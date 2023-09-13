Калининская АЭС: рекордное количество школьников из Удомли стали победителями отраслевого проекта «Школьник Росатома: собери портфель пятерок»

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Собери портфель пятерок». Награждение отличников, представляющих практически все школы города, состоялось 8 сентября 2023г. в Центре общественной информации Калининской АЭС.

Поздравили ребят и пожелали им успехов заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев и начальник управления информации и общественных связей атомной станции Светлана Южакова.

Победителям проекта вручили благодарственные письма директора Калининской АЭС Виктора Игнатова и памятные сувениры, поздравлений удостоились и родители отличников.

В рамках проекта «Школьник Росатома. Собери портфель пятерок» Калининская АЭС чествует отличников Удомли на протяжении семи лет, и в этот раз был установлен рекорд по количеству победителей.

«Эта мотивирующая программа, созданная Госкорпорацией «Росатом», способствует повышению интереса молодежи к изучению различных дисциплин и стимулирует к достижению высоких результатов. По инициативе руководства Калининской АЭС принимать участие в проекте могут не только дети работников атомной станции, но и все отличники города. Всего же за семь лет участниками проекта стали более 700 юных удомельцев», - отметил Олег Лебедев.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора уделяют большое внимание работе со школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Росатом и его предприятия, в том числе Калининская АЭС, занимаются планомерной работой по раскрытию потенциала молодого поколения и поддержке одаренных детей, активно участвует в реализации образовательных, творческих и научных проектов.