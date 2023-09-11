Конкурс «Народный участковый»-2023 в Тверской области: когда пройдёт, кого выбираем, участники

Выбираем самого народного участкового вместе с «Комсомолкой». Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Участковый уполномоченный - самый народный из всех полицейских. Он знает поимённо районных хулиганов, ему звонят бдительные бабушки-старушки, он первым оказывается на месте любой беды, которая (тьфу-тьфу-тьфу) может нас подкараулить.

Мы можем отблагодарить наших участковых за их труд - законным способом, конечно. 11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводит МВД России в сотрудничестве с «Комсомолкой». И народным этот конкурс назван не зря. Ведь лучших участковых будут выбирать не полицейские начальники, а мы с вами.

ГОЛОСУЕМ ТРИЖДЫ

У конкурса три этапа. Результаты каждого определяются исключительно народным голосованием.

Первый этап - региональный, проходит на официальном сайте УМВД России по Тверской области. Голосование стартовало сегодня, 11 сентября, и продлится до 20 сентября. По окончании определятся промежуточные победители - несколько участковых, которые пройдут во второй этап.

Второй этап также региональный и тоже будет организован на сайте областного УМВД. Он продлится с 7 по 16 октября. Победитель этапа, народный участковый Тверской области, примет участие в третьем этапе - финале конкурса.

Третий этап - федеральный. Лучший участковый Тверской области будет состязаться со своими коллегами из других регионов. Голосование этого этапа пройдёт с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды».

ВАЖНО!

Отдать голос можно только за одного участкового и только один раз с одного IP-адреса! Но вот вам подсказка: проголосуйте за своего претендента с домашнего компьютера, с телефона (через мобильный интернет) и с ПК на работе - три голоса уже есть. Подключайте к голосованию друзей и знакомых.

ЛУЧШИЕ УЧАСТКОВЫЕ

В этом году за звание лучшего и самого народного участкового Тверской области борются 27 претендентов. Кстати, среди них две дамы. Давайте же знакомиться.

1. Евгений Привезенцев, старший лейтенант полиции, 27 лет. Бежецк. В органах внутренних дел служит с 2018 года.

2. Иван Егоров, старший лейтенант полиции, 35 лет. Бологое. В органах внутренних дел служит с 2016 года.

3. Георгий Сорокин, лейтенант полиции, 25 лет. Вышний Волочёк.В органах внутренних дел служит с 2020 года.

4. Александр Попов, капитан полиции, 44 года. Тверь. В органах внутренних дел служит с 2000 года.

5. Алексей Горский, майор полиции, 42 года. Торопец. В органах внутренних дел служит с 2005 года.

6. Владимир Иванов, лейтенант полиции, 24 года. Андреаполь. В органах внутренних дел служит с 2020 года.

7. Руслан Иванов, лейтенант полиции, 28 лет. Западная Двина. В органах внутренних дел служит с 2019 года.

8. Владимир Новиков, лейтенант полиции, 30 лет. ЗАТО «Озёрный».В органах внутренних дел служит с 2012 года.

9. Денис Волочёк, майор полиции, 33 года. Калининский район. В органах внутренних дел служит с 2013 года.

10. Александр Арсеньев, капитан полиции, 34 года. Кашин.В органах внутренних дел служит 14 лет.

11. Михаил Горшков, лейтенант полиции, 25 лет. Кесова Гора. В органах внутренних дел служит два года.

12. Павел Копейкин, старший лейтенант полиции, 27 лет. Калязин. В органах внутренних дел служит семь лет.

13. Эмиль Годжаев, майор полиции, 40 лет. Кимры.В органах внутренних дел служит с 2007 года.

14. Светлана Пирожкова, майор полиции, 36 лет. Кимры.В органах внутренних дел служит с 2008 года.

15. Татьяна Ершова, старший лейтенант полиции, 52 года. Сонково. В органах внутренних дел служит с 1997 года.

16. Артём Немков, лейтенант полиции, 25 лет. Весьегонск. В органах внутренних дел служит с 2020 года.

17. Станислав Стаканов, капитан полиции, 35 лет. Красный Холм. В органах внутренних дел служит с 2008 года.

18. Сергей Лазарев, капитан полиции, 31 год. Лихославль. В органах внутренних дел служит с 2016 года.

19. Дмитрий Цепелев, старший лейтенант полиции, 36 лет. Нелидово. В органах внутренних дел служит с 2014 года.

20. Юрий Пичугин, старший лейтенант полиции, 26 лет. Осташков. В органах внутренних дел служит с 2015 года.

21. Павел Горюнов, старший лейтенант полиции, 28 лет. Ржев. В органах внутренних дел служит с 2019 года.

22. Алексей Горчаков, лейтенант полиции, 37 лет. Торжок. В органах внутренних дел служит с 2017 года.

23. Вадим Гришин, капитан полиции, 40 лет. Тверь. В органах внутренних дел служит с 2016 года.

24. Антон Спирин, майор полиции, 42 года. Тверь. В органах внутренних дел служит с 2016 года.

25. Иван Филиппов, старший лейтенант полиции, 30 лет. Удомля. В органах внутренних дел служит с 2012 года.

26. Максим Ионеску, старший лейтенант полиции, 30 лет. Тверь. В органах внутренних дел служит с 2018 года.

27. Вадим Нефёдов, старший лейтенант полиции, 34 года. Конаково. В органах внутренних дел служит с 2017 года.

КСТАТИ

По доброй традиции победитель регионального этапа - самый народный участковый Тверской области - получает подарок от руководителя регионального Управления МВД.

А вот победителя всероссийского финала повысят в звании. И ещё ему вручат автомобиль - УАЗ «Патриот». По крайней мере, именно так было в предыдущие годы. Награждение победителя и призёров конкурса «Народный участковый» обычно проходит в День участковых уполномоченных полиции (17 ноября).

Участковые из Тверской области ещё ни разу не побеждали в финале, хотя и были этого вполне достойны. Голосуем и исправляем эту несправедливость!