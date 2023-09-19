Тверская область вступила в финальную часть подготовки к отопительному сезону

На заседании. Фото: ПТО

834 котельные, свыше 1 800 км тепловых сетей, около 6 000 км водопроводных труб, более 2 300 км сетей водоотведения, а также более 65 тыс. км электросетей. Это объекты коммунального комплекса региона. Все они - в плане подготовки ЖКХ, энергетики и соцсферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в Верхневолжье. Вопрос был рассмотрен 19 сентября на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

На сегодняшней день, судя по прозвучавшей в правительстве информации, готовность различных коммунальных сетей и котельных к отопительному сезону составляет 96-97%.

«Администрациям муниципалитетов и предприятиям коммунальной сферы необходимо быть готовыми обеспечить пуск тепла в соответствии с установленными нормативами. Предстоящий отопительный период необходимо пройти, сохранив тенденцию последних лет по снижению количества технологических нарушений», - первым делом отметил глава региона.

Основные работы по подготовке к отопительному сезону в регионе должны быть полностью завершены до 30 сентября.

РЕМОНТЫ

В этом году в муниципалитетах региона отремонтированы (или заменены) 53,1 км тепловых сетей (в планах было 60 км). Ремонтная программа выполнена на 97,6%.

Самые большие объемы ремонта на тепловых сетях в этом году были в Вышневолоцком округе (6,3 км), Конаковском округе (8,5 км), Кимрском округе (2,4 км), Нелидовском округе (2,9 км) и в Твери (17,6 км).

На 100% проведена подготовка тепловых сетей и котельных, обслуживающих подведомственные медицинские, образовательные, спортивные, культурные, сельскохозяйственные учреждения региона, а также в организациях Минсоцзащиты и Минсемьи.

В региональную программу модернизации и капремонта объектов теплоэнергетики вошло 23 объекта в 14 муниципалитетах. К примеру, в Торжке в микрорайоне завода «Пожтехника» и на улице Энергетиков, а также в деревне Грузины Торжокского района и в селе Дмитрова Гора Конаковского округа полностью автоматизированы газовые котельные.

В Андреаполе, Бежецке, Ржеве, Белом, Твери, Торопце, поселках Рамешки и Фирово, а также в ЗАТО Озерный в рамках данной программы обновлено 6,3 км тепловых сетей.

Продолжается строительство котельной в деревне Алёшино Рамешковского округа, а в селе Погорелое Городище под Зубцовом уже смонтирована модульная котельная, но еще ведутся электромонтажные работы.

В Верхневолжье создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, включая мобильные котельные, станцию водоочистки, генераторные установки, насосное оборудование и другую технику.

Нормативные запасы топлива (не газа) сформированы на сегодняшний день в таких размерах: мазут - на 100%, уголь - на 171%, дрова и щепа - на 157%. Полностью все показатели и по ремонтам, и по запасам топлива выполнили в 31 муниципалитете. Еще в девяти продолжаются ремонтные работы на сетях и в котельных, в четырех округах зафиксировано отставание по запасам угля.

Все крупные организации теплоэнергетического комплекса региона, как отчитались их руководители, готовятся к отопительному сезону по плану.

ТВЕРСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ

Остановимся конкретно на обслуживающей теплосети и котельных Твери «Тверской генерации» («основные участники событий», как назвал их губернатор). По информации от руководства компании, на сегодня «уровень готовности генерирующего оборудования составляет 95%, все 20 котельных подготовлены, гидравлические испытания проведены на всех теплотрассах в городе, продолжается устранение дефектов, а также обустройство улично-дорожной сети после разрытий».

Руководство «Тверской генерации» уточнило, что в этом году повреждений на теплосетях выявлено на 3% больше, чем в 2022-м, устранение дефектов они рассчитывают завершить к 1 октября.

ЖИЛОЙ ФОНД

Ведётся подготовка 11 436 многоквартирных домов. По информации региональной Госжилинспекции, по состоянию на сегодняшний день подготовлено к холодному периоду 11 175 домов (97,7%).

Игорь Руденя подчеркнул: при подготовке жилищного фонда к зиме работы должны синхронизироваться с проведением капитального ремонта в подъездах МКД, ремонтом кровель, утеплением фасадов. От этого напрямую зависит эффективность системы отопления в зимний период.

НАПОМИНАНИЕ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Игорь Руденя акцентировал внимание на обеспечении зимой пожарной безопасности в частных домах, где живут многодетные семьи.

Глава региона поручил Минсемьи совместно с Главным Управлением МЧС по Тверской области проверить в таких домах наличие и исправность автономных дымовых пожарных извещателей. Заблаговременный сигнал о возгорании - это спасенные жизни.

Демонстрационные таблицы с заседания. Фото: Александр ЖМУЛИН

Демонстрационные таблицы с заседания. Фото: Александр ЖМУЛИН

Демонстрационные таблицы с заседания. Фото: Александр ЖМУЛИН