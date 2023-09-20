В Твери пройдет Tver Fashion Week. Фото: geometria.pro

Самое яркое мероприятие наступившей осени - Tver Fashion Week - пройдет 27-29 сентября. Мероприятие, организуемое модельным агентством New Fashion Look, традиционно приковывает внимание экспертов в области модной индустрии. Праздник моды продлится три дня. За это время нас ждут показы модных дизайнеров, новые коллекции и не только.

В нынешнем сезоне показы пройдут в пространстве Loft 1870 (Тверь, Двор Пролетарки, 16).

Гостей ждут интерактивные зоны и экскурсии:

История золотого шитья от компании «Торжокские золотошвеи».

История студенческого Дома моделей от Тверского промышленно-экономического колледжа.

Авторская эксклюзивная коллекция платьев «Счастливые платья» - дизайнер Линда Клявина, член Союза дизайнеров России.

Ну и собственно показы, они, как всегда, эффектны!

Сбор гостей в 18:00. Начало показов - 19:00.

ПРОГРАММА TVER FASHION WEEK

27 сентября

* Российский бренд женской одежды Fama Clamosa (Mocka)

* Коллекции Алены Ахмадулиной и дизайнеров Glance.

Магазин дизайнерской одежды Glance

* Дизайнеры Alexander Bogdanov и Barbara Geratti.

Магазин женской одежды Линия

* Коллекция аксессуаров от бренда Labbra

* SERGINNETTI российский бренд женской одежды

28 сентября

* Бренд DEVUSI, дизайнер Алена Токарева, коллекция EQUILIBRIUM (Москва)

* Магазин детской и подростковой одежды ВиКо

* Детский дизайнер Елена Мелякина (Москва)

29 сентября

HEADlNER ELEONORA AMOSOVA

* Коллекция аксессуаров от компании «Торжокские золотошвеи»

* Меховые изделия от зверохозяйства «Мермерины»

* Производитель женских пальто «Молодежная мода»

* Дом моды ELEONORA AMOSOVA (Москва)

Программа мероприятия.

Программа мероприятия.