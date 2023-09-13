В Тверской области систему соцзащиты будут развивать

На заседании областного правительства говорили о развитии мер соцзащиты в регионе. Фото: ПТО

13 сентября на заседании правительства Тверской области говорили о мерах соцподдержки, а точнее о том, как воплощается в жизнь госпрограмма «Социальная поддержка и защита населения Тверской области». Исходя из представленных к отчету материалов, можно констатировать - меры соцподдержки в регионе наработаны годами, широки и многообразны.

В Тверской области действует 97 учреждений социальной защиты. Именно они связующее звено между населением и властью.

В регионе более 308 тысяч жителей получают социальную поддержку по 50 направлениям – это предоставление единовременных и ежемесячных социальных выплат, компенсации расходов за услуги ЖКХ, газификацию, зубопротезирование, льготный проезд и прочее.

«Ключевая задача – сделать максимально адресной, прозрачной систему, которая обеспечивает поддержку наших уважаемых ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, приёмных и опекунских семей. Очень важно не путать систему мотивации с системой содержания. То, что мы будем и должны помогать тем, кто в этом нуждается, – безусловно, но надо не забывать, что мы не должны воспитывать профессиональных получателей социальных пособий, необходимо воспитывать человека труда и активного участника развития нашего государства», – обозначил губернатор Игорь Руденя.

ГАЗИФИКАЦИЯ

На газификацию своих домов адресная помощь оказывается многодетным семьям, участникам СВО и членам их семей, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, другим категориям жителей. Сейчас по этому направлению выдано 270 сертификатов, в том числе 217 - многодетным семьям.

СОЦКОНТРАКТ

Также в регионе активизирована работа по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для этого в Тверской области действует программа социального контракта. Участвуя в ней, жители могут повысить уровень своих доходов – открыть собственное дело или пройти обучение по выбранной специальности. Если за 2016 – 2020 годы было предоставлено 848 социальных контрактов, то с начала 2023-го - уже 976.

СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Это помощь в покупке и доставке продуктов, медикаментов, содействие в уборке жилых помещений и приготовлении пищи. Ежегодно такие услуги получают более 8 тысяч жителей региона. Популярной является и услуга «социальный автомобиль». Граждане доставляются в учреждения здравоохранения, МФЦ, другие организации. В 2023 году социальным автомобилем воспользовались почти 11 тысяч человек, в том числе такая возможность появилась у членов семей участников СВО и женщин для доставки из родильного дома.

ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДАХ

В этом году Тверская область стала участником пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, который реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В 2023 году планируется предоставить соцпакет долговременного ухода 250 гражданам.

В этом году введена новая форма соцобслуживания - в Твери и Кашине открыты отделения дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов.