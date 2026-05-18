Марья Моревна, Лягушка, Яга и другие: В Торжке появились сказочные женщины

Все участницы арт-проекта «Вышла из сказки». Фото: пресс-служба ВИЭМ

В Тверской области очень насыщенной была «Ночь музеев». Культурные учреждения как будто соревновались друг с другом в стремлении заманить к себе зрителей яркими и необычными программами. Самые обширные представил Тверской объединенный музей и Всероссийский историко-этнографический музей.

«КП»-Тверь» решила рассказать о том, как необычно праздновали день и ночь искусств в Торжке. Яркие и увлекательные мероприятия здесь прошли на пяти площадках. Выставки, интерактивы, концерты и экскурсии были объединены общей темой - «Родное».

БАРОККО И ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА

С концертной программой «Барокко на кончиках струн» в Гостинице Пожарских выступил московский гитарный квартет Guitar Art Quartet, его музыканты не раз участвовали в программе «Культурные сезоны» в усадьбе Знаменское-Раёк. Артисты исполнили произведения Баха, Вивальди, Телемана. Квартет постарался создать максимально достоверную атмосферу эпохи, в которой жили и творили эти гении. Но зрители услышали не только XVIII век. Музыканты незаметно переместились на два столетия, неожиданно завершив концерт визитной карточкой известной исполнительницы XX века Людмилы Зыкиной - «Гляжу в озера синие». Помимо музыки для зрителей подготовили интереснейший экскурс в историю и малоизвестные факты из биографий композиторов.

Квартет играет барокко. Фото: пресс-служба ВИЭМ.

Вот что рассказали о своей программе сами участницы квартета:

- Лейтмотивом сегодняшнего праздника стала тема «Родное». Но мы выбрали произведения эпохи барокко, чтобы показать, как золотой век русской культуры впитывал, переосмысливал и развивал традиции культуры мировой. Произведения Баха и Вивальди звучали в салонах русского дворянства, что делало великую музыку частью повседневной русской жизни. Барокко нашло также отражение в русской усадебной культуре. И не случайно в завершение концерта мы исполнили «Гляжу в озера синие» - хотели показать, как мировое наследие отразилось в культуре России.

ВЫШЛИ ИЗ СКАЗКИ

На сказочном арт-перфомансе произошла встреча с русскими волшебницами: как фольклорными героинями, так и современными мастерицами, которые творят волшебство своими золотыми руками.

В Гостинице Пожарских представили удивительный арт-проект «Вышла из сказки». Образы героинь русских сказок воплощали разными способами: с помощью одежды - художник-модельер Мария Рыбакова, необычные фото представили Катрина Деревеницкая и Светлана Симонова, свои подходы нашла мастер золотной вышивки Дарья Кукшина.

Царевна-лягушка во всей красе. Фото: пресс-служба ВИЭМ.

На вечере представили четыре женских архетипа, которые стали участницами творческого эксперимента и проводниками в сказку, - Марья Моревна, Царевна-лягушка, Снегурочка и Баба-яга.

Наряды сказочных героинь, сотворенные руками современных волшебниц, уникальны. Например, девичий венец Царевны-лягушки в форме полумесяца, выполненный в технике золотного и жемчужного шитья, - это тысячи стежков вручную. Поражает воображение модниц также новоторжская ассиметричная душегрея Бабы-яги.

Каждый из представленных костюмов включает элементы нарядов разных губерний.

- Мы ставили своей целью не воспроизвести наряд той или иной местности, как в проектах «Россия в узорах: новоторжские щеголихи» и «Тверские щеголихи», а хотели создать волшебные образы, оживить сказку и историю и связать их с психологией. Ведь сказка всегда живет с нами и помогает познать себя, - пояснила Мария Рыбакова.

ОТ ЧАСТУШЕК ДО ХОРА АТОМЩИКОВ

В ночь музеев вспомнили о Николае Елоховском, краеведе и собирателе фольклора, который сохранил для потомков уникальные сказки, песни и частушки новоторжского уезда. Гости познакомились с необычными техниками их исполнения. Николай Елоховский собрал более 3000 этнографических записей, более 1000 песен. Его наследие пока что мало изучено, так как было передано в дар внуками музею ВИЭМ только в 2020 году.

Жители Торжка окунулись в сказку. Фото: пресс-служба ВИЭМ.

Зрители также увидели выступление Тверской школы фланкировки, познакомились с языком цветов, услышали выступление талантливых исполнителей и музыкантов из детской школы искусств Торжка.

Самые энергичные гости прошлись по городу с Дарьей Пожарской, а заодно поучаствовали в археологическом квесте: раскрывали тайны кладов Торжка, осматривали выставки на разных площадках ВИЭМ. Самые мобильные успели на все 11 мероприятий.

И вот еще удивительный пункт программы: в Гостиницу Пожарских приехал хор атомщиков. А именно камерный хор «Кредо» Объединенного института ядерных исследований из Дубны, с эксклюзивной программой.