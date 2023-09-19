Маленькие и оголодавшие: истории спасения осиротевших рысят рассказали учёные-биологи из Тверской области

Этой юной рыси по имени Пеночка очень повезло - её удалось спасти. Фото: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка".

Рысь - самая северная из всех кошек. Это очень сильное и красивое животное, искусный хищник. Но человек, как известно, искуснее… Поэтому сейчас рысь занесена в Красную книгу Тверской области. Хотя браконьеров и это не останавливает.

Каждую осень и зиму к людским поселениям выходят маленькие котята рыси, оставшиеся без матери. Участь их незавидна. Кто-то просто погибнет. Кого-то, защищая домашнюю птицу, убьёт человек. Кого-то отловят специалисты и выпустят подальше в лес, где рысёнку без мамы опять же грозит погибель.

Но случается, люди приходят на помощь. Истории спасения двух рысят рассказали учёные Мурашовы, организаторы и руководители Реабилитационного центра диких животных, который располагается в Зубцовском районе Тверской области. Биологи говорят: это всего две истории с относительно благополучным концом из десятков, что случаются ежегодно…

Десятки рысят остаются сиротами ежегодно из-за действий человека. Фото: Реабилитационный центр диких животных «Ромашка»

ПЕНОЧКА: СЧАСТЛИВАЯ ИСТОРИЯ

Пеночке учёные дали имя по названию населённого пункта, куда осиротевший маленький рысёнок добрался в поисках пропитания. Оголодавшая кроха начала таскать у местных жителей гусей.

Иные хозяева просто прибили бы дикую воровку. Но те, в чей огород повадился котёнок, оказались хорошими и вдумчивыми людьми. И разыскали контакты защитницы рысей Анны Рыкуновой, организатора движения «Рысиный патруль».

Получив инструкции, хозяева гусей отловили маленькую рысь и переправили в реабилитационный центр «Ромашка». Приманили Пеночку, кстати, на тушку гуся. Её голодный рысёнок доел, уже находясь в клетке. Такой спокойный обед, да от пуза - случай для рыси-сиротки редкий. Пеночку разморило, и она даже дала себя погладить, словно домашний котёнок. Но рысь - это р-р-рысь!

«Оказавшись в карантинном вольере и немного отъевшись, рысёнок пришёл в себя и показал всю свою дикую сущность. Все дни он проводил в домике, откуда при нашем приближении слышалось шипение и рычание, а ночью искал выход из вольера, пытаясь освободиться любыми путями», - рассказывают в «Ромашке».

Учёные, как того требуют правила, доложили о рысёнке в Росприроднадзор и местную станцию по борьбе с болезнями животных. Сообщали скрепя сердце. Боялись, что надзорные ведомства велят отправить неопытного рысёнка в лес. Но специалисты тоже оказались хорошими и чуткими людьми, говорят Мурашовы. Рысь получила временную прописку в реабилитационном центре.

Пеночка превращается в грациозное и сильное животное. Фото: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка".

«И вот рысёнок подрос, похорошел… Это уже не тот забитый зверёк, который приехал к нам зимой, это молодая красавица рысь, дикая, дерзкая, самоуверенная», - с гордостью делятся учёные.

В дикую природу Пеночку отправят через год-два, когда она наберёт вес, заматереет, научится устраивать засады и сможет добывать себе в пищу зайцев или копытных животных. Пока же рысёнок-подросток отрабатывает эти навыки на дроздах и сороках, которым не повезло залететь в её вольер.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: РЫСЁНОК-ИНВАЛИД

У второго рысёнка, названного Шанти, всё сложилось не так удачно… Шанти тоже пробралась к людям на огород: хотела стащить курицу. И рысёнка ударили лопатой. Добивать хозяева её не стали, заперли в сарае. И тоже связались с рысиной защитницей Анной Рыкуновой. Та оплатила машину и рванула за котёнком, которого хозяева огорода планировали держать лишь до утра.

В машину Шанти грузили голыми руками, за шкирку. Она и не сопротивлялась, настолько была плоха.

Ветеринар постановила: у Шанти переломаны тазовые кости. Маленького несчастного зверя оставили под заботой специалиста, оказавшегося человеком большой души и ни копейки не взявшего за лечение, рассказывают в реабилитационном центре «Ромашка».

Несмотря на лечение, полгода искалеченная Шанти не могла даже выползти из своего домика. Всё это время Анна кормила рысь с рук.

«И вот спустя полгода Шанти пошла. Сначала по домику, потом вышла в вольер. Дальше - больше. Наконец она забралась и на домик, стала показываться на глаза своим спасителям…Но только в сумерках и ночью, предпочитая, как и Пеночка, светлое время суток проводить в укрытии», - делятся радостью Мурашовы.

Это малышка Шанти, которая уже немного подросла. Фото: Реабилитационный центр диких животных «Ромашка»

К сожалению, история Шанти не заканчивается счастливо… У неё плохо двигается нога. В дикой природе рысь пропадёт. Поэтому пока кошка остаётся под присмотром.

Ну а у Пеночки, благодаря хорошим людям, есть все шансы жить полноценной жизнью и принести потомство.

НА ЗАМЕТКУ

Между тем отстреливать животных, которые занесены в российскую или региональную Красную книгу, нельзя. Это неизменное правило действует уже десятилетия. Из него есть лишь несколько исключений. В особых случаях убивать краснокнижных животных можно для предотвращения угрозы человеку, по эпидемическим показаниям (для охраны здоровья человека и предотвращения массовых заболеваний сельскохозяйственных и иных животных), в целях регуляции численности, а также для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Как мы видим, охота в число исключений не входит.

Убийство краснокнижного животного уголовно наказуемо и может караться лишением свободы до 9 лет (статья 258.1 УК РФ).