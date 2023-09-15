Суд в Твери дал 12,5 года россиянину Кабанову за военную контрабанду в США

Россиянин наладил канал поставок в США ракетно-зенитной техники российского производства. Фото: ФСБ РФ

Тверской областной суд приговорил к 12,5 лет колонии строгого режима россиянина Сергея Кабанова 1990 года рождения за контрабанду российской военной продукции в США. Мужчина признан виновным в государственной измене.

По заданию американских спецслужб Сергей Кабанов организовал контрабандный канал поставки в США российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и предварительного следствия установлено, что Кабанов осуществил отправку изделий, применяемых в ракетной технике Вооружённых сил РФ, в интересах американской фирмы Victory Procurement Services (город Хантсвилл, штат Алабама), подконтрольной Министерству обороны США", - сообщили подробности в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Как сообщил "КП" -Тверь" источник близкий к следствию, процесс проходил в Твери и был закрытым. Закончился он не вчера и даже не две недели назад. Дело было сложное, и все конкретные обстоятельства процесса являются государственной тайной.

По имеющимся сведениям, транзит комплектующих в американскую фирму, подконтрольную Пентагону, проходил через Латвию. Канал передачи США военной техники был ликвидирован.