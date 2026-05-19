Виталий Королев поставил задачи: Где обновят объекты теплоснабжения в Тверской области

В регионе запланированы работы по модернизации объектов теплоснабжения. Фото: ПТО.

19 мая на заседании областного правительства основной темой стало развитие системы теплоснабжения в регионе в рамках подготовки к очередному отопительному сезону. Глава Тверской области Виталий Королев отметил, что финансирование на это в бюджете увеличено, и работа по модернизации коммунальных (и в том числе тепло-) сетей будет усилена.

Напомним, что повышение качества услуг ЖКХ для граждан Виталий Королев сразу при назначении на должность руководителя нашей области назвал приоритетом в своей работе.

Глава региона поставил задачи по подготовке к следующему отопительному сезону. Фото: ПТО.

ИТОГИ И РЕШЕНИЯ

На заседании глава региона сначала подвел итоги прошлого отопительного сезона, отметив, что он прошел без серьезных сбоев и аварий в системе теплоснабжения.

«Сократилось количество инцидентов на сетях тепло- и водоснабжения. Тем не менее повышенного внимания требует ситуация в сфере электроснабжения, где число отключений остается высоким. На основе анализа прохождения прошедшей зимы нами принят ряд системных решений. По сравнению с прошлым годом в 2,4 раза до 4 млрд рублей увеличен объем средств на подготовку к предстоящей зиме. В том числе на капитальный ремонт и модернизацию коммунальных сетей и теплоисточников», – сказал Виталий Королев.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

На заседании объявлено, что в этом году планируется модернизировать 29 объектов теплоснабжения в 19 муниципалитетах региона. Участки теплосетей обновят в Андреапольском, Бежецком, Бельском, Западнодвинском, Калязинском, Кашинском, Кесовогорском, Лихославльском, Сандовском, Селижаровском, Торжокском, Торопецком и Удомельском округах, Твери и ЗАТО Озерный. Работы по модернизации котельных заявлены в Калининском, Кувшиновском, Лихославльском, Рамешковском и Фировском округах.

Кроме того, в этом году сразу 16 современных газовых блочно-модульных котельных должны ввести в Нелидово, 12 – в Максатихе и Красном Холме. Еще 19 газовых котельных построят в Бологом, Бежецке, Вышнем Волочке, Эммауссе и Савватьево Калининского округа, Максатихе, Оленино, Рамешках, Луковниково Старицкого округа и Твери.

В регионе продолжат процесс установки новых газовых котельных. Фото: ПТО.

ЗАДАЧИ

Глава региона поручил Минэнерго Тверской области и руководителям муниципалитетов постоянно держать на личном контроле ход работ на каждом запланированном к модернизации объекте. При этом, как отметил Виталий Королев, необходимо минимизировать временные неудобства для жителей и четко согласовывать работы с дорожниками. Речь — об избежании таких ситуаций, что дорогу отремонтируют, а потом ее придется вскрывать для ремонта участка теплосети.

Перед областным управлением Госжилинспекции глава региона поставил задачу составить список многоквартирных домов (на основе обращений граждан), где в прошлом сезоне возникали проблемы с теплоснабжением по вине управляющих компаний, и проконтролировать, чтобы такого больше не происходило.

Виталий Королев указал на то, все основные работы по подготовке к отопительному периоду в Верхневолжье должны быть завершены до 1 сентября.

Профильным министерствам поручено следить за тем, чтобы к отопительному сезону были своевременно подготовлены учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной защиты населения.

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС

На заседании было уделено внимание и подготовке электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Областное правительство сообщает, что в регионе обновляют опоры ЛЭП, заменяют провода, ремонтируют трансформаторы и оборудование трансформаторных подстанций. Глава региона обратил внимание на то, что необходимо своевременно выявлять деревья, которые в силу своего состояния потенциально могут повредить провода ЛЭП.

«Наличие света и тепла в домах наших граждан – это самое главное для надежного прохождения зимы. Мы будем продолжать эту работу», – отметил в завершение рассмотрения этой темы Виталий Королев.

НА ЗАМЕТКУ

Напомним, что в начале марта этого в Твери сменилась теплоснабжающая организация. Теперь за эксплуатацию объектов городского ТЭК отвечает госкомпания «Объединенные энергетические системы Тверской области» со стопроцентным участием региона. Как сообщала пресс-служба регионального правительства, что смена ресурсоснабжающей компании произведена для повышения надежности теплоснабжения областной столицы.

С 12 мая в Твери начат сезон гидравлических испытаний и плановых ремонтов на теплосетях с поэтапными отключениями горячей воды. Согласно графику, опубликованному новой ресурсоснабжающей компанией, он должен быть завершен 31 августа.