Бесхозная часовня и усадьба анархиста: Команда проекта ВООПИиК взялась за сохранение еще двух объектов в Тверской области

Там под куполом взору открывается удивительная фреска... Фото: Проект «Консервация»/Павел Лабутин

К сожалению, в нашей стране немало памятников архитектурного наследия находится в заброшенном состоянии и разрушается. Верхневолжье тут не исключение. Ряд старинных зданий (в основном это храмы на северо-востоке региона) взяла под свою заботу команда «Консервации» - некоммерческого проекта ВООПИиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры). Активисты занимаются сохранением этих объектов, консервацией разрушающихся зданий, делают крыши, закрывают проемы, уберегая от влаги, спасают удивительные фрески… И вот в поле их деятельности попали каменная часовня в Сиговке недалеко от прекрасного озера Селигер на западе нашей области и усадьба в Прямухино - родовое гнездо знаменитого идеолога анархизма, бунтаря-философа Михаила Бакунина.

МАЛЕНЬКАЯ СВЯТЫНЯ С УДИВИТЕЛЬНЫМИ ФРЕСКАМИ

Команда проекта поделилась новостями. Недавно активисты-волонтеры побывали в поселке Сиговка (Осташковский округ) и навели там вместе с местными жителями порядок у одноглавой каменной часовни. Расчистили прилегающую территорию, частично собрали и сожгли сухостоящий борщевик. Вокруг здания выкопали молодые побеги борщевика, собрали сухую траву и мусор, а также обследовали саму часовню.

Часовня в Сиговке. Фото: Проект «Консервация»

Если не позаботиться об этой святыне, ей грозит полный упадок. Наиболее острые проблемы - это отсутствие пола и отмостки, из-за чего в интерьерах сохраняется повышенная влажность, намокают стены, портятся росписи и осыпается фасадная штукатурка; отсутствие прочной кровли, из-за чего гниют деревянные конструкции кровли.

Внутри. Фото: Проект «Консервация»/Павел Лабутин

Меж тем в этой построенной еще в первой половине XIX века в стиле ампир часовне - удивительные замечательные фрески на библейские сюжеты, а также живописные образы преподобного Нила Столобенского - основателя Нило-Столобенской пустыни. Роспись на куполе посвящена редчайшему для православной церкви сюжету: коронованию Богоматери.

Фреска на куполе. Фото: Проект «Консервация»/Павел Лабутин

Местные монахи в XVII веке организовали в Сиговке мукомольное производство, в итоге там появилось поселение и в конце концов была воздвигнута часовня. Сегодня от мельниц остались одни руины…

Часовня почему-то оказалась заброшенной. На сегодня ее статус - бесхозная. При этом она является объектом культурного наследия регионального значения.

Фрески. Фото: Проект «Консервация»/Павел Лабутин

Спасением часовни занялись местные жители: собирали средства для проведения противоаварийных работ. Теперь к этому делу присоединилась команда «Консервации». Часовня в Сиговке включена в ее каталог наследия (всего в него вошло пока 28 памятников архитектуры Тверской области), открыт сбор пожертвований на дело спасения святыни с прекрасными фресками.

«Сейчас живописи внутри памятника угрожает высокий уровень влажности. Пока работали, наметили предварительный план по спасению здания», - сообщили активисты.

Было. Фото: Проект «Консервация»

Стало. Фото: Проект «Консервация»

ЗАЩИТИТЬ И ВОВЛЕЧЬ

Также не так давно «Консервация» организовала субботник в Прямухино (Кувшиновский округ, недалеко от Торжка) на территории усадьбы Бакуниных. Этот объект также включен в каталог наследия. В уборке, как и в Сиговке, кстати, поучаствовали волонтеры-студенты Абрамцевского художественного колледжа во главе с координатором проекта ВООПИиК Иваном Крыловым.

Было. Фото: Проект «Консервация»

Стало. Фото: Проект «Консервация»

Напомним, что «Консервация» приобрела в Прямухино на торгах территориального управление Росимущества два объекта усадьбы: главный дом с флигелями (397,2 кв. м) и ткацкую фабрику (552,5 кв. м). Обошлись они проекту всего в 2 рубля. Оба здания, являющиеся памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, в настоящее время находятся в аварийном состоянии.

Усадьба в лесах. Фото: Проект «Консервация»

«Мы практически полностью очистили два фасада от прилегающих к ним деревьев, чтобы потом специалисты смогли провести сканирование здания. После мы сможем разработать проект временной кровли и защитить памятник от дальнейшего разрушения», - сообщили активисты.

Руководитель проекта «Консервация» Евгений Соседов рассказал о дальнейших планах:

- Согласно нашему законодательству на нас возлагаются обязанности по разработке документации по сохранению усадьбы и потом по реализации этого проекта. Мы бы хотели, чтобы усадьба после реставрации служила местным жителям, чтобы архитектурный памятник (и его территория) был включен в жизнь местного сообщества, чтобы там располагались музейные экспозиции, чтобы он стал самодостаточным туристическим объектом.

Что ж, хорошая затея.