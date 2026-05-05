Дмитрий Медведев и Виталий Королев зажгли Вечный огонь в Торжке Тверской области

Вечный огонь в Торжке. Фото: ПТО.

5 мая в Торжке в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» был зажжен Вечный огонь. Теперь он горит в этом городе на Аллее памяти.

Вечные огни были одновременно зажжены в 12 регионах страны. Дать старт акции в Торжок прибыл председатель партии «Единая Россия», зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Вместе с ним в церемонии поучаствовали полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, глава Тверской области Виталий Королев, секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, представители руководства Газпрома.

Частица пламени для зажжения Вечного огня в Торжке была доставлена от Обелиска Победы в Твери.

На торжественной церемонии. Фото: ПТО.

«В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших героев, памяти народа. Дань нашей огромной благодарности тем, кто в годы тяжелейших испытаний защитил и отстоял нашу Родину. Очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений, по сути, всех, кто здесь собрался, на счастливую, благополучную, достойную жизнь. Низкий поклон героям! Равняемся на них!» – обратился к собравшимся в Аллее памяти Дмитрий Медведев.

«Сегодня Вечные огни одновременно зажглись в семи федеральных округах. Для нас это большое событие, свидетельство того, что мы помним подвиг героев Великой Отечественной войны и тех, кто сегодня продолжает их дело, – бойцов СВО», – отметил Виталий Королев.

Глава региона также сказал. что Торжок сыграл большую роль в Великой Отечественной войне, был важным транспортный узел, но планы врага разбились о мужество и героизм новоторов.

«Сегодня, посоветовавшись с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, приняли решение о присвоении Торжку звания «Город воинской доблести». Мы это сделаем в самое ближайшее время», - заявил Виталий Королев.

Виталий Королев и жители города. Фото: ПТО.

Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу павших за Родину воинов, где теперь горит Вечный огонь.

НА ЗАМЕТКУ

В соответствии с поручениями Президента РФ «Газпром» подключают к газу мемориальные комплексы по всей стране для того. чтобы там зажигались Вечные огни. С 2025 года это делается в рамках акции «Храним огонь Победы».

«Сохранение памяти о защитниках, которые отдавали жизни за Родину, – священная обязанность газовиков, и она будет бережно передаваться сквозь года нашим детям и внукам как величайшая ценность. Для газовиков России это почетная и важная миссия», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В Тверской области в год 80-летия Победы Вечные огни зажгли на Смоленском захоронении в Твери и Зубцовском мемориальном комплексе. В этом году, помимо Торжка, к акции присоединится Лихославль.