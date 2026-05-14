Будущие управленцы Тверской области готовятся к завершающему модулю

Участники программы "Герои Верхневолжья". Фото: ПТО

В Тверской области 18 мая начнет работать четвертый модуль программы «Герои Верхневолжья» по подготовке руководителей из числа ветеранов специальной военной операции. Это завершающий модуль. Участникам предстоит изучение современных технологий управления.

Задачи по активному вовлечению защитников страны в региональные процессы поставлены руководителем Тверской области Виталием Королевым. На недавней встрече с участниками программы глава региона обозначил приоритеты, которые предстоит решать, в том числе и выпускникам «Героев Верхневолжья», после того, как они получат свои дипломы. Прежде всего это создание комфортной среды для жителей области, устройство современных общественных пространств, развитие экономики, спорта и туризма.

Программа «Герои Верхневолжья» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской Академии на базе Тверского филиала РАНХиГС. Это аналог федеральной программы «Время героев».

На предыдущих ступенях ветераны прошли обучающие модули, посвященные государственному, региональному и муниципальному управлению, экономике и финансам. Кроме того, в багаже участников стажировки, где они смогли на практике применить полученные знания. Впереди их ждет знакомство с работой Совета Федерации РФ. А после посещения верхней палаты российского парламента – мастерская в Президентской Академии. Уже известно, что там на специальном симуляторе они изучат возможности системы «Умный город».

Заключительный этап обучения предполагает изучение технологий управления. В программе также кейс менеджмента, управление инцидентами, применение искусственного интеллекта в органах власти и другие темы.

«Теоретический блок будет сопровождаться мастерскими и тренингами. Отдельное внимание уделим практикам эффективных переговоров через мастерские коммуникаций», – рассказала исполняющая обязанности директора Тверского филиала РАНХиГС Нелли Орлова.

После заключительного модуля участники программы сдадут итоговый экзамен. Они представят экспертам свои выпускные работы – это прикладные проекты, связанные с развитием определенных социально-экономических сфер и непосредственно работой на муниципальном уровне.

Программа «Герои Верхневолжья» рассчитана на один год. Ее участники показали высокую заинтересованность, стремление к знаниям и получению новых компетенций.

«За год будущие управленцы показали себя единой, сильной командой, где один за всех, и все за одного. Уверены, что, встраиваясь в систему управления, как муниципального, так и регионального уровня, наши ребята покажут результат», – подытожила Нелли Орлова.

На протяжении всего курса обучения с ветеранами СВО работают преподаватели Тверского филиала РАНХиГС, специалисты сфер экономики и госуправления, сертифицированные психологи.