасадов и вывесок (лаконичных цветов и стиля шрифта).

Плюс концепцией предусмотрена установка новых остановочных павильонов.

Вдоль тротуаров предлагается установить лавки, афишные тумбы (с подсветкой, для того чтобы в темное время суток можно было прочитать размещенные там листовки), навигационные указатели и фонари с опорами терракотового цвета.

НА ЗАМЕТКУ

Победа в конкурсе Минстроя может принести заявившимся городам до 70 млн рублей на реализацию проектов благоустройства в 2027 году. В этот раз на конкурс формируются заявки от Бологое, Весьегонска, Зубцова, Калязина, Кувшиново и Старицы.

Подготовкой заявок и помощью в разработке концепций благоустройства в нашем регионе занимается Центр развития экономики малых городов (официальный областной центр компетенций по вопросам комфортной городской среды) вместе с привлеченными экспертами. На его странице в соцсети доступны видеопрезентации концепций.