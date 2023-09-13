В Твери стартовал уникальный конкурс

Строительство – это отрасль экономики, которая требует широкого набора профессиональных знаний и навыков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это, конечно, определение очень точное. Но в то же время как-то забывают о том, что строительство является еще и одной из самых массовых отраслей. По имеющимся данным, у нас в стране в нем занято порядка 9 миллионов человек.

И надо признать, что эта массовость имеет в данном случае значение едва ли не первостепенное, поскольку, как бы ни внедрялись в производство всевозможные цифровизация, искусственный интеллект и другие популярные новшества, но в обозримом будущем на стройплощадке без тех же каменщиков, штукатуров, сварщиков и представителей других строительных специальностей не обойтись.

Причем для страны, в том числе для нашей области, будет лучше, если работать у нас теми же каменщиками, штукатурами и так далее будут не иностранцы. Так правильнее по многим причинам.

Пока же на строительных площадках руководители строительных организаций активно сетуют на нехватку кадров, особенно хорошо подготовленных молодых специалистов рабочих специальностей. То есть наша молодежь идет в строители, мягко говоря, без энтузиазма.

Во многом это объясняется тем, что юноши и девушки в своем большинстве не имеют объективного представления о строительной профессии, о ее значении для страны, условиях труда, уровне заработной платы и так далее. Причин у такой недостаточной информированности несколько, а наиболее очевидной из них можно назвать то, что пропаганда профессии строителя в последние десятилетия ведется крайне слабо.

Молодежи необходимо рассказывать о том, что такое профессия строителя сегодня, необходимо привлекать в профильные учебные заведения, а для этого надо вести очень серьезную и постоянную работу.

К сожалению, в настоящее время в этом направлении делается совершенно недостаточно. Даже наоборот. Если внимательно посмотреть фильмы, которые идут в наших кинотеатрах, передачи федеральных телеканалов, бесконечные рекламные ролики, перебивающие даже выпуски новостей, то создается впечатление, что ведется целенаправленная контрпропаганда рабочих профессий в принципе и строительной профессии в том числе. Молодым людям внушаются максимально потребительское восприятие жизни, донельзя поверхностное отношение к их собственному будущему: выпил банку энергетического напитка - и жизнь удалась! Взял кредит в банке, и вот оно - счастье!

Нет ни кинофильмов, ни литературных произведений, посвященных людям труда. Практически нет телевизионных и радиопередач, рассказывающих о лучших строителях или о проблемах отрасли.

По телевидению показывают сколько угодно сыщиков, причем преимущественно женского пола, всевозможных ментов, как они сами себя называют, негодяев и маньяков всех мастей. А человека, который возводит жилые дома, строит мосты, прокладывает дороги, нет. Это нормально? Мы кого хотим таким образом воспитать?

В лучшем случае у нас рассказывают о профессии айтишника, словно именно они всё строят, всё ремонтируют и возводят. Впрочем, и о них рассказывают так, словно стать хорошим программистом, классным специалистом по IT-технологиям проще простого…

С целью хоть в какой-то степени исправить эту ситуацию на территории нашего региона ассоциация «Тверское объединение строителей» и местное отделение Союза журналистов России учредили для средств массовой информации областной конкурс под названием «Профессия – строитель».

Конкурс заявлен как ежегодный, и участвовать в нем могут редакции всех видов СМИ региона, за исключением выходящих в областном центре. Таким образом предполагается оказать поддержку именно районным журналистам, которые находятся в наиболее непростом положении.

Участники конкурса должны представить на суд жюри не менее пяти материалов, подготовленных в любом жанре, кроме новостных заметок. Благодаря этому условию планируется превратить конкурс не только в реальное творческое соревнование, но и в достаточно серьезную кампанию по пропаганде профессии строителя.

Жюри возглавляют два сопредседателя: президент Тверского объединения строителей Виктор Грибалев и председатель Тверского регионального отделения Союза журналистов России, Почетный журналист Тверской области Дмитрий Фадеев.

Денежный призовой фонд обеспечивает Тверское объединение строителей. Редакция-победитель получит 100 000 рублей, будут и другие денежные призы. Кроме того, учреждены еще пять призов лауреатам по 5 тысяч рублей каждый.

О решении участвовать в конкурсе нынешнего года следует известить жюри не позднее 1 октября 2023 года, направив заявку от имени руководителя редакции СМИ, написанную в свободной форме, на имя генерального директора ассоциации «СРО «Тверское объединение строителей» Александра Николаевича Сипягина.

Заявка может быть направлена как электронной почтой на адрес ассоциации (srotos@yandex.ru), так и почтовым письмом, и в этом случае должна быть заверена печатью, на адрес: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д. 7, тел. приемной: 8 (4822) 34-75-51.

Тут следует отметить, что подобное творческое соревнование не проводилось в нашей стране нигде и никогда. Поэтому в заседании правления Тверского отделения Союза журналистов, где конкурсу был дан старт, приняли участие заместитель председателя правительства Тверской области Владислав Белорусов и секретарь Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

Условия конкурса можно уточнить по телефону 34-75-51.

Реклама. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».