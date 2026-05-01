Первомай в Калинине: Как в Тверской области отмечали праздник в 1953 году

Первомайская демонстрация 1953 года. Фото: скрин газеты "Калининская правда"

Первомайские советские демонстрации - то, что добрым словом вспоминают наши бабушки и родители. Именно такие события называли моментами народного единения. На Советской площади под красными знаменами в праздник были все равны.

Заглянем в старые газеты и посмотрим, как это было. Газета «Калининская правда». Год 1953-й.

УКРАСИМ РОДИНУ САДАМИ

«С утра праздничное настроение царило повсюду. Нарядно одетые люди вышли на первомайскую демонстрацию. Всюду алые стяги, Советская площадь в праздничном убранстве. На фасадах домов портреты Ленина и Сталина, руководителей партии и правительства», - пишут наши коллеги из прошлого.

Под гимн Советского Союза, который исполняет духовой оркестр, на площадь выходят первые колонны демонстрантов. Это будущее страны - учащиеся многочисленных школ города. «Площадь преображается, переливаясь яркими красками весны. Высоко над головами учащиеся проносят яркие цветы, ветки расцветающих яблонь. На транспарантах сияют слова: «Украсим Родину садами».

ЭХ, ВЕСЕЛЕЙ, РАБОЧИЙ КЛАСС

Очередность колонн выстраивали по степени значимости. За детьми выступил Пролетарский район Калинина. Впереди рабочий класс, предприятия-лидеры. В 1953 году, как следует из информации в газете, в лидерах были комбинат искусственных волокон, вагонзавод, швейная фабрика имени Володарского, трикотажная фабрика. Предприятия, которые перевыполняли соцобязательства. Однако в первомайском социалистическом соревновании в тот год победила фабрика имени Вагжанова. Ее коллектив и возглавил колонну рабочего класса. Первые ряды несли плакаты с цифрами роста производительности труда. За фабрикой следовал многотысячный коллектив рабочих, служащих и инженеров хлопчатобумажного комбината «Пролетарка», потом ТЭЦ-1, трест «Легпромстрой» № 7, механический завод «Главмашдеталь», завод искусственных волокон. Все высоко несли трудовые рапорты, показывая свои достижения.

СТРОИТЕЛИ СОЦИАЛИЗМА И КАЛИНИНА

Отдельная колонна - строители: каменщики, бетонщики, штукатуры, столяры. Незаменимые люди. 1953-й год - время ударных строек. Велось строительство главных зданий и объектов в Калинине. Во многих из них и сейчас располагаются главные учреждения Твери. В городах и поселках области запланировано за год построить 105 млн квадратных метров жилья. Только в Калинине - 53 тысячи «квадратов». Достраивается большой жилой квартал двухэтажек вдоль реки Лазури (сейчас это улица Ротмистрова - Гвардейская - Резинстроя). В Центральном районе строят школу на 960 мест, детсад на 100 мест. Только что открылся ДК комбината искусственных волокон (сейчас Дворец культуры «Химволокно»), больница, завершается строительство Затверецкого кинотеатра, строится клуб при черепичном заводе. В Калинине открылась макаронная фабрика - хорошо оснащенное предприятие. В первомайском соревновании коллектив перевыполнил месячный план на 300 рублей. В год здесь планируют выпускать более 5200 тонн макарон и рожков, лапши и вермишели. Их будут продавать в коробках по полкилограмма.

Начинается строительство новых трамвайных путей. Это ветка Московская застава - Орджоникидзе - Рыбокоптильный завод - Новопромышленная улица - проспект Чайковского.

В городе не хватает бань и прачечных. Строится баня № 2 (сейчас она на улице Горького) со всеми удобствами: парикмахерской, буфетом, залами ожидания.

Местные власти озадачены тем, что в городе всего лишь две гостиницы, это не удовлетворяет спрос приезжих и командированных. Решено строить новую гостиницу, для которой отвели участок на улице Чайковского, уже начались проектные работы. Судя по всему, речь идет о гостинице «Турист», которая была сдана в 1967 году.

МИР

Итак, демонстрация… Группа участников хора «Пролетарки» вышла на площадь в костюмах различных народов, олицетворяющих многонациональное государство СССР.

Колонну Центрального района открывает коллектив пединститута имени Калинина. Студенты историко-филологического факультета несут большой макет издания «Экономические проблемы социализма в СССР» - сталинская книга с программой строительства коммунизма.

«Следом идут девушки-спортсменки. Они делают вольные движения. Над их головами в причудливом сплетении вспыхивают, как огни, ленты: алые, голубые, розовые… Мчатся юные велосипедисты. Вдруг над площадью поднимаются голуби - вестники мира. Белые голуби нарисованы на многих плакатах. На транспарантах часто мелькает слово «мир», написанное на разных языках. Демонстранты несут также карикатуры, изображающие поджигателей новой войны», - пишет «Калининская правда».

Отдельной колонной идут члены очень популярной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» (ДОСААФ). Ее сопровождает в воздухе учебный спортивный самолет, на крыльях которого тоже начертано слово «МИР».

Ничего удивительного. Прошло всего 8 лет после окончания Великой Отечественной войны, и буквально для каждого, кто идет по Советской площади, это не просто слово.

ШЕСТОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Далее идут государственные служащие («Калининская правда» сообщает, что людей этой социальной прослойки становится все больше), за ними - работники культуры. «Наше искусство - самое передовое в мире. Вот идут заслуженные мастера сценического искусства, создавшие галерею ярких образов советских людей, с ними - талантливая молодежь. Работники культуры несут картину «Утро России». На ней - озаренный лучами восходящего солнца, рассеивающими предутреннюю дымку, стоит великий Сталин. Эта картина выражает мирные устремления советского народа», - пишет газета.

И далее немного будничной идеологии: «Советское государство проявляет неустанную заботу о материальном благосостоянии трудящихся. Основной закон социализма - не прибыль, а человек с его потребностями».

А именно. Снижаются цены на промышленные и продовольственные товары. Как раз перед 1 мая было шестое за послевоенные годы снижение цен. Растут доходы колхозников, зарплата людей в городах. Больше появляется магазинов и мест отдыха.

На афишах города. Фото: скрин газеты "Калининская правда"

После демонстрации в парках и скверах начались массовые народные гулянья, и так до позднего вечера. Клубы, ДК, кинотеатры были переполнены. Калининцы праздновали Первомай. Что смотрели в кинотеатрах, узнать несложно. На четвертой полосе газеты есть афиша культурных событий.

В главном кинотеатре города «Звезда» 1 мая демонстрировали кинокартину «Возвращение Василия Бортникова». В других кинотеатрах шли фильмы «Чапаев», «Сказание о земле Сибирской», «Заговор обреченных», «Поединок». А буквально через 3-4 дня в калининский кинопрокат завезут новую картину "Любовь Яровая". Калининцы будут ее смотреть 9 мая.

Но главным культурным событием Первомая 1953 года стало открытие нового концертного зала областной филармонии.