На колокольне главного храма Твери готовят место для колокола-гиганта

Тверская епархия поделилась новостями со строительства колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора в областной столице. Сейчас ведется монтаж двух металлических балок для установки главного колокола на втором ярусе колокольни. Он будет весить 20 тонн.

ДЕСЯТКИ ТОНН, ДЕСЯТКИ МЕТРОВ

Сейчас главный колокол отливают на специальном заводе в Ярославской области. Как ранее сообщала епархия, всего на колокольне Спаса Злотоглавого будет установлено 20 колоколов общим весом под 40 тонн 100 килограммов. А также - куранты с боем.

Главный колокол - праздничный благовестник - будет высотой в 3,2 метра, диаметром - в 3,2 метра. На него нанесут образа: Спас Вседержитель, Казанская Божия Матерь, Архистратиг Михаил, Святитель Спиридон. На втором по размеру колоколе весом 8 тонн будут изображены иконы со Святым Князем Михаилом Тверским и его супругой при жизни - Святой Анной Кашинской, а также со Святой Ксенией Тверской, Святителем Симеоном Тверским.

Высота воссоздаваемой колокольни, по информации Тверской епархии, будет 52,5 метра. Это примерно, как панельная 15-этажка.

ВКЛАД В ВОССОЗДАНИЕ

Недавно, 3 мая, воссоздание колокольни Спасо-Преображенского собора в Твери поддержали митрополит Кирилл и архипастыри Татарстанской митрополии. А с ними и паломники из Казани. Они приобрели именные кирпичи, которые будут заложены в стены колокольни.

Гости из Татарстана приехали к нам для молитвенного участия в богослужениях по случаю 450-летия преставления святителя Варсонофия, епископа Тверского, Казанского чудотворца.

Напомним, что строительство колокольни началось в июне 2025 года. Ведется оно исключительно за счет добровольных пожертвований.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Согласно свидетельствам летописи, закладка Спасо-Преображенского собора в Твери произошла в 1285 году по велению князя Михаила Ярославича Тверского и благословению епископа Симеона.

Храм строился пять лет, был каменным и одноглавым с четырьмя столбами, в традициях владимиро-суздальской земли.

Спасо-Преображенский собор за свою историю пережил несколько разрушений и возрождений, в том числе в Смутное время. В конце XVII века храм перестроили на манер Успенского собора Московского Кремля.

В середине 1930-х святыня (вместе с колокольней) была уничтожена советскими властями.

В 2014 году начались работы по восстановлению храма по старым чертежам. В ходе археологических раскопок были обнаружены и законсервированы фундаменты старого четверика и колокольни, а также южное крыльцо.

В июле 2024 года Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного Спасо-Преображенского собора.