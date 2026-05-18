Станислав Петрушенко: Точные сроки догазификации Тверской области уже известны

Председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного Собрания Тверской области Станислав Петрушенко

Газификация и парковки - эти два важных для многих жителей Тверской области вопроса в эфире радио «Комсомольская правда»-Тверь» поднял Станислав Петрушенко, председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного Собрания Тверской области.

- Станислав Анатольевич, в СМИ сейчас часто пишут про то, что газификация идет хорошими темпами. Это действительно так или красивая картинка?

- Газификация и правда идет хорошими темпами. На январь уровень реализации программы газификации составил 72,4%. Если брать пятилетку, то рост составил 6%. Но надо отметить, что некоторые районы уже были газифицированы. К примеру, Рамешковский - на 75%.

Территория нашего региона очень большая, поэтому идет все сложно, с большими расходами. На газификацию на 2025-2030 годы областной бюджет выделяет 1 млрд 326 миллионов, местный бюджет - 66 миллионов (эти средства пойдут в основном на создание проектной документации и подготовку сетей). Правительством РФ тоже утверждена приличная сумма до 2030 года. Общая цифра газификации - 10 миллиардов рублей.

До начала газификации была заключена 21 тысяча договоров с домовладениями, подключено пока 12 тысяч. Как мы знаем, газ бесплатно ведется до границ частного участка, остальные расходы, внутри территории, ложатся на владельцев.

- Как относятся сельчане к участию в программе газификации?

- Честно скажу, не все жители готовы платить деньги за переход с печного отопления на газ. Это дорого. В 300-350 тысяч рублей обойдется доплата домовладельца, если в среднем дом - 85 квадратных метров. Учитываем расходы на установку котла, сетей и т.п. Есть также определенные требования для проведения газа. Большие затраты окупаются очень долго, до 20 лет.

Проблемный вопрос - догазификация СНТ. Особенно это актуально для жителей Твери, имеющих дачи. По условиям программы газ бесплатно проводят только до СНТ, да и то если оно расположено в границах газифицированного поселения. Если СНТ за пределами такого населенного пункта, то этот вопрос в плане финансирования полностью ложится на собственников СНТ. Единственный вариант - собрать деньги и оплатить проведение газопровода. То же самое касается проведения газа от границ товарищества до домов.

- Какие перспективы у региона?

- «Газпром» работает очень хорошими темпами. В этом году он точно закончит строительство газопровода высокого давления до Оленино, в следующем году - до Нелидово. То есть сейчас всё внимание на юго-запад области.

Эта территория была практически негазифицирована. А здесь количество населенных пунктов больше, чем где-либо, большое количество предприятий. Благодаря газу предприятия смогут снизить себестоимость производства, стать еще более конкурентоспособными. Это снижение нагрузки на бюджет.

В Оленино уже всё готово к приемке газа, в Нелидово также выполнены работы по установке котельных. До 2030 года газ придет в Оленино, Зубцов, Белый, Весьегонск, Западную Двину, Нелидово, Сандово, Торопец, Удомлю.

Порядка 70 тысяч жителей живут на негазифицированных территориях. Изменится и их жизнь. Газ - это одна из составляющих инфраструктуры. Мы, как органы власти, обязаны делать так, чтобы на селе и в районных городах было комфортно жить. Чтобы без сбоев работали учреждения образования, здравоохранения, культуры.

- Как попасть в программу газификации? Какие нужны документы? Куда обращаться?

- Можно обратиться в МФЦ. Подать заявку на газификацию можно в «Газпром газораспределение Тверь» через личный кабинет, через сервис «Госуслуги», через портал единого оператора.

Пакет документов минимальный: это ситуационный план, копии документов о правах собственности на землю и на дом, СНИЛС, ИНН, паспорт.

- А предусмотрены ли какие-то льготы?

- Разумеется, есть льготные категории граждан. В позапрошлом году в областном бюджете было заложено 116 млн рублей для многодетных, пенсионеров, малообеспеченных категорий, участников СВО и т.д.

От государства можно получить субсидии на газовое оборудование. Бюджет при определенных условиях может оплатить практически до 70% от суммы необходимых расходов.

Относитесь ли вы к льготным категориям, можно уточнить при подаче документов в МФЦ.

ПАРКОВКИ

- Станислав Анатольевич, считаете ли вы, что в Твери есть проблемы с парковками?

- Если говорить о временной парковке, к примеру в центре города, то вопрос остро не стоит. Две-три минуты - и место найдешь. По-другому дело обстоит у многоквартирных домов, в новых многоэтажных жилых комплексах. К примеру, в «Южном», за «Глобусом», места для парковки не найдешь. В Мамулино тоже негде припарковать авто. Дома в 16 этажей предполагают большое количество жителей. А по статистике, в Твери цифры числа автовладельцев высокие - 417 автомобилей на одну тысячу тверичан.

Это должны учитывать застройщики. Сейчас они берут ориентир на Москву, увеличивая этажность зданий и, естественно, стремясь заработать как можно больше. Хотят уместить много квадратных метров жилья на 1 га. Но при этом лишают людей комфорта. Выставляя квартиры на продажу, рисуют картинки с красивыми детскими площадками и дворами, а на деле всё не совсем так. Все дворы заняты машинами.

Вот в старом фонде «Южного», где в прошлом веке были построены девятиэтажные дома, нет проблем с парковками. Все параметры учтены. Конечно, сейчас есть законы, которые регулируют требования к застройщикам. В администрации области создана рабочая группа управления архитектуры. Но пока отрегулировать этот вопрос до конца не удается.

Можно поучиться у Беларуси: там нет парковок рядом с жилыми домами, они вынесены за территорию комплексов, и минимальное расстояние от окон жилых домов составляет от 12 метров. Внутри дворовой территории (а они там по их нормативам больше в два раза) создана вся инфраструктура для качественного проживания и детей, и взрослых. Я говорю не про Минск, а про областные города, такие как Брест, Витебск и другие. В современных многоквартирных ЖК строят подземные паркинги.

У нас вопрос парковок надо решать в каждом районе города индивидуально. В одних случаях обсуждать с управляющими компаниями и находить какие-то решения, в других - выходить на городскую и областную администрацию. С застройщиков новостроек уже другой спрос. Это вопрос градостроительной политики, которая у нас, как видно, пока хромает. Думаю, что пока. С приходом на должность главного архитектора нового человека и, если судить по заявлениям исполняющего обязанности губернатора Виталия Геннадьевича, всё должно получится для обеспечения комфортного проживания жителей нашего города.