В Твери пройдет Tver Fashion Week. Фото: geometria.pro
Самое яркое мероприятие наступившей осени - Tver Fashion Week - пройдет 27-29 сентября. Мероприятие, организуемое модельным агентством New Fashion Look, традиционно приковывает внимание экспертов в области модной индустрии. Праздник моды продлится три дня. За это время нас ждут показы модных дизайнеров, новые коллекции и не только.
В нынешнем сезоне показы пройдут в пространстве Loft 1870 (Тверь, Двор Пролетарки, 16).
Гостей ждут интерактивные зоны и экскурсии:
История золотого шитья от компании «Торжокские золотошвеи».
История студенческого Дома моделей от Тверского промышленно-экономического колледжа.
Авторская эксклюзивная коллекция платьев «Счастливые платья» - дизайнер Линда Клявина, член Союза дизайнеров России.
Ну и собственно показы, они, как всегда, эффектны!
Сбор гостей в 18:00. Начало показов - 19:00.
ПРОГРАММА TVER FASHION WEEK
27 сентября
* Российский бренд женской одежды Fama Clamosa (Mocka)
* Коллекции Алены Ахмадулиной и дизайнеров Glance.
Магазин дизайнерской одежды Glance
* Дизайнеры Alexander Bogdanov и Barbara Geratti.
Магазин женской одежды Линия
* Коллекция аксессуаров от бренда Labbra
* SERGINNETTI российский бренд женской одежды
28 сентября
* Бренд DEVUSI, дизайнер Алена Токарева, коллекция EQUILIBRIUM (Москва)
* Магазин детской и подростковой одежды ВиКо
* Детский дизайнер Елена Мелякина (Москва)
29 сентября
HEADlNER ELEONORA AMOSOVA
* Коллекция аксессуаров от компании «Торжокские золотошвеи»
* Меховые изделия от зверохозяйства «Мермерины»
* Производитель женских пальто «Молодежная мода»
* Дом моды ELEONORA AMOSOVA (Москва)
Программа мероприятия.
Программа мероприятия.
Программа мероприятия.