ИИ не заменит: Тверичанин более 60 лет не выпускает шило из рук

На этом месте с молотком Владимир Павлович неизменно уже 50 лет. Фото: Юлия КРУТОВА

Что ни говори, а на свете много древнейших профессий. Вовсе не одна или две, как принято считать. Еще раньше, чем зародилось то, о чем вы подумали, появились сапожники. По мнению палеонтологов, первая обувь появилась около 30 тысяч лет назад. Сначала это было лишь приспособление для защиты ног от холода и повреждений. А уж потом….

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Тверичанину Владимиру Потемкину 13 мая исполняется 80 лет. И всю жизнь он в этой профессии. 64 года. Из них почти 50 неизменно на одном и том же месте - в своей мастерской на Волоколамском проспекте. Меняются эпохи, политический строй, скоро всё за нас будет делать ИИ. Но вот только чинить обувь он точно не сможет. А как живут сапожники? Поинтересовались мы у человека редкой профессии.

Для Владимира Потемкина это семейное дело. С детства помнит: «Ночью проснусь - отец сидит над лампой. Какая-то машинка у него была. Но в основном всё шил и ремонтировал вручную, трехмиллиметровыми стежками». Отец был в Андреаполе начальником сапожного цеха на предприятии бытового обслуживания. В послевоенное время это была очень нужная специальность - население разуто-раздето. В Андреаполе еще был военный городок. Тачали хромовые сапоги для военных, без конца их чинили. Востребованное сапожное ремесло спасало семью, где было четверо детей.

К САПОЖНИКУ ВСТАВАЛИ В 5 УТРА

В 16 лет Владимир пошел работать. Устроился учеником в сельхозтехнику - радиаторы ремонтировал.

- Домой приходил черней чумазого, - рассказывает он. - Мать плакала, без конца стирая грязную робу. Особенно трудно было зимой. В общем, понял: не моя профессия. И тут отец говорит: «Разнарядка пришла - в Калинине организовывают курсы ручного пошива модельной обуви при комбинате «Искож». Для меня эта профессия была не чужая: насмотревшись на отца, воспринимал ее как что-то родное. Недолго думая, поехал. Отучился, освоил все специальности. В Калинине тогда была фабрика индивидуального пошива обуви на Володарского, на берегу Лазури за парком Победы. Работали в ней 300 человек, и по городу было более 20 мастерских.

В армии отслужил, опять вернулся на фабрику. Тогда как раз открылся Дом быта на улице Вагжанова. Я туда пошел: мерки снимал, заказы принимал. Очень много шили обуви: в магазинах ее было практически не достать. Поэтому люди в 5 утра вставали, чтобы снять мерку.

Вручную ранты вшивали. Бывало, я за станком точил каблуки из липовых чурок, их потом обтягивали кожей. Других не было. За день вытачивал восемь пар каблуков.

Самым первым в городе Владимир освоил операцию вшивания молний. Сейчас трудно представить, но обувь с молнией когда-то была в диковинку, высокие сапоги начали шить только в 68-м году. У клиентов появилась новая потребность - зауживать голенища. В то время не было возможности подбирать обувь по ноге: что «выкинули» в магазине, то и хватали. В сапожных мастерских появилась техническая новинка - чехословацкие машины для ремонта обуви.

Владимир Потемкин. Фото: Юлия КРУТОВА

ВРАГ НАРОДА?

Случайно познакомился с будущей женой. Она жила в Молоково, работала директором ДК и как-то раз приехала в Калинин на семинар по научному атеизму. Еще тогда ехать не хотела, вспоминает Наталья Николаевна.

- А через месяц я в Молоково приехал, знакомиться с будущей родней. В 74-м году мы поженились. Дети родились. Живем уже 52 года, - вспоминает Владимир Павлович. - Работал тогда день и ночь, чтобы семью обеспечить. Своего жилья не было. Профессия хоть и денежная, но начальство много заработать не давало. От полной стоимости за услугу получал лишь 19%.

Приятель Владимиру подсказал: иди работать частником. Тогда их были единицы. Обдумал всё, пошел в райфо Центрального района и сказал о своих намерениях. Чиновник, с которым беседовал, тогда в ужасе был. «Ты что, - говорит, - враг народа? Как это советский человек частником будет работать?!» Долго обивал пороги, но всё же оформил разрешение. Поставил ларек два на два «квадрата» и год работал.

- Зима тогда была - аж газ замерзал дома, а я в этом ларечке без отопления. Кое-как пережил зиму. Потом с друзьями построили мне мастерскую побольше. Клиентов было много, но, чтобы заработать в день 8-9 рублей, приходилось вкалывать по 10 часов. Однако удалось даже на кооперативную квартиру скопить. Потом, когда в 80-х разрешили индивидуальное строительство, построил частный дом.

Станки сапожника. Фото: Юлия КРУТОВА

Появилась постоянная клиентура. Например, известный в Твери Сан Саныч Тягунов. Одет был всегда как денди, и обувь дорогая, хорошая. Но имел индивидуальные особенности, которые надо было исправлять обувщику.

Тягунов заметил как-то, что мастерская маловата. Помог приобрести помещение поприличнее. С 88-го года оно и стоит на этом месте. Молодые люди, когда приносят свои кроссовки в починку, говорят: «К вам ходила моя бабушка, потом мама». Теперь дошла очередь до третьего поколения.

ЛЮДИ НОСЯТ УНИСЕКС

Однако третье поколение уже не так активно пользуется услугами сапожника. Лет 10 назад промышленность начала постепенно выпускать такую обувь, что о проблемах с набойками люди почти забыли. Башмаки с подошвой из полиуретана, резины и других современных материалов позволили навсегда забыть о проблемах с набойками. Женщины в возрасте помнят, сколько проблем было с набойками, которые «летели» через две-три недели. Деньги, потраченные на набойки за жизнь туфель или сапог, превышали стоимость самого изделия.

- Несколько лет назад мне попались сапоги ручной работы. Принес очень пожилой мужчина, на заплатки отдал. Настоящее произведение искусства. Я сразу вспомнил, какие шил сапоги и туфли. Себе изготовил в молодости «корочки» - так называли легкие модельные туфли на тонкой подошве. Будущей жене шил туфли на свадьбу - лаковые, украшенные брошками, на школьном каблучке. Очень красивые получились. А теперь не то что на пошив, в ремонт стали мало отдавать обуви. Женщины отказались от изящных туфель и носят унисекс, - сокрушается Владимир Павлович.

Швейная машинка сапожника. Фото: Юлия КРУТОВА

- Бывает такое, что сапожник отказывает клиентам?

- Редко. Когда игра не стоит свеч. Работы на тысячу рублей, а через две недели башмаки всё равно пойдут на выброс. Не люблю ремонтировать искож - одноразовый материал. Хотя, надо признать, искусственная сейчас тоже бывает разной, иногда трудно отличить от натуральной.

- Правда ли, что у сапожника сезонная работа?

- Да. Осенью и весной, в хлябь, клиентов больше всего. Даже поговорка есть: в дождь и грязь сапожник - князь.

- Приносят ли какие-то необычные экземпляры обуви?

- Самая необычная обувь - для сноуборда, для наездников. Очень сложная в ремонте.

- Изменился ли с годами сапожный инструмент?

- И технология, и инструмент за много лет изменились. Неизменным при ремонте обуви остается только шило. Поэтому у сапожников традиционно сильные руки: протыкать подметки - работа не для слабых. Храню раритетную вещь отца - фумель (он же амбус, он же токмач) с надписью «Павел Михайлович Потемкин». А сейчас у меня в мастерской шлифовальный станок для обработки набоек, который заказывал токарям по своим чертежам. Есть и другие небольшие станки, имеется специальная швейная машина.

- Когда проще было работать: сейчас или тогда, когда сапожники были более востребованнами?

- В советские времена, бывало, фининспектор приходил и осматривал каждую пару обуви, контролировал режим работы. Написано «открывается в 10 часов», значит, раньше прийти нельзя. По выходным тоже работать нельзя было. По сравнению с советским временем стало лучше жить частным предпринимателям: меньше бумажной возни и контроля. Сейчас я самозанятый. Даже налог отправляю, не выходя с работы.

ЭТО НАША ЖИЗНЬ

- Для меня сапожное дело не просто работа, а образ жизни. Мастерская для нас с женой - второй дом. Я, как вышел на пенсию, сделал удобный для себя график, чтобы никуда не спешить. А иногда в выходные не могу дома сидеть, на работу отправляюсь, - рассказывает мастер.

Заядлый грибник. Фото из архива Владимира Потемкина

Наталья Николаевна тоже здесь частый гость. Ювелирная работа по покраске и другие мелочи лежат на ней. Делает уборку, готовит еду. С любовью рассказывает о муже. Как в молодости поступил в военное училище, но бросил, как участвовал в параде Победы на Красной площади в 1965 году, как сейчас на пенсии сажает сосны около дома, а на даче выращивает малину, любит ходить за ягодами-грибами, умеет плотничать, сам делает мелкую мебель. К 80-летнему юбилею супруга она основательно готовилась. Сделала сюрприз с фотогалереей, да и в нашу редакцию она обратилась с просьбой рассказать о муже - мастере на все руки. Через всю жизнь Владимир Павлович пронес преданность не только профессии, но и любовь к жене.

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям юбиляру и желает крепкого здоровья и долгих лет работы.