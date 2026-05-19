Пионерское детство: Вожатая и пионерка из лагерей под Тверью поделились воспоминаниями

День Нептуна в лагере КАЭС. Веселый был праздник, пионеры его любили. Фото: ТЦДНИ

Первую детскую организацию в Советском Союзе учредили в 1922 году. Прошло уже 35 лет, как она превратилась в фантом. Но до сих пор 19 мая его ощущают люди старшего поколения (не все, но процентов 90), вспоминая добрым словом и с ностальгией. А многие даже хранят пионерские галстуки. Вот я, например.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ГАЛСТУК

До сих пор среди раритетных вещей в пакетике лежит красный галстук, исписанный пожеланиями и подписями одноотрядников. Теперь уже весь в мелких дырочках (даже синтетика не выдерживает испытание временем). Это «привет» из пионерского лагеря 80-х. Была такая традиция - расписываться на галстуках друзей по окончании лагерной смены. Многих из этих друзей ты больше наверняка никогда не увидишь, и в тот момент кажется, что это самое грустное расставание в твоей жизни. Так и возвращаешься домой - со слезами и с галстуком «Долматово, 1986».

Удивительно, но многие современные молодые люди, даже из числа студентов вузов, не знают, кто такие пионеры. Честное слово, с такими сталкиваться приходилось.

Долматово-86. Фотография с вожатыми. Возможно, кто-то узнает на ней себя. Фото: из архива Юлии Крутовой

В официальных источниках об этом отрезке чьего-то счастливого детства говорится настолько сухо и официально, что страшно читать: «Пионерия была не только частью советской системы воспитания, прививания определенных гражданских и социалистических ценностей юным жителям СССР. Это был неотъемлемый атрибут советского детства, зачастую помогающий родителям совмещать работу и воспитание детей. А для молодежи - способом проведения досуга, обретения друзей и вхождения в коллектив».

На самом деле если с чем и согласились бы советские дети, то только с последним предложением. Действительно, чувство коллективизма (в хорошем смысле этого слова) такая система воспитания прививала.

В пионерскую организацию вступали в 9 лет, после 14 уже был возраст комсомола. Как правило, прием в пионеры проходил в торжественной обстановке во время праздников с политическим уклоном: чаще всего 22 апреля, в день рождения Ленина, чье имя носила организация. На линейке вступающий в пионерскую организацию давал Торжественное обещание пионера Советского Союза (которое долго заучивал накануне). Ему повязывали на шею галстук и вручали пионерский значок.

Галстук был многострадальным предметом одежды. Каждое утро он подвергался ускоренной стирке под краном и разглаживанию утюгом при высокой температуре. Только такая процедура придавала ему приличный вид. Но к концу учебного года почти у всех вид галстуков портили обгрызанные кончики. Ими обычно «зажевывали» нервный стресс на уроках.

ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

Первые отряды пионеров в Твери появились в 1923 году. Об этом напомнил в честь знаменательной даты архив Тверской области. Архивисты приводят воспоминания пионервожатой Клавдии Тимофеевны Тягиной, сохранившиеся в фондах ТЦДНИ.

Письмо бывшей пионервожатой Тягиной в «Калининскую правду», 1972 год. Фото: Из архива ТЦДНИ

К 50-летию пионерии она, будучи уже пенсионеркой, вспоминает свой опыт работы в детских пионерских лагерях Калининской области (Каменка, Кобячево). Клавдия Тимофеевна вспоминает, как все три летние смены лагеря всегда были заполнены детьми и как ребята успевали так сдружиться за смену, что не хотели уезжать домой. А она, кстати, там познакомилась со своим будущим мужем Иваном Петровичем. Их сплотила работа с детьми.

Так же, как и сейчас, отдых в лагере решал проблему занятости детей в каникулы. Только в отличие от современных лагерей, в советских дети совмещали приятное с полезным. А именно время от времени трудились в местных колхозах и совхозах. Не всегда, но было и такое.

Многие традиции пионерских лагерей благополучно прижились и в современном мире: вечерние костры, линейки, многие праздники. Самый известный - День Нептуна, который живет уже 100 лет. Его секрет популярности пока еще никто не раскрыл.

Клавдия Тимофеевна вспоминает, что дети в пионерлагерях были поделены на отряды, у каждого из которых был свой вожатый. Одно из лучших воспоминаний, как в пионерлагерь приезжали дети из Испании в рамках советско-испанского сотрудничества. Детская интернациональная дружба была очень популярна. Заграничные друзья были частичкой интересного и незнакомого мира. Бывшая вожатая даже хранит их фотографии и задается вопросом, что стало с ребятами после смены.

В Центре документации новейшей истории среди прочих документов тверичанки хранится письмо в редакцию «Калининской правды», в котором она делится приятными воспоминаниями о пионерлагерях.