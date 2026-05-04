Виталий Королев вместе со школьниками в Твери оценил огромный макет Верхней Волги с городами

Настоящая вода, десятки метров в ширину и длину, точная проработка деталей. Так вкратце можно описать уникальный огромный интерактивный макет верхней части Волги и расположенных на ней городов, который теперь можно увидеть в Твери. В Пролетарском районе областной столицы открылась научно-популярная выставочная площадка «Волга-центр». Вместе со школьниками первым ее посетил глава Тверской области Виталий Королев.

Длина интерактивного макета, который является гвоздем экспозиции новой выставочной площадки, составляет 60 метров, площадь 170 квадратных метров, 250 архитектурных памятников, масштаб 1:150. Его создавали четыре года 40 человек.

На макете представлены волжские города в верхней части реки, в том числе Кимры, Кашин, Калязин. Их дополнит еще и Тверь, она пока еще не собрана. Также на макет добавят Дубну, Углич, Мышкин и Рыбинск. Сейчас сообщается, что в миниатюре воспроизведены около 250 архитектурных памятников.

Фишка макета - имитация разного времени суток, звуков городов, а также настоящая вода, которая там реально течет.

Виталий Королев и школьники были впечатлены.

- Сегодня с ребятами посетили уникальную выставку в «Волга-центре». Она показывает историю и культуру нашего Тверского края. Здесь представлены города Кимры, Калязин и Кашин. Узнать о них подробнее интересно как с исторической, так и с культурной точки зрения. Впечатления совершенно замечательные, - поделился после осмотра выставочной площадки глава региона.

Школьников поразило, как точно воспроизведены города. К примеру, Леонид Задеков из Калязина даже увидел на макете свою школу.

Руководитель области не просто прошелся по новому выставочному пространству с детьми, но и вместе с ними поучаствовал в мастер-классах. При этом Виталий Королев рассказал школьникам некоторые интересные подробности про великую русскую реку Волгу, в том числе про происхождение ее названия (например, есть версия, что оно восходит к праславянскому Vьlga, связанному с русским «волглый» (влажный, сырой), «волога» (влага, жидкость). Ребята узнали также о путешествии тверского купца Афанасия Никитина в Индию, строительстве моста через Волгу в Твери, а также о Ржевской битве - части Великой Отечественной войны.

Глава региона принял позитивное для школьников Верхневолжья решение: поручил включить «Волга-центр» в познавательный проект «Нас пригласили во Дворец и центр «Россия - моя история». Напомним, что в его рамках для учащихся школ организуют интересные экскурсии.

Кроме того, Виталий Королев поручил обеспечить льготные билеты на выставку для семей - участников СВО и многодетных семей Тверской области.

Также по поручению главы региона будет обустроена безопасная и удобная для экскурсионных групп парковка.

- Я обратил внимание, что необходимо обязательно организовать парковочное пространство. Уже есть наработки для создания минимум двух специальных парковок для больших автобусов. Вопрос будет решен, - подчеркнул Виталий Королев.

Глава региона уверен, что новая культурно-познавательная площадка станет объектом притяжения и для туристов.