Кому в Твери отключат горячую воду с 11 мая по 2 июня

Начинается сезон гидравлических испытаний на теплосетях и плановых отключений горячей воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Твери с 11 мая в этом году начнется период плановых отключений горячей воды в связи с сезонными гидравлическими испытаниями и ремонтами на теплосетях. Новая отвечающая за теплоснабжение в городе организация - ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» - опубликовала график отключений. Публикуем адреса жилых домов, где не будет горячей воды с 11 по 24 мая и с 12 мая по 2 июня (в обоих случаях отключить должны в 10:00 установленного дня, включить — в 9:00).

Прежде отметим, что ресурсоснабжающая компания дала пояснения, почему больше, чем на 14 дней, увеличены периоды плановых отключений. Сообщается, что это вызвано необходимостью «в особенно тщательной и детальной проверке теплосетей, а также значительным объемом ремонтных работ, запланированных в текущем сезоне».

Добавим, что в ранее действовавшем СанПиН 2.1.4.2496-09 было установлено, что период ежегодных плановых отключений горячего водоснабжения для конкретного дома не должен превышать 14 суток. Однако в действующем СанПиН 2.1.3684-21 четких аналогичных временных ограничений нет. Есть рекомендуемый срок плановых гидравлических испытаний и ремонтов на теплосетях - 14 дней. Но в каждом конкретном случае продолжительность гидравличесих испытаний и отключений горячей воды устанавливается органами местного самоуправления.

С 11 ПО 24 МАЯ

Шишкова ул., 88, 90, 97, 90б, 90в, 92, 100

Перемерки Большие ул., 20;

Третьяковский пер., 17.

С 12 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

2-я Красина ул., 48, 49;

Грибоедова 2-я ул., 2/43, 4, 6/2, 20/2;

Дачная ул., 57, 67, 69, 71, 74;

Докучаева ул., 36;

Кольцевая ул., 69, 70, 72, 74, 76, 78;

Первитинская ул., 41;

Прошина ул., 1 (общежитие), 3к1, 5;

Скворцова-Степанова ул., 85;

Хрустальная ул., 10, 32/67, 36, 36к1, 37, 37к1, 38, 40, 41к1, 41к2, 41к4, 42, 43, 45, 45к1, 45к2, 45к3(м-н), 46к1, 46к2, 46к3;

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Волоколамский пр-т, 37/45, 39, 41, 43, 43к1;

Гусева б-р, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 31к1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39б, 40, 41, 45к1, 45к2, 47к1, 47к2, 47к3;

Загородная ул., 12к1, 14к1;

Зеленый пр-д 41, 43к1, 43к11, 43к14, 43к15, 43к16, 43к17, 43к2, 43к4, 43к7, 43к9, 45к1, 45к2, 45к3, 45к4, 45к6, 45к7, 45к8, 45к9, 47к1, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3;

Коминтерна ул., 107;

Королева ул., 4, 5, 7а, 8, 9, 11, 14/2, 15, 16/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28/18;

Левитана ул., 20, 24, 26, 32, 34, 36/75, 38, 42, 46, 52, 54, 56, 58 к1, 58 к2, 58 к3, 58 к4, 58 к5, 58к6;

Лукина ул., 25, 30;

Можайского ул. 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61а, 61б, 61в, 62, 62к1, 65, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 81, 81к1, 83, 85, 87;

Октябрьский пр-т, 49, 51, 53, 55, 9, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 85/49, 87к1, 87к2, 89, 93, 95к1, 95к2, 95к3, 95к4, 95к5, 97;

Орджоникидзе ул., 40/76, 41/78, 42к1, 42к2, 42к3, 43б, 43к1, 43к2, 44, 45, 45к2, 46к1, 46к2, 46к3, 46к4, 47, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3, 49к4, 49к5, 51к1, 52к1, 52к2, 53в, 53к1, 53к2, 53к3, 53к4, 53к6, 54/37, 55/39;

Победы пр-т, 48/29, 50/23, 52, 54, 56;

Промышленный пр-д, 2, 2а;

Склизкова ул., 70к1, 70к2, 70к3, 70к4, 72, 74, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84к1, 84к2, 85;

Тамары Ильиной ул., 33, 35;

Терешковой пл., 47/27;

Транспортная ул., 2, 4, 6;

Фадеева ул., 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 39;

Цанова б-р, 1, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 10, 11к1, 11к2, 12, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27,

29, 29к1, 31, 33, 35

НА ЗАМЕТКУ

Если горячую воду не включат вовремя, то звоните в ресурсоснабжающую организацию либо в свою управляющую компанию.

Телефон горячей линии ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» по качеству теплоснабжения: 78-00-00