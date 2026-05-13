В Твери летом организуют театральную смену для школьников

Скоро лето, а это значит, что на каникулах для школьников откроются десятки лагерей разного формата. Кому-то повезет отправиться за город, пожить в корпусах или палатках на лоне природы, а кто-то уже записан в так называемые лагеря дневного пребывания при школах. Да, там вряд ли так же весело, как в загородных лагерях, но не всегда. К примеру, в Твери, в одном таком лагере при школе подростки смогут погрузиться в мир театрального искусства и почувствовать себя артистами…

Тверской театр юного зрителя совместно с управлением образования администрации города проведет «Театральную смену - 2026» для школьников с 1 по 22 июня на базе лагеря дневного пребывания в средней школе № 42 (Спортивный переулок, 12). И это будет не дебют. Проект уже опробовали в прошлом году. И получилось отлично.

В пресс-службе ТЮЗа «КП»-Тверь» сообщили, что в июне 2025-го участниками театральной смены стали более 30 подростков. Их водили на спектакли театра «Вождь краснокожих» (6+) и «Людвиг XIV и Тутта единственная» (6+), после чего ребята вместе с некоторыми артистами живо их обсудили, поделились своими мыслями об увиденном. Также школьникам устроили экскурсии по закулисью ТЮЗа, провели для них в течение смены семинар по созданию спектакля от техсовета до премьеры, мастер-классы по написанию театральных рецензий и актерскому мастерству, импровизации и сценической речи. Последнее особенно захватило детей. Но и это еще не всё. Ребятам также прочитали лекцию про историю театра, показали, как устроена работа в бутафорском и костюмерном цехах ТЮЗа.

В этом году тех, кто попадет в команду театральной смены, также ждет масса интересного.

- Этим летом театр вновь откроет свои двери для театральных детей. Программа очень насыщенная: просмотр спектаклей с обсуждением, экскурсия по театру, знакомство с работой пошивочного и костюмерного цехов, мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, пластике и речи. Познакомим ребят с различными творческими форматами, например бэби-театром и спектаклем «Агния» (6+) или читками на примере пьесы студента-драматурга, написанной к 200-летию Салтыкова-Щедрина специально для Тверского ТЮЗа. Участники смены научатся создавать сценарии с режиссером Тимуром Шарафутдиновым и напишут первую рецензию с театроведом и театральным критиком Алексеем Гончаренко. В общем, это будет насыщенная смена. Мы приглашаем тех, кто уже увлекается театральным искусством и готов с головой погрузиться в работу большого профессионального театра, - рассказали нам в пресс-службе Тверского театра юного зрителя.

Кто же сможет принять участие в театральной смене? Это ребята в возрасте 14-17 лет, занимающиеся в школьном театре. Всего в этот раз наберут 25 подростков по результатам конкурса.

- Соискатели должны заполнить анкету, которую можно найти на нашей странице ВКонтакте, а также снять мотивационное видео продолжительностью не более трех минут, в котором надо рассказать о себе, своем отношении к театру и желании попасть на «Театральную смену», - сообщили в ТЮЗе.

Анкету и видео необходимо направить на адрес электронной почты t_smena@tuz-tver.ru в срок до 20 мая. Дерзайте, ребята!