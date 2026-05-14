Ночь музеев - 2026 в Твери: Куда сходить, что посмотреть

Грядет очередная "Ночь искусств".

16 мая Верхневолжье и ее столица Тверь присоединятся к Всероссийской ежегодной культурной акции «Ночь музеев». В этот раз ее тема - «Родное». Жителей приглашают погрузиться в атмосферу искусства, истории и творчества… Мы посмотрели какие программы приготовили к этой акции учреждения культуры Твери, а также расположенного рядом с ней поселка Эммаусс.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Адрес: Тверь, ул. Советская, 3.

Справки по телефонам: 8 (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Вход на мероприятия – по входным билетам на «Ночь музеев».

Программа

19:30 - торжественное открытие «Ночи музеев», парадный зал (2 этаж).

20:00 - лекция «Цветущий фарфор и приданые сервизы русских принцесс», проводит И.Р. Багдасарова, ведущий научный сотрудник и хранитель императорского фарфора Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения. Восточная башня, 1 этаж.

20:30 - экскурсия по выставке «Линейные ритмы В.С.Алфеевского». Залы 2-26.

20:30 - экскурсия «Мода XVIII-XIX веков на примере экспозиции картинной галереи». Экспозиционные залы дворца.

20:30 - экскурсии по Дворцовому саду и выставке «Культурные коды. Эпоха Просвещения». Дворцовый сад и оранжерея.

20:30 - лекция «Детская книга в фонде редких изданий. К 160-летию коллекции». Библиотека, 1 этаж.

21:00 - «Реставрация темперной и масляной живописи». Залы 1-3 (мастерская иконописца).

21:00 - экскурсия по выставке «Первые среди лучших». Залы 1-37.

21:00 - музейно-музыкальное мероприятие к юбилею В.А. Тропинина. Экспозиционные залы дворца.

21:30 - экскурсия «Художники Тверского края». Экспозиционные залы дворца.

21:30 - мастер-класс по цианотипии. Залы 1-16.

22:00 - музейно-театрализованное мероприятие к 170-летию литературной экспедиции А.Н. Островского к истоку Волги «Азбука Островского. Подчиняясь закону алфавита…». Восточная башня, 1 этаж.

22:00 - экскурсия «Н.М. Карамзин в Тверском императорском дворце». Экспозиционные залы дворца.

22:00 - экскурсия по выставке «Мосты, мосты – прекрасные творенья…». Залы 1-17.

Программа семейных мероприятий

20:00 - сборная экскурсия по выставке «Картинная галерея. Избранное. Том 2. Искусство ХХ-ХХI веков». Восточная башня, 3 этаж.

21:00 - интерактивная экскурсия «Открываем коллекцию вместе». Восточная башня, 3 этаж.

21:30 - мастер-класс для всей семьи «Императорская корона». Зал изостудии «Акварелька», 1 этаж.

Программа для детей

20:00 - поэтическая экскурсия для детей «Галерея детства». Экспозиционные залы дворца.

20:00 - мастер-класс для детей 7-14 лет «Дворцовый изразец» по лепке из пластилина. Зал изостудии «Акварелька», 1 этаж.

В течение вечера - творческая зона для детей. Залы 1-7.

Указана общая возрастная категория – 6+

ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Адрес: Тверь, ул. Советская, 54.

Справки по телефону: Справки: 8 (4822) 34-48-52 (добавочный 118, 106) Программа

14:00-21:00 - бесплатное посещение выставок.

«Графика-26» - отчётная выставка отделения графики Российской академии художеств. Работы более 50 авторов, среди которых академики и члены-корреспонденты РАХ. Большой зал. 6+

«Моя Россия» - выставка заслуженного художника России Эдварда Выржиковского: пейзажи, городские виды, жанровые картины, натюрморты и интерьеры. Малый зал. 0+

«Листая страницы истории» - персональная выставка Владимира Суркина: исторические композиции и пейзажи. Лекционно-выставочный зал. 6+

15:00 - награждение победителей творческого конкурса изобразительного искусства, посвящённого 200-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина. Малый зал, свободный вход. 0+

16:00 - экскурсия по выставке «Графика-26». Большой зал, свободный вход. 6+

16:00 - городская экскурсия «Как Тверь строилась». Сбор на Соборной площади у фонтана возле Спасо-Преображенского собора в 15:50. 12+

16:30 - мастер-класс «Символ семейного счастья»: создаём фазана в технике городецкой росписи. Лекционно-выставочный зал, свободный вход (по предварительной записи, количество место ограничено). 6+

18:30 - мастер-класс по линогравюре «Буквица» от художника-графика Алёны Васильевой. Лекционно-выставочный зал. 12+

19:00 - городская экскурсия «Приятно познакомиться, Тверь!». Ответы на вопросы о названии города, Михаиле Тверском, Афанасии Никитине и «трёхлучии». Сбор у главного входа в музейно-выставочный центр в 18:50. 12+

19:00 - лекция «Легенды Твери» от краеведа Игоря Марченкоффа: о Екатерине II, «версальском трезубце», восьмиугольной площади и Императорском дворце. Большой зал. 12+

19:00 - арт-вечер «Мелодии на виниле» с диджеем и коллекционером Арсением Новиковым: пластинки и истории из разных уголков Земли. Малый зал, мероприятие платное. 12+

ТВЕРСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Адрес: улица Советская, 5.

Телефон для справок: 8 (4822) 34-83-39.

Указано, что вход на «Ночь музеев» по входным билетам в музей.

Программа

18:00 и 19:00 - встреча с настоящим археологом «Занимательная и ну очень увлекательная археология». 0+

18:00 - экскурсия «Животные в сказках народов России» на выставке «Живущие рядом с нами». 0+

18:30 - лекция художника Николая Дулько «Великий тверские меценаты». 12+

19:00 и 20:00 - экскурсии по выставке «Древняя Тверь: история под ногами» . 6+

19:00 - экскурсия по городу «Вечерняя Тверь». Сбор в вестибюле. 12+

21:00 - Интеллектуальная игра «Загадки тверской истории» с участием специальных гостей. 12+

МУЗЕЙ ТВЕРСКОГО БЫТА

Адрес: Тверь, улица Горького, 19/4.

Телефон для справок: 8 (4822) 52-84-04.

Указано, что вход в музей свободный, но ряд мероприятий — платный, приобрести билеты на них можно заранее на сайте Тверского государственного объединённого музея.

Программа

18:00, 19:00 и 20:00 - экскурсии с дегустацией по экспозиции «Тверская пряничная 19 века». 6+

18:00 - мастер-класс по работе с берестой «Берестяное чудо». 6+

18:00 - интерактивная программа для детей «Ремеслу везде почёт». 6+

18:00 и 20:00 - экскурсии по временной выставке в главном доме усадьбы «Что скрывает радикюль». 6+

19:00 и 20:00 — интерактивная программа с дегустацией разных видов чая «Чайные истории». 6+

19:00 — мастер-класс художницы Елены Коцюбинской «Китай в живописи». 12+

19:00 - интерактивная программа «Следы времени». 6+

20:00 - экскурсия по территории музея. Сбор у колодца. 12+

20:00 - экскурсия по выставке «Очарование Востока: Китай в предметах и живописи». 6+

21:00 - Экскурсия при свечах «Свет далёких лет». 12+

ГАЛЕРЕЯ ПЕЙЗАЖА ИМ. Е.И. ЗВЕРЬКОВА

Адрес: Тверь, ул. Пушкинская, 6-6а.

Справки по телефону: 8-915-728-99-67.

Программа

16:00 - открытие «Ночи музеев»: экскурсия по выставке графики «Русская провинция» Алёны Дергилевой (Москва), Заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств.

16:30-18:00 - мастер-класс нашего земляка, члена Союза художников РФ Константина Федорова. Необходима предварительная запись по телефону 8-920-696-26-19.

18:00-19:30 - концертная программа преподавателей Детской школы искусств №2 Твери «Дыхание весны».

Возрастная категория – 6+

МУЗЕЙ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Адрес: Тверь, улица Радищева. 11/37.

Телефон для справок: 8-958-193-26-65.

Программа

С 15:00 - спектакль по сказке Михаила Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь» от театральной мастерской школы № 53 Твери. Далее - лекция «Гастрономические пристрастия Салтыкова-Щедрина и героев его произведений». Также в программе - экскурсия по выставкам. 12+.

Обязательна предварительная запись по телефону.

МУЗЕЙ ВЛАДИМИРА СЕРОВА В ЭММАУССЕ

Адрес: рядом с Тверью, поселок Эммауcс, 29.

Справки по телефону: 8 (4822) 37-84-32.

Программа

17:00 - экскурсия по постоянной экспозиции «Творчество Владимира Серова» и квест-игра «Мир художника».

18:45 - экскурсия по выставке графики Георгия Верейского «Виртуоз» с мастер-классом «Волшебная акварель».

Возрастная категория – 6+

МУЗЕЙ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА

Адрес: поселок Эммауcс, остановка «Школа-интернат».

Телефон для справок: +7 (4822) 37-86-76.

Программа

15:00 - Презентация сборника «Войны и воины фольклорных песнях Тверского края» от кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры РФ Светланы Герасимовой. Светлана. Затем запланировано выступление фольклорного ансамбля «Вересень» (Тверской колледж культуры имени Львова). 12+