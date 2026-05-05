На колокольне главного храма Твери готовят место для колокола-гиганта

Тверская епархия поделилась новостями со строительства колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора в областной столице. Сейчас ведется монтаж двух металлических балок для установки главного колокола на втором ярусе колокольни. Он будет весить 20 тонн.
Сейчас главный колокол отливают на специальном заводе в Ярославской области. Как ранее сообщала епархия, всего на колокольне Спаса Злотоглавого будет установлено 20 колоколов общим весом под 40 тонн 100 килограммов. А также - куранты с боем.
Главный колокол - праздничный благовестник - будет высотой в 3,2 метра, диаметром - в 3,2 метра. На него нанесут образа: Спас Вседержитель, Казанская Божия Матерь, Архистратиг Михаил, Святитель Спиридон. На втором по размеру колоколе весом 8 тонн будут изображены иконы со Святым Князем Михаилом Тверским и его супругой при жизни - Святой Анной Кашинской, а также со Святой Ксенией Тверской, Святителем Симеоном Тверским.
Высота воссоздаваемой колокольни, по информации Тверской епархии, будет 52,5 метра. Это примерно, как панельная 15-этажка.
Недавно, 3 мая, воссоздание колокольни Спасо-Преображенского собора в Твери поддержали митрополит Кирилл и архипастыри Татарстанской митрополии. А с ними и паломники из Казани. Они приобрели именные кирпичи, которые будут заложены в стены колокольни.
Гости из Татарстана приехали к нам для молитвенного участия в богослужениях по случаю 450-летия преставления святителя Варсонофия, епископа Тверского, Казанского чудотворца.
Напомним, что строительство колокольни началось в июне 2025 года. Ведется оно исключительно за счет добровольных пожертвований.
Согласно свидетельствам летописи, закладка Спасо-Преображенского собора в Твери произошла в 1285 году по велению князя Михаила Ярославича Тверского и благословению епископа Симеона.
Храм строился пять лет, был каменным и одноглавым с четырьмя столбами, в традициях владимиро-суздальской земли.
Спасо-Преображенский собор за свою историю пережил несколько разрушений и возрождений, в том числе в Смутное время. В конце XVII века храм перестроили на манер Успенского собора Московского Кремля.
В середине 1930-х святыня (вместе с колокольней) была уничтожена советскими властями.
В 2014 году начались работы по восстановлению храма по старым чертежам. В ходе археологических раскопок были обнаружены и законсервированы фундаменты старого четверика и колокольни, а также южное крыльцо.
В июле 2024 года Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного Спасо-Преображенского собора.