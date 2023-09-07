Взрывной выпускной: Сделайте прощание со школой незабываемым в отеле «Барская усадьба»

Выпускной вечер — это главное событие школьных лет Фото: Мария Зуева

Учебный год только начался и быть может вы думаете, что до весны ещё ой как далеко. Но родители выпускников и моргнуть не успеют, как будут радоваться вместе с чадом на «последнем звонке».

- Пока мысли не поглотили экзамены, успейте забронировать лучшую дату, чтобы ваш выпускной прошел масштабно, ярко и уютно! - советуют в отеле «Барская усадьба».

Здесь знают, о чем говорят, ежегодно многие школы региона выбирают для своих выпускных именно эту площадку.

Знаменитый отель, в котором для гостей всегда «все включено» - идеальное место для загородного отдыха с первоклассным сервисом. Расположен комплекс в 200 километрах от Москвы, в Старицком районе Тверской области в акватории реки Волги. Отель знаменит и любим посетителями, недаром у «Барской усадьбы» 8 место в рейтинге 100 лучших отелей России -2022.

ВЫПУСКНОЙ «НА ОТЛИЧНО»

В «Барской усадьбе» прощание со школьной порой действительно будет незабываемым. Это праздник на природе с гулянием до утра, пением песен под гитару у костра, зажигательной вечеринкой, веселыми конкурсами, живой музыкой и самым вкусными угощениями.

К услугам выпускников и их родителей:

- Трансфер из Твери и обратно;

- Торжественный фуршет с вкусными десертами, закусками и напитками;

- Банкет с большим количеством авторских блюд;

- Праздничная программа до самого рассвета;

- Веселый, стильный ведущий;

- Романтичная фотосессия с лошадкой на закате;

- Зажигательная вечеринка;

- Песни у костра под гитару до самого утра;

Специалисты «Барской усадьбы» организуют трансфер из Твери и помогут с координацией праздника. В этот день вы насладитесь отдыхом и отправите своих чад во взрослую жизнь.

Фото: Мария Зуева

РАНЕЕ БРОНИРОВАНИЕ - ВЫ ВСЕГДА «В ПЛЮСЕ»!

Планировать отдых, конечно, нужно заранее. Вот, к примеру, с 3 сентября по 31 октября скидка на все номера и дома в любой день - 30%, при бронировании от 2-х суток. И такие акции в отеле часто. Будут и к выпускным. Так что смело бронируйте, и ни о чем не беспокойтесь, выпускной пройдет «на отлично»!

Бронируйте отдых на сайте: https://Барская.рф или по тел.: 8 920 188 88 10

Фото: Мария Зуева

Фото: Мария Зуева

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