Погода устроит Твери влажную уборку, но выходные будут хорошими

Бабье лето в Твери пока продолжается! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Нас ждёт временное ухудшение погоды, - предупредила читателей «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Это не так уж плохо. Дождя давно не было, пыли много - влажная уборка не помешает! Главное, выходные обещают быть хорошими.

Но обо всём по порядку. В пятницу 15 сентября в наш регион придёт холодный циклональный атмосферный фронт. С собой этот гость с Северной Атлантики принесёт облака и дожди. Но дождить будет умеренно и не очень долго - как раз для влажной уборки. Одевайтесь потеплее, за окном всего +13.

В субботу мы окажемся в тыловой части циклона. Малооблачно, ветер несильный, за окном +16 (на солнышке теплее) - красота. Зато ночью столбик термометра упадёт до +5: облаков мало и тепло уходит быстро.

Воскресенье - тоже отличный денёк. Ветер сменит направление на южное, и мы это сразу почувствуем. На улице почти лето: +19 и много солнца. Ночь на понедельник тоже теплее: +10.

И тут нас догонят будни… Утро понедельника 18 сентября опять пасмурное и дождливое: подошёл очередной атмосферный фронт. Но в течение дня осадки прекратятся, прогреет до +16. Местами даже солнышко может выглянуть, если повезёт.

Вторник неплох: облачно с прояснениями, без осадков, +17. А в среду опять капризы: будет тепло, +19, но очень велика вероятность осадков. Ночами в начале недели +8…+9 градусов.

- Да, характер погоды неустойчивый, - говорит Наталья Сердитова. - А ещё и барическая пила нас немного попилит.

Попилит: давление пойдёт по синусоиде. В пятницу подрастет до 755 мм рт. ст., в субботу - 760 мм. В воскресенье начнёт снижаться и к понедельнику упадёт до 748 мм. Дальше - снова рост: во вторник - 754 мм рт. ст. И снова падение: в среду - 745 мм.

Но в целом всё неплохо. Температура по-прежнему выше климатической нормы, а значит, бабье лето продолжается!