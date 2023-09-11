Калининская АЭС подтвердила высокую готовность к противоаварийным действиям в ходе масштабных межведомственных учений

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Отечественные эксперты дали высокую оценку прошедшим на Калининской АЭС (г. Удомля Тверской области) комплексным противоаварийным учениям (КПУ-2023*) по отработке навыков локализации и ликвидации последствий гипотетической тяжелой аварии. По их мнению, действия работников атомной станции и всех задействованных служб подтвердили высокий уровень ядерной и эксплуатационной безопасности на предприятии.

В учениях непосредственно на территории Калининской АЭС и Удомельского городского округа была задействована 71 единица техники и 664 человека.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Всего участниками противоаварийного реагирования стали более 1000 специалистов разных организаций, в том числе, работники Калининской АЭС, представители группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС**) концерна «Росэнергоатом», Ростехнадзора, МЧС, ФМБА России, аварийно-технических и ситуационно-кризисных центров Росатома и других центров технической поддержки. Учения прошли при тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и региональными властями.

По сценарию учений сильное землетрясение привело к условному отключению энергоблоков, полной потере внешнего электроснабжения, повреждению критически важного оборудования и образованию завалов на территории промышленной площадки.

Комментируя сложность сценария, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков отметил, что все российские атомные станции находятся в зонах низкой сейсмоопасности, поэтому вероятность мощных природных катаклизмов в местах их расположения низка. Однако, авария на АЭС «Фукусима» в Японии показала, что нужно быть готовыми к реагированию даже на самые маловероятные события.

Для ликвидации условной аварии на Калининской АЭС персоналу необходимо было ввести в работу передвижную противоаварийную технику для обеспечения автономного электропитания и подачи охлаждающей воды на энергоблоки. Параллельно ситуация осложнялась новыми вводными, связанными с отказами различных механизмов, что потребовало активных и согласованных действий от всех участников учений.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Сценарием также было предусмотрено ухудшение радиационной обстановки на территории АЭС и за ее пределами, что позволило отработать на практике вопросы защиты населения города Удомля и близлежащей деревни Ряд, в том числе, эвакуационные мероприятия.

«Персонал в полной мере понимает всю полноту ответственности за безопасную эксплуатацию предприятия, - сказал директор Калининской АЭС Виктор Игнатов. - В рамках учений мы оценили собственную готовность к таким сложным ситуациям, как множественные условные отказы сразу на нескольких энергоблоках. Крайне важно проверять не только оборудование, но и подготовку персонала к правильным и слаженным действиям в нештатных ситуациях».

На заключительном заседании, которое прошло в режиме видеоконференции со всеми центрами технической поддержки, руководители экспертных групп из числа российских специалистов, участвующих в учениях, дали положительную оценку всем этапам учений. По их словам, Калининская АЭС проводила эффективное взаимодействие с поддерживающими организациями, все выдаваемые рекомендации принимались и полностью выполнялись.

Кроме того, представитель информационно-аналитического центра, заместитель руководителя пятого управления Ростехнадзора Валерий Жидков отметил, что оценка текущей ситуации и ее возможного развития, которую проводили независимые экспертные группы государственного регулятора, полностью совпали с оценкой эксплуатирующей организации.

«Все участники учений действовали слаженно и четко, следовали инструкциям и регламентам, что дало возможность локализовать условную аварию и перевести реакторные установки в безопасное состояние. Основные цели комплексных противоаварийных учений достигнуты. В целом проведённое учение заслуживает оценки «хорошо», - сказал Александр Шутиков.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Во время комплексных противоаварийных учений энергоблоки Калининской АЭС работали в штатном режиме, никаких вмешательств в их работу не проводились.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС