Сотрудники Калининской АЭС приняли участие в донорской акции к Национальному дню донора

Фото: Управление коммуникаций Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

Удомле (Тверская область) сотрудники Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») присоединились к акции, приуроченной к Национальному дню донора, который ежегодно отмечается в России 20 апреля. Участниками инициативы стали около двух десятков атомщиков.

Акция прошла в отделении переливания крови Центральной медико-санитарной части № 141. Для одних участников сдача крови стала первым опытом, для других — продолжением многолетней традиции. Каждый донор сдал по 450 миллилитров крови. В дальнейшем она будет использована для переливания пациентам, в том числе во время операций и трансплантаций, не только в Удомле, но и в ЦМСЧ № 57 в городе Редкино Тверской области.

Сотрудница химического цеха Калининской АЭС Светлана Сергеева рассказала, что стала донором в 20 лет. Большое влияние на неё оказал пример бабушки, которая тоже сдавала кровь. По словам Светланы, пока позволяет здоровье, она намерена продолжать участвовать в донорском движении.

Организаторами акции выступили Молодёжная организация Калининской АЭС и ЦМСЧ № 141. В проведении мероприятия также помогали волонтёры Молодёжного центра «Звёздный», Удомельского колледжа и команда проекта «Подари каплю надежды» из Тверской области.

Для слесаря-ремонтника цеха централизованного ремонта Алексея Сназина эта сдача крови стала уже 70-й. Он также состоит в регистре доноров костного мозга. «Я использую любую возможность помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Если можешь сделать что-то полезное, надо делать», — подчеркнул он.

У многих участников акции путь в донорство начался несколько лет назад. Так, инженер электрического цеха Дмитрий Лушников сдаёт кровь с 2013 года и стал донором в 40-й раз, в ближайшее время должен получить звание почётного донора. По его словам, когда-то на решение стать донором повлиял пример коллег, а теперь он сам старается вдохновлять других.

Ведущий инженер по эксплуатации оборудования турбинного цеха № 2 Алексей Баталов также относится к числу опытных доноров. Впервые он сдал кровь ещё в годы учёбы в университете, а сегодня уже имеет статус почётного донора.

Стать донором может любой человек старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Донорская кровь ежедневно необходима пациентам, и решение одного человека может однажды спасти чью-то жизнь.

Справка:

Волонтёрство и благотворительность играют важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются десятки благотворительных проектов по самым разным направлениям. Напомним, что с 2008 года в «Росатоме» существует проект «Пульсация», в рамках которого несколько раз в год проводятся донорские акции. Проект направлен на популяризацию донорства крови и ее компонентов среди работников предприятий атомной отрасли.

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Удомля Тверской области) имеет в своем составе четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Калининская АЭС вырабатывает 82 % от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14 % — в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО «Концерн Росэнергоатом» составляет около 15 %. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30 % работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.