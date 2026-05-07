Культурный код летних выходных: фестиваль «Марьинская балалайка» пройдёт в Удомле в июне

Фестиваль посвящен народным традициям и их современному переосмыслению

Партнёрами фестиваля выступят Госкорпорация «Росатом» и Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом»).

Ближе к корням

Главная идея фестиваля — современное прочтение культурного кода региона. Локальное ремесло и городское событие в паре станут связующим звеном между жителями и гостями города и местным колоритом: мастерами балалайки и уникальными традициями народного ремесла. Фестиваль также выступит в роли поддержки местной инициативности через развитие местного малого предпринимательства.

Фестиваль объединит музыкальные выступления, ремесленные мастерские, образовательную программу и фестивальные активности на открытом воздухе. В течение двух дней гости смогут познакомиться с традиционной идентичностью региона, увидеть, как она переосмысляется сегодня, и провести время в атмосфере живого культурного пространства.

Генеральный директор АНО «Энергия развития» Госкорпорации «Росатом» Ольга Шкабардня

«В рамках программы “Люди и города” Росатом реализует комплексные программы развития территорий. Развитие креативных индустрий и предпринимательства в целом — это те направления, которые создают уникальные возможности для развития экономики города и формирования бренда территории. Удомля — это уникальное место, где сочетаются технологии, культура, богатая история и потрясающая природа. Мы хотим, чтобы благодаря фестивалю “Марьинская балалайка” люди об этом узнали!», - сообщила Ольга Шкабардня, генеральный директор АНО «Энергия развития» Госкорпорации «Росатом»

Природа — главный герой

Красной нитью концепции фестиваля станет природа. В русских сказках силы природы — это не «фон», а полноценные участники сюжета. Они действуют как судьи, помощники или даже воплощения судьбы. Природа в сказках живая, моральная и реагирующая на поведение героя: это и молочная река с кисельными берегами, и яблонька, которая укрывает героев от гусей-лебедей, и мороз, который буквально обретает образ человека в сказке Морозко.

Удомля окружена озёрами, лесами и полями, которыми наслаждаются жители и которыми восхищались живописцы. Связь города и природы можно будет прочувствовать через фестивальные локации: фотозоны в виде озёр и травы, работа с натуральными материалами в программе мастер-классов и многое другое.

Балалайка, ярмарка мастеров, народные гуляния

Гостей ждёт погружение в местный колорит с головой — организаторы подготовили насыщенную двухдневную программу: концерты, мастер-классы, образовательные форматы и открытые городские активности. Фестивальная площадка будет поделена на зоны, включающие в себя ярмарку ремёсел, тематические активности, концертную программу, гастрономическую зону, зону мастер-классов.

Кстати, для максимального воссоздания атмосферы праздника из прошлого и интуитивно понятной навигации по площадке, всем локациям присвоены специальные стилизованные названия:

- «Кутёж» — пространство веселья, музыки и праздничной активности

- «Застолье» — гастрономическая зона, объединяющая угощения, отдых и общение

- «Рукоделие» — территория ремёсел, мастер-классов и знакомства с ручным трудом

Попасть на фестиваль смогут все желающие — вход свободный.

6+