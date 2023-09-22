Весёлый и особенный народ: В Тверском институте (филиале) МГЭУ прошло посвящение в студенты

Торжественное посвящение в студенты Фото: Виктория ТУШКОВА

Помните, как у Асадова? «Есть такая нация – студенты. Весёлый и особенный народ». В полку особенного народа прибыло. В сентябре в российских вузах состоялось посвящение в студенты.

20 сентября этот праздник прошёл в стенах Тверского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета. В студенты посвящали будущих юристов и управленцев, экономистов и психологов.

Первокурсники сами подготовили программу. Большой концерт – песни, танцы, театральные зарисовки и стихи – про Тверь и студенчество. Асадова тоже читали.

Ну, если быть честным, первокурсникам немного помогли. Но совсем чуть-чуть.

- Так вышло, что все первокурсники сегодня впервые вышли на сцену. Ни у кого такого опыта ещё не было. Пришлось немного помочь. Но они справились! – делятся эмоциями Снежана Закиева, будущая выпускница вуза и в прошлом – председатель студсовета, и Екатерина Баранова – нынешний председатель студенческого совета.

Ребята действительно устроили хороший праздник. Не без помарок, но творческий, интересный им самим и трогательный. При всём студенческом задоре было видно, насколько ребята волнуются и стараются. В завершении торжественно дали клятву первокурсника – хором поклялись быть не просто хорошими малыми, но жить без праздности и лени и стать хорошими профессионалами.

Первокурсники - 2023 Фото: Виктория ТУШКОВА

- Сегодня вузы погружены в мир стандартов, требований и норм. И в этом мире остаётся студент и классический вуз. А значит, остаётся российская традиция творчества и свободы мышления. Посвящение в студенты – символическая черта, за которую студент должен шагнуть красиво, публично, осознав, что с этой минуты он переходит в особый мир творческой молодой жизни, - говорит директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов. - В посвящении в студенты и других традиционных студенческих праздниках, пусть выглядеть они могут весело и несерьёзно, заложена огромная концептуальная сила. Это академический дух свободы, который обязательно должен быть в каждом вузе. Ведь выпускник вуза – не просто исполнитель требований работодателя, инструкций. Да, это нужно. Но творчество бывшего студента должно обратиться к развитию нашей страны. Выпускник должен продвигать экономику, юриспруденцию, науку, творчески развивая. Он не только должен решать задачи сегодняшнего дня, но ставить задачи на будущее. Это умение и формируется нашей академической средой. Помните, про академика Андрея Николаевича Колмогорова часто говорили, что он не столько решил математических задач, сколько поставил. И в этом он был велик. Поставить задачу – великая способность человека!

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов

После завершения студенческого концерта, нам удалось перекинуться парой слов с ребятами, выступавшими на сцене и готовившими праздник.

- Немного страшно, но очень классно! – поделился впечатлениями первокурсник Егор Ларионов, который выступал на посвящении в студенты с песней. – На сцене выступал впервые в жизни.

Спел Егор, кстати, весьма неплохо.

- Всегда что-то получается, а что-то не получается. И это нормально – на ошибках мы живём и учимся, - мудро рассуждает Эрик Бегларян, ведущий концерта и автор сценария.

- Чего ждёте от новой студенческой жизни в стенах Тверского института (филиала) МГЭУ, ребята? – поинтересовались мы у Эрика, Егора и их товарищей.

- Позитива, чего-то нового. Чтобы была интересная студенческая жизнь.

- А как же учиться?

- Ну это на первом месте, честно! - смеются первокурсники.

- Чему учиться будете?

- Финансам. Управлению человеческими ресурсами, - наперебой отвечают ребята.

- А где работать планируете, когда вуз закончите?

- В министерстве, - без смущения отвечают парни. – Сначала в региональном, а там как пойдёт.

А почему бы и нет? Трудоустраиваются выпускники вуза традиционно неплохо. И в Твери, и в Москве и даже в других странах. Работают бывшие студенты Тверского института (филиала) МГЭУ в команде Президента РФ, в Правительстве, Кремле.

Нынешних первокурсников впереди ждёт большая жизнь. Они будут учиться, постигать знания из книг большой вузовской библиотеки, писать научные работы – это в Тверском институте (филиале) МГЭУ обязательная традиция. Будут ездить в Москву, в головной вуз – на конференции и творческие встречи. Будут встречаться с работодателями, черпать у них практический опыт и нарабатывать связи – уже во время учёбы. Будут заниматься добровольчеством и участвовать в городских мероприятиях. Кто-то продолжит заниматься спортом – в вузе есть отличный спортзал. Другие – музыкой, для этого условия тут тоже есть. Конечно, будут находить новых друзей и влюбляться – когда это ещё делать, как не в студенческие годы?

Хореографический номер Фото: Виктория ТУШКОВА

Хочется верить, что со всеми этими задачами ребята справятся творчески и смело. Ведь как сказал всё тот же Асадов, «всё то, что прочим людям невозможно, студенту — наплевать и ерунда!»

Адрес Тверского филиала МГЭУ: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37. Необходимую информацию также можно получить по телефонам: (4822) 32-29-26 и +7 (930) 175-10-86, и на сайте mgeitver.ru.

Тематический номер Фото: Виктория ТУШКОВА

Наши таланты Фото: Виктория ТУШКОВА

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